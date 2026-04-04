domingo 5  de  abril 2026
MEDIDAS

Haití activa su máximo nivel de alerta militar ante escalada de violencia de pandillas

El Ejército haitiano ordenó la “Condición D” a nivel nacional, en medio del avance de grupos armados y miles de muertes registradas en el país caribeño

Contenido gráfico / Miembros de la Policía Nacional de Haití patrullan mientras se queman cuerpos de presuntos pandilleros (en primer plano) en Petion-Ville, un suburbio de Puerto Príncipe, Haití, el 19 de noviembre de 2024.&nbsp;

Contenido gráfico / Miembros de la Policía Nacional de Haití patrullan mientras se queman cuerpos de presuntos pandilleros (en primer plano) en Petion-Ville, un suburbio de Puerto Príncipe, Haití, el 19 de noviembre de 2024. 

Clarens SIFFROY / AFP
&nbsp;Más de 60.000 personas han sido desplazadas en un mes en Puerto Príncipe, la capital de Haití, que se encuentra sitiada por el recrudecimiento de la violencia pandillera que asola el país, según informó la OIM, la agencia de las Naciones Unidas para la migración, el 18 de marzo.&nbsp;

 Más de 60.000 personas han sido desplazadas en un mes en Puerto Príncipe, la capital de Haití, que se encuentra sitiada por el recrudecimiento de la violencia pandillera que asola el país, según informó la OIM, la agencia de las Naciones Unidas para la migración, el 18 de marzo. 

Foto de Clarens SIFFROY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PUERTO PRÍNCIPE.- El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Haití (FAd’H) anunció la activación de la denominada “Condición D”, el nivel más alto de alerta dentro de la institución militar, a partir del próximo 6 de abril, en respuesta al agravamiento de la crisis de seguridad que atraviesa el país.

La medida fue confirmada por el Ministerio de Defensa en un comunicado difundido en la madrugada de este viernes, en el que se advierte sobre la inminencia de operaciones militares en el territorio nacional.

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“Ante la inminencia de operaciones militares sobre el terreno, el Alto Mando ordena la transición a la Condición D para todas las unidades y organizaciones militares en todo el territorio nacional, a partir del lunes 6 de abril de 2026”, señala el documento.

Medidas excepcionales y control total

La disposición contempla una serie de medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato, cuya implementación recaerá directamente en los comandantes de cada unidad militar.

Entre las principales acciones se incluyen la movilización total del personal, la cancelación de excedencias, permisos y licencias hasta nuevo aviso, así como la obligatoriedad del uso del uniforme dentro de las instalaciones castrenses.

Asimismo, se ordenó reforzar la seguridad en las infraestructuras militares, con controles sistemáticos de vehículos y personal en los puntos de acceso a las bases.

El Alto Mando advirtió que cualquier incumplimiento será sancionado conforme al Código de Justicia Militar, bajo una política de “tolerancia cero” frente a actos de negligencia o indisciplina.

Escenario de violencia generalizada

La activación de la “Condición D” —equivalente a un estado de alerta extremo— ocurre en un contexto de creciente expansión de las pandillas, que han extendido su control más allá de la capital, Puerto Príncipe.

Según datos de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al menos 5.519 personas murieron entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026 como consecuencia de la violencia ejercida por grupos armados, así como por enfrentamientos con fuerzas de seguridad y grupos de autodefensa.

El deterioro sostenido de la seguridad ha llevado a las autoridades a intensificar la respuesta militar, en un intento por contener el avance de las bandas criminales que operan en amplias zonas del país.

En este contexto, la entrada en vigor de la “Condición D” marca un nuevo nivel de escalada en la crisis haitiana, con el despliegue de medidas extraordinarias para recuperar el control del territorio.

FUENTE: Con información de Europa Press

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