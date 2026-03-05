Acusan a jerarcas de Irán de planificar y ejecutar atentado contra AMIA, hay 10 imputados

En Argentina, el atentado contra la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA) por Irán moviliza en cada aniversario miles de personas, como esta en el barrio porteño de Once

BUENOS AIRES .- El atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelí Argentina ( AMIA ) se encamina hacia el fin de la impunidad, luego de casi 31 años del mayor suceso terrorista en la historia del país.

El fiscal federal Sebastián Basso, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) del caso AMIA, pedirá a los tribunales argentinos la orden de captura internacional contra el político de Irán Alí Asghar Hejazi, considerado “mano derecha” del líder supremo Ali Khamenei, muerto en los ataques de EEUU e Israel el sábado, según reportaron medios locales.

Este miércoles, también presentó acusaciones en el tribunal del juez federal Daniel Rafecas contra diez iraníes y libaneses implicados en el atentado, entre quienes se encuentra Ahmad Vahidi, quien está al frente de la Guardia Revolucionaria iraní, tras la eliminación de la cúpula jerárquica de Irán y contra quien pesa una solicitud de captura desde abril de 2025.

Según el fiscal, está clara la autoría intelectual y material del atentado. “Fue Hezbolá el que hizo el atentado, que es un títere de Irán”. “Hay evidencias, si no, no lo llevaríamos a juicio. Nosotros tenemos que buscar la verdad”, afirmó a un medio local.

El reimpulso del proceso judicial coincide con los ataques de EEUU e Israel contra el régimen iraní, que comenzaron el sábado pasado en busca de un cambio del modelo político de los ayatolá que reprime a la población y es considerado una amenaza para el Oriente Medio y el mundo.

Acusaciones por caso AMIA

Según la investigación que adelantó el fiscal Basso, Hejazi presidía el denominado Comité Vijeh, organismo que recogió información, analizó el objetivo y elaboró el plan para destruir la sede de la AMIA, en Buenos Aires, el 18 de julio 1994.

En este atentado fueron asesinadas más de 80 personas.

El plan se armó una vez que Hejazi viajó a Buenos Aires en marzo de 1993 para estudiar si era posible el ataque a la AMIA, que finalmente se ejecutó, según los indicios recopilados.

El fiscal Basso también acusó a Hejazi de colaborar activamente en el patrocinio de la organización chií Hezbolá, acusada de ejecutar el ataque a la AMIA, por lo que pidió al juez que sea procesado como autor o partícipe de homicidio calificado por odio racial o religioso.

Los iraníes acusados hasta este miércoles por el atentado contra AMIA son, además de Vahidi, Moshen Rezai, quien fue el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní durante 16 años, período en el que se perpetró el ataque contra la AMIA, según los reportes.

También están imputados Alí Fallahijan, ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán entre 1989 y 1997; Ahmad Reza Asghari, tercer secretario de la Embajada de Irán; Alí Akbar Velayati, ministro de Asuntos Exteriores del régimen; Moshen Rabbani, consejero cultural en la delegación diplomática; y Hadi Soleimanpour, embajador en Buenos Aires.

Sobre todos ellos pesan pedidos de captura y en "alerta roja" de Interpol desde 2006.

En la lista de acusados también se encuentran los libaneses Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

Pruebas del atentado

El fiscal declaró a los periodistas por qué el proceso atravesó complicaciones durante años, condicionado por la situación de los imputados.

“Hasta el año pasado, que no estaba la ley de juicio en ausencia, no se podía avanzar contra la imputación de personas concretas, porque están prófugas fuera del país y no se entregaban”, señaló.

La norma penal, sancionada en 2025, dio un impulso a la investigación.

“Lo que pedí fue avanzar rápidamente contra los diez acusados que tenemos para ver si podemos hacer cuanto antes un juicio en ausencia y podamos mostrar a la sociedad cuáles son las pruebas que reunió el Estado argentino en estos treinta años”, afirmó el fiscal Basso en declaraciones reseñadas por los reportes locales.

