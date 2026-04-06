lunes 6  de  abril 2026
MEDIDAS

República Dominicana refuerza vigilancia en frontera con Haití tras aumento de violencia

Haití enfrenta a una crisis de seguridad, caracterizada por la proliferación de ataques armados, masacres, robos y violaciones por parte de las bandas armadas

Vista del puesto de control del ejército dominicano en el muro fronterizo entre República Dominicana y Haití, en Pedernales, República Dominicana, el 19 de septiembre de 2025. (Foto por Danny Polaco / AFP)

Vista del puesto de control del ejército dominicano en el muro fronterizo entre República Dominicana y Haití, en Pedernales, República Dominicana, el 19 de septiembre de 2025. (Foto por Danny Polaco / AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana anunció el reforzamiento de la vigilancia en la frontera con Haití tras el despliegue de los primeros efectivos de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), creada por la ONU, y después de que las Fuerzas Armadas del vecino país decretaran la alerta máxima a partir de este lunes en medio del recrudecimiento de la violencia.

A través de un comunicado, el presidente dominicano, Luis Abinader, señaló que la defensa del territorio nacional, la protección de la población y la preservación del orden público "son responsabilidades irrenunciables" y que las Fuerzas Armadas del país "están preparadas, desplegadas y en alerta para responder a cualquier contingencia".

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 Más de 60.000 personas han sido desplazadas en un mes en Puerto Príncipe, la capital de Haití, que se encuentra sitiada por el recrudecimiento de la violencia pandillera que asola el país, según informó la OIM, la agencia de las Naciones Unidas para la migración, el 18 de marzo. 
VIOLENCIA

Al menos 16 personas mueren en un ataque de pandillas en Haití
Contenido gráfico / Miembros de la Policía Nacional de Haití patrullan mientras se queman cuerpos de presuntos pandilleros (en primer plano) en Petion-Ville, un suburbio de Puerto Príncipe, Haití, el 19 de noviembre de 2024. 
MEDIDAS

Haití activa su máximo nivel de alerta militar ante escalada de violencia de pandillas

"Ante la evolución de la situación en Haití, República Dominicana actúa con responsabilidad y prudencia", apuntó Abinader en el comunicado, emitido tras una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

Violencia extrema

El Alto Mando de las Fuerzas Armadas de Haití (FAD'H) decretó el nivel máximo de alerta de la institución, a partir de este lunes abril, una decisión que se produce en medio del recrudecimiento de la violencia.

Así, a partir de las 08.00 hora local (12.00 hora GMT) de este lunes, todos los militares deberán presentarse en sus respectivos cuarteles y se exigirá una disponibilidad total del personal y quedan suspendidos todos los permisos, licencias y exenciones hasta nuevo aviso, informó el Ministerio de Defensa del país.

La decisión se adoptó tras la llegada el pasado miércoles de los primeros efectivos de la GSF, en un clima de inseguridad marcado por la violencia de las bandas criminales.

Ese mismo día la Policía Nacional de Haití (PNH) informó de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una "gran operación" en el departamento de Artibonito, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado 'Gran Grif', según denuncias de una ONG y la ONU.

Inseguridad

Desde 2018 Haití se enfrenta a una crisis de seguridad sin precedentes, caracterizada por la proliferación de ataques, masacres, robos y violaciones por parte de las bandas armadas que ya controlan al menos el 90 % de la región metropolitana de Puerto Príncipe.

Según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), al menos 5,915 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.

FUENTE: Con información de EFE

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