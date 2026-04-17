República Dominicana y Haití acuerdan reanudar vuelos en mayo

En un comunicado, la cancillería del Gobierno de Luis Abinader dijo que la Décima Cumbre de las Américas fue pospuesta para 2026 y que los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo

El presidente dominicano, Luis Abinader, dijo en su rendición de cuentas anual que observa "un desinterés e incapacidad de la comunidad internacional" ante la tragedia de Haití

Vista del puesto de control del ejército dominicano en el muro fronterizo entre República Dominicana y Haití, en Pedernales, República Dominicana, el 19 de septiembre de 2025. (Foto por Danny Polaco / AFP)

SANTO DOMINGO.- El gobierno de República Dominicana y las autoridades de Haití acordaron este viernes reanudar a partir del mes de mayo su conexión aérea, interrumpida hace dos años, informaron las cancillerías de ambos países.

Santo Domingo interrumpió en 2024 los vuelos a la vecina Haití, con la que comparte la isla La Española, debido a un episodio de violencia de pandillas en el país más empobrecido de la región.

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"Ambas partes acordaron la apertura del espacio aéreo entre República Dominicana y la República de Haití, permitiendo la conexión aérea entre los aeropuertos dominicanos y el Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano, a partir del mes de mayo", apuntó un comunicado conjunto.

"Esta medida busca facilitar la movilidad, dinamizar los vínculos económicos y fortalecer las relaciones entre ambos países", añadió.

"Agenda bilateral"

Delegaciones de ambas cancillerías sostuvieron un encuentro en su frontera común para discutir prioridades de su agenda bilateral, según el comunicado, "con particular énfasis en la seguridad fronteriza" y "asuntos migratorios".

El presidente dominicano, Luis Abinader, lleva adelante una férrea política antimigratoria. Cada mes expulsa a miles de inmigrantes irregulares haitianos y el año pasado ordenó la construcción de un muro fronterizo.

Haití es azotado por la violencia de grupos pandilleros que han desatado inestabilidad política y una crisis migratoria principalmente hacia su vecina República Dominicana.

FUENTE: Con información de AFP