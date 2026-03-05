jueves 5  de  marzo 2026
JUSTICIA

Posponen juicio contra congresista Cherfilus-McCormick por escándalo de fraude millonario a fondos COVID

La audiencia parlamentaria prevista para este 5 de marzo se traslada al 26 tras la renuncia del equipo legal de la congresista del sur de la Florida, quien se declaró inocente

La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude.&nbsp;

La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude. 

US CONGRESS
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El Comité de Ética de la Cámara de Representantes de EEUU aplazó para el 26 de marzo el inicio del juicio público contra la congresista demócrata del sur de la Florida Sheila Cherfilus-McCormick, previsto inicialmente para este jueves 5, debido a la renuncia de sus abogados defensores.

La legisladora de Miramar, quien representa al Distrito 20 de Florida, enfrenta un proceso administrativo y penal por el presunto robo de 5 millones de dólares provenientes de fondos federales destinados a la atención de la pandemia del COVID-19, además de otras acusaciones.

Lee además
Universidad Estatal de Florida
BLINDAJE ACADÉMICO

Solo el 5% de los cupos en universidades públicas de Florida será para no residentes
Los 12 arrestados: situación judicial variada entre fianza, comparecencias y retención migratoria.
FRAUDE INVESTIGATIVO

Operativo en Florida deja 12 arrestados por presunto fraude en licencias de seguros

La solicitud de prórroga busca permitir que la representante contrate un nuevo equipo legal que responda a los 27 cargos éticos que pesan en su contra, los cuales incluyen graves señalamientos por el uso de recursos de emergencia para financiar su ascenso al Capitolio en 2021.

Sobrepago de FEMA

La controversia principal que rodea a la congresista de 46 años y a su hermano, Edwin Cherfilus, radica en su gestión al frente de la empresa familiar Trinity Healthcare Services durante la crisis sanitaria.

Según la acusación del Departamento de Justicia, la compañía operaba bajo un contrato de FEMA para registrar ciudadanos en el proceso de vacunación.

En julio de 2021, la empresa recibió por error un pago de 5 millones de dólares —una cifra cien veces superior a los 50.000 dólares que correspondían originalmente, según las investigaciones— debido a un fallo administrativo del estado.

Lejos de devolver el excedente, los fiscales sostienen que los hermanos conspiraron para lavar el dinero a través de múltiples cuentas bancarias y ocultar su procedencia ilícita.

Gastos suntuosos

Las investigaciones del Comité de Ética y de un gran jurado de Miami coinciden en que una parte sustancial de estos fondos COVID financió directamente la campaña electoral de Cherfilus-McCormick en 2021.

Los documentos judiciales detallan que el esquema incluyó el uso de "donantes de paja" para canalizar el dinero hacia su comité político, además de beneficios personales de lujo.

Entre las compras identificadas por la fiscalía figura un diamante amarillo de 3 quilates valorado en más de 100.000 dólares, adquirido apenas dos meses después de que la empresa recibiera el sobrepago federal.

Implicaciones y futuro político

Pese a que la legisladora se declaró inocente y califica el proceso como una "persecución infundada", la evidencia presentada por el comité ético apunta a una "mala conducta extensa" que trasciende el caso penal.

Mientras el juicio federal en Miami se perfila para abril, la audiencia del 26 de marzo en el Congreso determinará si la Cámara recomienda su expulsión.

De ser hallada culpable en el ámbito criminal, Cherfilus-McCormick enfrenta una pena de hasta 53 años de prisión por cargos que incluyen robo de fondos públicos, lavado de dinero y fraude fiscal por la falsificación de deducciones comerciales en sus declaraciones de impuestos.

Temas
Te puede interesar

Florida reabre una investigación contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

Harvey Weinstein enfrenta nuevo juicio por violación en abril

Arranca juicio contra productora Live Nation en Nueva York

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Delcy Rodríguez, habla junto al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, este miércoles en Caracas (Venezuela)
Economía

Secretario del Interior de EEUU negocia con Caracas apertura petrolera y minera, una cooperación "sin límites"

Los 12 arrestados: situación judicial variada entre fianza, comparecencias y retención migratoria.
FRAUDE INVESTIGATIVO

Operativo en Florida deja 12 arrestados por presunto fraude en licencias de seguros

Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.
OPERACION CONJUNTA

EEUU: "Lanzamiento de misiles de Irán cae un 86% respecto al primer día"

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, se encuentra junto a un cartel que muestra una imagen del presidente Donald Trump, mientras habla con la prensa tras una reunión a puerta cerrada con los senadores demócratas en el Capitolio, en Washington, DC, el 3 de marzo de 2026.
EEUU

Fracasa en el Senado plan de los demócratas para poner límite a poderes de Trump en la guerra con Irán

Caza bombardero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. 
Conflicto bélico

La Casa Blanca afirma que EEUU se acerca a un control "total" del espacio aéreo de Irán

Te puede interesar

Vista parcial del Senado de Florida.
DECLARACIÓN DE DERECHOS

Senado de Florida aprueba proyecto del ley para proteger al público frente a Inteligencia Artificial

Por CÉSAR MENÉNDEZ
La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude. 
JUSTICIA

Posponen juicio contra congresista Cherfilus-McCormick por escándalo de fraude millonario a fondos COVID

Captura del sitio web flightradar24 del espacio aéreo sobre Irán sin vuelos debido a la amenaza de ataques con misiles por parte de EEUU e Israel contra Irán. video
OPERACIONES

Despega el primer vuelo fletado por EEUU para repatriar a sus ciudadanos en Medio Oriente

Imagen referencial. 
CUBA

Entre noticias falsas y carencias cotidianas los cubanos están atrapados en una realidad paralela

Opositor Juan Pablo Guanipa condiciona elecciones en Venezuela a la libertad de los presos políticos
LLAMADO

Opositor Juan Pablo Guanipa condiciona elecciones en Venezuela a la libertad de los presos políticos