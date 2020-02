Rolando Rodríguez Lobaina permanece desaparecido y sus captores no dan respuesta sobre su paradero

La detención del también opositor, fundador de la productora independiente Palenque Visión, se produjo en el Aeropuerto Internacional de La Habana, José Martí, cuando Lobaina se disponía viajar a Estados Unidos.

Inicialmente le fue impedido abordar el avión con destino a Miami y después se produjo su detención, fue llevado presuntamente a la estación de Policía del municipio de Rancho Boyeros, donde se encuentra localizado el aeropuerto José Martí. Desde entonces se encuentra desaparecido.

Su familia lo busca sin descanso, han acudido a instancias del régimen y la respuesta que han recibido es que fue liberado el mismo día de la detención, lo que hace más preocupante el hecho de que continúe desaparecido y sin comunicarse con sus familiares.

“No sabemos nada de él desde el día que lo detuvieron en el aeropuerto José Martí a las 8:20pm. Me dirigí a la delegación de Baracoa [municipio de la region oriental cubana de donde es original Lobaina], en la provincia de Guantánamo a averiguar por qué lo habían detenido, qué problemas hay y si lo van a enjuiciar”, dijo Marisabel Rodríguez Lobaina, hermana del periodista.

Marisabel asegura que el régimen no les dio respuesta a sus cuestionamientos sobre las causas de la detención de su hermano. "Lo único que me dijeron es que él estaba suelto”.

Pero Marisabel asegura que eso es imposible porque una de las primeras cosas que haría su hermano es contactar a la familia y sus amigos más cercanos y hasta hoy, nadie sabe nada de su paradero desde el momento en que fue arrestado en La Habana.

"Eso no es cierto porque si él estuviera fuera desde el miércoles se habría comunicado con su familia porque sabe que estamos preocupados. Él logró comunicarse cuando lo detenían, su teléfono está apagado, estamos muy preocupados", expresó.

Indiferencia del régimen

Marisabel relató que pasó horas en espera de respuestas sobre el paradero de su hermano en la delegación policial de Baracoa.

“Estuve ahí la mañana entera en espera de respuesta, salí a mediodía y al final lo que me dijeron es que mi hermano estaba afuera. Así me dijeron, que no me preocupara porque él ya estaba fuera (de la cárcel)”.

El día detención en el aeropuerto, el periodista logró comunicarse a través de mensajes de texto para avisar que lo estaban deteniendo. "De ahí para acá no hemos sabido más nada de él, no sabemos si está muerto o vivo, dónde está, en qué lugar lo tienen, nada. En realidad, no me dieron una respuesta exacta”, relató su hermana.

Marisabel asegura que han estado buscando a Rolando y llamando a otras provincias, igualmente a sus compañeros de trabajo y siguen en la angustiante búsqueda en espera que alguien les diga dónde se encuentra.

Denuncia internacional

La Alianza Democrática Oriental en Cuba (ADO), denunció la detención ilegal del periodista independiente y la violación a sus derechos humanos.

“Denunciamos la detención arbitraria y la violación al derecho a viajar perpetrados contra Rolando Rodríguez Lobaina. En este momento estamos muy preocupados por su desaparición. Los miembros de la Alianza Democrática Oriental y familiares de Rolando se encuentran tratando que las autoridades brinden información sobre dónde se encuentra detenido, pero no hemos tenido suerte”, informó el activista Yeris Curbelo.

Eliécer Consuegra Rivas, representante de la ADO en el exterior dijo que se encuentra en constante comunicación con familiares de Rolando y en la búsqueda del periodista, pero hasta ahora sin respuestas.

“Nos preocupa la vida de Rolando. No sabemos si ha sido golpeado, o está sufriendo los maltratos que acostumbra la policía política contra los opositores en Cuba. Tememos por su vida y su seguridad personal. Hacemos un llamado al mundo para que nos ayude a conocer la situación de nuestro hermano de lucha, Rolando Rodríguez Lobaina”, expresó Consuegra.

Los secuestrados

La lista de ciudadanos con prohibición de salida del país asciende a más de 200 personas. En la mayoría de los casos se trata de activistas de la sociedad civil independiente, periodistas y opositores, a quienes buscan amedrentar con esta prohibición.

En declaraciones recientes a DIARIO LAS AMÉRICAS, Lobaina denunció ser víctima constante de atropellos por parte de las autoridades del régimen cubano que estarían vigilando de forma constante sus movimientos dentro de la isla.

La política de "regulados" ha sido denunciada en múltiples ocasiones como una violación de los derechos ciudadanos y una herramienta de represión a los cubanos.

Lobaina ha reportado anteriormente haber sido reprimido en múltiples ocasiones por agentes de la seguridad cubana, quienes le han decomisado más de 20 cámaras de videos, una decena de computadoras laptops, varios teléfonos inteligentes, memorias USB y tarjetas, así como micrófonos, GoPro, trípodes, luces LED, entre otros utensilios de su agencia.

Asimismo, el comunicador ha hecho públicos numerosos arrestos arbitrarios contra sus reporteros a lo largo y ancho de la isla, y también presiones en contra de su familia para obligarlo —según afirmó— a que “abandone su oficio como periodista”.

Marisabel Rodríguez Lobaina responsabiliza al régimen cubano por la suerte que pueda correr su hermano.

"Ellos lo cogieron preso en el aeropuerto, él iba de viaje y fue el régimen que lo capturó ahí, así es que el régimen es responsable de lo que le pase a él”, apuntó.