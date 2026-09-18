Nuevo apagón generalizado golpea a Cuba: es el séptimo en lo que va de año

Vehículos y motocicletas circulan por una avenida con los semáforos apagados durante un apagón en La Habana.

LA HABANA — Cuba sufrió este viernes un nuevo apagón generalizado, el séptimo en lo que va de año, en medio de una profunda crisis energética que golpea a la isla bajo fuerte presión de Washington.

"Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico", informó el Ministerio de Energía y Minas en X, sin precisar la causa.

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Asimismo, especificó que "la falla general ocurrió tras un fallo inicial en las líneas de transmisión que había dejado sin servicio a la zona occidental del país", que incluye las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana y Matanzas.

Posteriormente explicó que la causa de la caída parcial del SEN fue por un "disparo de la sección de la línea 220 kV Matanzas-Cienfuegos" y añadió que "en este minuto se encuentra totalmente desconectado".

Este es el séptimo apagón nacional en lo que va de año y el duodécimo desde finales de 2024.

La isla de 9,4 millones de habitantes sufre constantes cortes de electricidad debido al estado obsoleto de sus plantas termoeléctricas. La situación se ha agravado desde enero con las restricciones a la compra de combustible por parte de Estados Unidos.

Apagones aumentan

El bloqueo petrolero impuesto por Washington dificulta el suministro de combustible a estas plantas y a los generadores de respaldo, que suelen funcionar con diésel importado.

En las últimas semanas los apagones se han prolongado por más de 30 horas en la capital, mientras que en otras provincias suman más de 60 horas consecutivas.

Como consecuencia de los cortes eléctricos, se ven afectados también el abastecimiento de agua y la red de telefonía en todo el país.

La Habana culpa las medidas punitivas de Washington del grave estado de su red eléctrica, mientras que Estados Unidos sostiene que la responsabilidad recae en el régimen cubano por la mala gestión de la economía y la falta de inversión en el sistema eléctrico de la isla.

FUENTE: Con información de AFP y EFE