jueves 5  de  marzo 2026
FÚTBOL

Trump cree que Messi es mejor que Pelé

En una ceremonia en la Casa Blanca una treintena de integrantes del Inter Miami fueron destacados por Trump tras su histórica campaña de 2025

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, el dueño del Inter Miami, Jorge Mas, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posan con una camiseta del 47 y un balón autografiado durante un evento en la Casa Blanca

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, el dueño del Inter Miami, Jorge Mas, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posan con una camiseta del 47 y un balón autografiado durante un evento en la Casa Blanca

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Con Lionel Messi como principal atractivo, la plantilla completa del Inter Miami campeona de la MLS fue homenajeada este jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien les brindó una pintoresca recepción en la Casa Blanca.

En una ceremonia muy protocolar pero amenizada por las bromas de Trump, que estuvo flanqueado en el atril por el capitán Messi y por Jorge Mas, copropietario del club floridano, una treintena de integrantes del club fueron destacados por su histórica campaña de 2025, año en que ganaron su primer título en la liga norteamericana.

Lee además
Los dictadores de Cuba, Raúl Castro y Miguel Diaz-Canel.
Política

Trump menciona un proyecto para Cuba tras la guerra en Irán: "Es solo cuestión de tiempo"
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez firma un documento junto al Secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 5 de marzo de 2026.
POLÍTICA

Estados Unidos anuncia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela

"Mi hijo me dijo: '¿Papá, sabes quién va a venir hoy?' Le dije 'No, no sé, tengo muchas cosas encima'. Me dijo '¡Messi!'", bromeó el mandatario estadounidense para comenzar el evento, que fue precedido por un parte sobre las operaciones de la guerra en Irán.

Mi hijo "es un gran fanático del fútbol tuyo y de un señor llamado Ronaldo. Cristiano es grandioso, ustedes son grandes campeones y atletas en su deporte", le dijo Trump a un Messi visiblemente nervioso.

El mandatario, entre cuyos deportes predilectos no se encuentra el fútbol, hizo un recuento de la campaña de Las Garzas hasta su triunfo en la final del pasado diciembre ante Vancouver Whitecaps.

Destacó su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA, disputado a mediados de 2025 en Estados Unidos, donde el club floridano ganó su primer partido oficial ante un club europeo, el Oporto portugués.

Trump incluso se tomó el tiempo para describir el gol de tiro libre del campeón mundial argentino que les dio la victoria en ese juego.

"¿Seré capaz de hacerlo si lo intento?", le preguntó a Mas, dueño principal de esta franquicia también propiedad del exfutbolista inglés David Beckham.

Durante su discurso, Trump elogió a Messi como "un ganador" y dijo que, aunque vio jugar a Pelé, cree que el argentino "es mejor".

Además resaltó el logro de La Pulga de consagrarse como Jugador Más Valioso (MVP) durante dos temporadas consecutivas, un récord en la MLS. "Viniste y ganaste con toda la presión. Felicitaciones".

– Obsequios a Trump -

El astro argentino, de 38 años, ha mantenido históricamente distancia de actos con connotación política.

En enero de 2025 se ausentó de la ceremonia en la que el entonces presidente, el demócrata Joe Biden, le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, uno de los mayores reconocimientos civiles de Estados Unidos.

Durante el inventario de elogios al Inter, Trump también saludó personalmente a otros argentinos como Javier Mascherano, a quien se refirió como "un tremendo entrenador", y los jugadores Tadeo Allende y Rodrigo De Paul.

También felicitó al delantero uruguayo Luis Suárez por ser "uno de los mejores goleadores de todos los tiempos", y bromeó junto al secretario de Estado, Marco Rubio, sobre el hecho de que en el Inter todos los jugadores eran atractivos.

"¿Tienen algún jugador que no sea atractivo?", afirmó el líder republicano, cuyo país albergará junto a México y Canadá el Mundial de 2026.

Al término de la ceremonia, Jorge Mas y Messi le regalaron a Trump una camiseta con el dorsal 47 (su número presidencial) y una pelota conmemorativa.

La visita del plantel, que terminó en el Despacho Oval, hizo las veces de escala especial antes del partido que Las Garzas disputarán este domingo ante DC United por la tercera fecha de la MLS.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Trump: "Cuba caerá y Venezuela ha sido estabilizada"

Trump sustituye a la secretaria de Seguridad Nacional y anuncia un nuevo nombre

Firman acuerdo en Florida para cooperación hemisférica contra el narco, en respaldo a doctrina Trump

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Delcy Rodríguez, habla junto al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, este miércoles en Caracas (Venezuela)
Economía

Secretario del Interior de EEUU negocia con Caracas apertura petrolera y minera, una cooperación "sin límites"

Imagen referencial de una calle de La Habana.
BLOQUEO ENERGÉTICO

Washington dicta medida que impide a bancos cubanos acceder a ingresos de venta de combustible a MIPYMES en Cuba

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. video
EEUU

Trump sustituye a la secretaria de Seguridad Nacional y anuncia un nuevo nombre

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, se encuentra junto a un cartel que muestra una imagen del presidente Donald Trump, mientras habla con la prensa tras una reunión a puerta cerrada con los senadores demócratas en el Capitolio, en Washington, DC, el 3 de marzo de 2026.
CONGRESO

Fracasa en el Senado plan demócrata para frenar acciones de EEUU en Irán

En Argentina, el atentado contra la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA) por Irán moviliza en cada aniversario miles de personas, como esta en el barrio porteño de Once 
JUSTICIA ARGENTINA

Acusan a jerarcas de Irán de planificar y ejecutar atentado contra AMIA, hay 10 imputados

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
POLÍTICA

Trump: "Cuba caerá y Venezuela ha sido estabilizada"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El escándalo racista sacude al partido republicano de Miami-Dade.
INDIGNACIÓN

Escándalo racista en chat del partido republicano provoca condena política en Miami-Dade

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, el dueño del Inter Miami, Jorge Mas, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posan con una camiseta del 47 y un balón autografiado durante un evento en la Casa Blanca
FÚTBOL

Trump cree que Messi es mejor que Pelé

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. video
EEUU

Trump sustituye a la secretaria de Seguridad Nacional y anuncia un nuevo nombre

El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer (iz.) y el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.
CONFLICTO POLíTICO

Demócratas en el Congreso buscan argumentos en favor del régimen iraní