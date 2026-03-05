Trump menciona un proyecto para Cuba tras la guerra en Irán: "Es solo cuestión de tiempo"

Un hotel está iluminado mientras el resto de edificios están a oscuras durante un corte de electricidad en La Habana el 4 de marzo de 2026.

WASHINGTON — El presidente estadounidense, Donald Trump , mencionó este jueves un proyecto sobre Cuba tras la guerra emprendida contra Irán , del que no dio detalles.

"Queremos resolver, terminar primero con esa (ofensiva), pero es solo cuestión de tiempo antes de que usted y muchas personas increíbles estén de vuelta en Cuba", dijo Trump durante una recepción en la Casa Blanca.

El mandatario republicano parecía dirigirse al jefe de la diplomacia Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, del que dijo: "Ha hecho un trabajo fantástico en un lugar llamado Cuba".

Turbulencias

Las relaciones entre Washington y el gobierno comunista de La Habana atraviesan un nuevo periodo de turbulencias en las últimas semanas.

Tras la captura del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero, Estados Unidos exigió y obtuvo del poder interino en Caracas que suspendiera los suministros de petróleo a la isla.

El bloqueo energético impuesto de facto por Washington a Cuba, donde no ha entrado ningún petrolero desde el 9 de enero, ha agravado la larga crisis económica y los apagones recurrentes que afronta la población.

Amenaza además con asestar un golpe fatal al turismo, la segunda fuente de divisas de la isla después de la exportación de servicios médicos.

Cuba está "desesperada"

El presidente Trump aseguró este jueves que Cuba está "desesperada" por lograr un trato con su Administración de forma inmediata.

"No tienen idea; Cuba quiere llegar a un trato de forma desesperada", refirió el mandatario durante su intervención en un evento en la Casa Blanca para celebrar el título de liga en 2025 del equipo de fútbol Inter de Miami, del argentino Lionel Messi.

El republicano agregó que "solo es cuestión de tiempo" el que su Administración se centre en Cuba, dando a entender que la campaña militar que comenzó a ejecutar contra Irán el fin de semana pasado ha desviado algo el foco de la Casa Blanca.

Previo a esta afirmación, el mandatario había asegurado en una entrevista con el medio digital Político que la caída del régimen cubano sería "la cereza del pastel" y explicó que Estados Unidos lleva más de 50 años detrás de este objetivo pero que para él esto era un objetivo menor.

Las últimas semanas han estado marcadas por informaciones exclusivas en medios estadounidenses sobre contactos entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y un nieto del dictador cubano Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

Estos reportes hablan de contactos más que de negociaciones, y señalan supuestas conversaciones sobre posibles y futuras reformas económicas graduales en la isla y una retirada escalonada de las sanciones de Washington.

FUENTE: Con información de AFP y EFE