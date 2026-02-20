María Corina Machado: es la oportunidad de cerrar una era de dictadura y de crimen en Venezuela

María Corina Machado llega a la prensa tras reunirse con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Departamento de Estado de EE. UU. en Washington, D. C., el 28 de enero de 2026. (Foto por Oliver Contreras / AFP)

MIAMI. - María Corina Machado , Nobel de la Paz 2025 y máxima dirigente de la oposición en Venezuela, aseguró que el país se encuentra en un momento histórico en décadas y lo definió como la oportunidad de poner fin a “la dictadura y crimen” del régimen chavista en beneficio de la nación y del hemisferio .

Destacó además que una transición real abrirá las puertas a las garantías y derechos constitucionales, y a los millones de venezolanos que huyeron del país ante la “destrucción” de la nación.

“La diáspora no se fue por gusto, se fue por necesidad. Con democracia, el regreso será masivo y voluntario. Este momento será recordado por generaciones. No es retórica: es la oportunidad de cerrar una era de dictadura y crimen”, dijo Machado en un programa de una cadena estadounidense en el cual abordó el apoyo de EEUU a la recuperación del país.

Fin del régimen, seguridad hemisférica

La líder venezolana señaló que con la caída del régimen “que destruyó la nación” podría consolidarse una región libre de comunismo.

“La lucha es moral y es ganable", recalcó, "Venezuela libre puede ser el Muro de Berlín de las Américas, añadió Machado en parte de sus declaraciones, en las cuales destacó que Venezuela representa en este momento solo una crisis humanitaria, sino un tema de seguridad hemisférica.

Indicó que una transición real, rescate de instituciones y el estado de derecho son esenciales.

“Es la base para inversión real y reconstrucción”, dijo, pero advirtió que la transición no es posible con presos políticos en las cárceles aún:

En su opinión, “desmontar la represión y abrir el camino a una elección verdaderamente libre es la prioridad. Y aseguró que espera regresar “lo más pronto posible” a Venezuela, país en el que se debatía la ley de amnistía, luego sancionada y promulgada por el ejecutivo, que pone a prueba la voluntad política del chavismo para lograr la estabilidad del país.

