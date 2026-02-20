viernes 20  de  febrero 2026
POLÍTICA

María Corina Machado: es la oportunidad de cerrar una era de dictadura y de crimen en Venezuela

La líder y Nobel de la Paz 2025 insistió en que la situación del país es un tema de seguridad hemisférica, tras reiterar que pronto regresará a su país

María Corina Machado llega a la prensa tras reunirse con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Departamento de Estado de EE. UU. en Washington, D. C., el 28 de enero de 2026. (Foto por Oliver Contreras / AFP)

María Corina Machado llega a la prensa tras reunirse con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Departamento de Estado de EE. UU. en Washington, D. C., el 28 de enero de 2026. (Foto por Oliver Contreras / AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025 y máxima dirigente de la oposición en Venezuela, aseguró que el país se encuentra en un momento histórico en décadas y lo definió como la oportunidad de poner fin a “la dictadura y crimen” del régimen chavista en beneficio de la nación y del hemisferio.

Destacó además que una transición real abrirá las puertas a las garantías y derechos constitucionales, y a los millones de venezolanos que huyeron del país ante la “destrucción” de la nación.

Lee además
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado pide bloquear flujo de dinero que el régimen usa "para la represión y la corrupción"
La Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado.
TRIBUTO

María Corina Machado se hace presente en ciudades de EEUU para invocar la libertad de Venezuela

“La diáspora no se fue por gusto, se fue por necesidad. Con democracia, el regreso será masivo y voluntario. Este momento será recordado por generaciones. No es retórica: es la oportunidad de cerrar una era de dictadura y crimen”, dijo Machado en un programa de una cadena estadounidense en el cual abordó el apoyo de EEUU a la recuperación del país.

Fin del régimen, seguridad hemisférica

La líder venezolana señaló que con la caída del régimen “que destruyó la nación” podría consolidarse una región libre de comunismo.

“La lucha es moral y es ganable", recalcó, "Venezuela libre puede ser el Muro de Berlín de las Américas, añadió Machado en parte de sus declaraciones, en las cuales destacó que Venezuela representa en este momento solo una crisis humanitaria, sino un tema de seguridad hemisférica.

Indicó que una transición real, rescate de instituciones y el estado de derecho son esenciales.

“Es la base para inversión real y reconstrucción”, dijo, pero advirtió que la transición no es posible con presos políticos en las cárceles aún:

En su opinión, “desmontar la represión y abrir el camino a una elección verdaderamente libre es la prioridad. Y aseguró que espera regresar “lo más pronto posible” a Venezuela, país en el que se debatía la ley de amnistía, luego sancionada y promulgada por el ejecutivo, que pone a prueba la voluntad política del chavismo para lograr la estabilidad del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2024316882912788727&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de red X Foxnews, La Patilla

Temas
Te puede interesar

Orlando Viera-Blanco llama a la "redención política" tras la caída de Maduro

María Corina Machado alerta sobre colapso de familiares de presos políticos que mantienen huelga de hambre

Delcy Rodríguez afirma que María Corina Machado debe rendir cuentas si regresa al país

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña.
Investigación

Expríncipe Andrés en libertad tras 10 horas de detención; Trump califica de "muy mala" situación para familia real

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez promulga la ley de amnistía; familias esperan la liberación de centenares de presos políticos

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
MIGRACIÓN

EEUU aplica nueva política para detener a los refugiados sin residencia permanente legal

El expresidente de Estados Unidos, el demòcrata Barack Obama. 
Polémica

Trump acusa a Obama de revelar información clasificada sobre supuesta existencia de "extraterrestres"

Ventas de casas en Miami-Dade.
INFORME

Florida desafía la tendencia nacional y domina las compras de vivienda en efectivo

Te puede interesar

Vista parcial del Aeropuerto Internacional de Palm Beach.
HOMENAJE

Congreso de Florida aprueba renombrar aeropuerto de Palm Beach en honor a Donald Trump

Por Daniel Castropé
Ventas de casas en Miami-Dade.
INFORME

Florida desafía la tendencia nacional y domina las compras de vivienda en efectivo

Philippe Bien-Aime, exalcalde de North Miami. 
DESNATURALIZACIÓN

Justicia pide retirar ciudadanía a exalcalde de North Miami

El actor estadounidense Eric Dane asiste al estreno en Los Ángeles de la nueva serie de HBO Euphoria en el Cinerama Dome Theatre de Hollywood el 4 de junio de 2019.
OBITUARIO

Muere a los 53 años Eric Dane, actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”

Delcy Rodríguez, quien asumió funciones como presidenta encargada
ALIADOS

España anuncia que solicitará a la UE que retire sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía en Venezuela