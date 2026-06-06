CIDH condena muerte de líder indígena en Nicaragua y pide liberar a todos los presos políticos

La pareja dictatorial de Nicaragua, Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)

SAN JOSÉ. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) condenó este sábado la muerte del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, diputado de la Asamblea Nacional, en custodia del Estado de Nicaragua y quien permanecía en situación de desaparición forzada desde septiembre de 2023.

Y urgió el régimen de Daniel Ortega y Morillo a liberar a todos los presos políticos .

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"Este repudiable hecho tiene un impacto colectivo dada la trayectoria de Brooklyn Rivera como líder histórico del pueblo miskitu y defensor de los derechos territoriales, así como de la autonomía de los pueblos indígenas de la Costa Caribe" de Nicaragua, afirmó la CIDH en un comunicado.

Rivera, quien líder del partido indígena Yatama, que significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita) y una de las voces más influyentes de la Costa Caribe, se encontraba en prisión desde el 29 de septiembre de 2023 y murió en un hospital de Managua donde fue llevado tras meses de “complicaciones respiratorias”, el 30 de mayo.

Su fallecimiento bajo custodia, bajo una situación que viola derechos humanos, así como la detención arbitraria de familiares y allegados al reclamar su cadáver, ha sido repudiado por organizaciones internacionales a los que se une hoy la CIDH en un comunicado oficial.

Líder indígena desaparecido por años

La instancia interamericana de la OEA explicó que el régimen nicaragüense ocultó por más de dos años el paradero de Rivera y se negó a proporcionar información sobre su condición de salud.

Recordó le otorgó medidas cautelares en 2023, al mes de conocerse su detención, y también la Corte IDH ordenó medidas provisionales de protección a su vida e integridad personal.

Agregó que en su informe sobre la situación de los pueblos originarios, advirtió de la persecución de líderes indígenas y de otras acciones del régimen dirigidas a desarticular las estructuras de representación política y comunitaria en la Costa Caribe, en un contexto de violencia y despojo territorial, en el contexto de severa crisis de derechos humanos iniciada en 2018.

En 2025, también fue reportada la muerte bajo custodia estatal de los opositores Mauricio Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda, cuyos familiares permanecieron sin información sobre su paradero, y supieron de la muerte de estos al momento de la entrega de sus cuerpos, en medio de amenazas.

Libertad para presos políticos

Ante el hecho que pone de manifiesto la grave situación de los presos políticos en Nicaragua, la CIDH urgió a garantizar la vida e integridad de todas las personas bajo su custodia y a ponerlas en libertad,

Entre ellos, a los familiares de Rivera y miembros de la comunidad, en el cumplimiento de los tratados interamericanos de derechos humanos, de los cuales Nicaragua es país signatario.

La CIDH también instó a la comunidad internacional a mantener el escrutinio sobre Nicaragua, que desde 2018 atraviesa una crisis política y social que se acentuó en 2021, con las controvertidas elecciones que mantienen a Ortega y Murillo en el poder desde 2007.

FUENTE: Con información de EFE