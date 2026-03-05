jueves 5  de  marzo 2026
EEUU

Trump sustituye a la secretaria de Seguridad Nacional y anuncia un nuevo nombre

Kristi Noem dejará el cargo a partir del 31 de marzo de 2026, y el puesto será ocupado por un senador de Oklahoma

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

CAPTURA VIDEO
La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.

Red social X @Sec_Noem
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, dejará el cargo a partir del 31 de marzo de 2026, mientras la agencia permanece cerrada por falta de fondos.

Será reemplazada a partir del 31 de marzo por el senador republicano de Oklahoma, Markwayne Mullin (un exluchador de artes marciales mixtas que logró un asiento en el Senado en 2023), precisó el presidente estadounidense en un mensaje en su red, Truth Social.

Lee además
La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
SEGURIDAD

Kristi Noem pide una prohibición total de viajes a países que "inundan" a EEUU de "sanguijuelas"
El presidente de Argentina, Javier Milei, durante su encuentro en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense Donald J. Trump y otros altos funcionarios del gobierno.
ATAQUE

Gobierno argentino apoya ataque de EEUU e Israel a Irán y declara "alerta de seguridad" en su territorio
"Durante diez años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y tres en el Senado, Markwayne ha hecho un trabajo tremendo representando al maravilloso pueblo de Oklahoma, donde gané 77 de 77 condados, en 2016, 2020 y 2024", expresó Trump en su mensaje.

El presidente definió a Mullin como un "guerrero" del movimiento MAGA, la columna vertebral ideológica del trumpismo, y aseguró que "tiene la sabiduría y el coraje necesarios" para hacer avanzar la agenda de "América Primero".

"Como el único nativo americano en el Senado, Markwayne es un defensor fantástico de nuestras increíbles comunidades tribales", dijo, agregando que trabajará para mantener las fronteras "seguras" y "detener la delincuencia de migrantes, asesinos y otros criminales que entran ilegalmente" a Estados Unidos, así como "acabar con el flagelo de las drogas" para que el país "vuelva a estar seguro".

Trump también elogió en su mensaje a Noem por haber "servido bien" al país y obtener "numerosos y espectaculares resultados". "Se convertirá en enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el Hemisferio Occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida", zanjó.

Según la prensa, Trump habría tomado su decisión tras las audiencias de Noem en el Congreso, durante las cuales se vio en aprietos por la adjudicación de un importante contrato público.

FUENTE: EFE / AFP / Europa Press

