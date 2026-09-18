Costa Rica anuncia endurecimiento de voto en la ONU sobre embargo a Cuba

MIAMI. — Costa Rica anunció este viernes que contempla modificar su posición de voto en Naciones Unidas sobre el embargo estadounidense a Cuba, como parte de una política de mayor firmeza frente al régimen de La Habana, según dijo el canciller Manuel Tovar Rivera en entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS.

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto participó en un encuentro con el exilio cubano en la Torre de la Libertad, organizado por la Asamblea de la Resistencia Cubana, que le entregó un reconocimiento. También recibió otro homenaje del recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, y de la supervisora de elecciones del condado, Alina García.

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Tovar cuestionó lo que considera una actitud insuficientemente firme de los gobiernos latinoamericanos ante la situación de la isla.

“Tradicionalmente en América Latina hemos sido un poco tibios en relación con la situación con Cuba”, sostuvo. Añadió que los cambios políticos regionales no deberían servir de excusa para ignorar a una población que, según afirmó, “permanece privada de libertades fundamentales”.

Un giro con antecedentes

El titular de la diplomacia costarricense planteó revisar el comportamiento de su país ante las resoluciones relacionadas con el embargo. Consultado sobre el alcance de esa revisión, respondió: “Implicaría modificar el comportamiento de voto”.

“La percepción del Gobierno de Costa Rica hoy día es que el embargo ha sido impuesto por el propio régimen a su gente”, añadió en entrevista con este rorativo.

Sus declaraciones profundizan un giro que ya tiene antecedentes. En octubre de 2025, Costa Rica se abstuvo ante la resolución de la Asamblea General que reclama el fin del embargo, después de décadas de respaldo. El texto recibió 165 votos favorables, siete contrarios y 12 abstenciones.

El distanciamiento avanzó el 7 de julio, cuando Costa Rica figuró entre nueve países que votaron contra la celebración de un nuevo debate sobre el asunto. La discusión contó con el respaldo de 136 países y 30 abstenciones. Esa decisión fue de procedimiento y no equivale a un voto contra la resolución anual que pide levantar las sanciones.

Tovar no precisó cómo votaría su país en la próxima resolución. Sin embargo, dejó claro que pretende evitar una posición de condena al embargo estadounidense.

El planteamiento contrasta con la mayoría que mantiene su rechazo a esas sanciones. Las resoluciones de la Asamblea General tienen peso político, pero no son vinculantes ni pueden eliminar por sí mismas el embargo.

El canciller costarricense, Manuel Tovar Rivera, participa en un acto organizado por la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) en la Torre de la Libertad en Miami D. CASTROPÉ

“Volveremos cuando Cuba sea libre”

En cuanto a las relaciones bilaterales, el canciller describió la decisión costarricense como una ruptura con el régimen y descartó cualquier retroceso.

“Volveremos a La Habana, volveremos a Cuba, cuando Cuba sea libre”, expresó de manera categórica.

El antecedente oficial se remonta al 18 de marzo, cuando el Gobierno del entonces presidente Rodrigo Chaves anunció el cierre de la Embajada de Costa Rica en Cuba y solicitó a La Habana retirar a su personal diplomático acreditado en el país centroamericano.

La decisión permitió que permanecieran los funcionarios consulares y administrativos necesarios para atender a los ciudadanos cubanos residentes en Costa Rica. El Gobierno justificó la medida por las crecientes restricciones a las libertades fundamentales y el deterioro de las condiciones de vida en la isla.

Tovar aseguró que ambas legaciones cerraron y retiraron a su personal, y precisó que los asuntos consulares costarricenses se atienden a través de la Embajada de Panamá, una modalidad distinta de la anunciada en marzo, que contemplaba asistencia desde el consulado costarricense en Ciudad de Panamá.

“No hay paso atrás, no hay marcha atrás”, afirmó.

Desafíos del “día después”

El canciller también ofreció acompañamiento para una eventual transición democrática. Señaló que el retorno de exiliados y las reclamaciones por propiedades confiscadas exigirían cooperación hemisférica.

El asunto patrimonial tiene antecedentes pendientes: el programa estadounidense de reclamaciones contra Cuba registra 5.913 casos reconocidos, por unos $1.902 millones de principal. Esas reclamaciones corresponden a nacionales estadounidenses y no abarcan todas las pérdidas de los exiliados cubanos.

La visita a Miami ocurrió después de su reunión del miércoles con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en Washington. El comunicado costarricense menciona seguridad, migración y economía, pero no detalla conversaciones sobre una transición en Cuba.

Tovar sostuvo que corresponde a los propios cubanos definir el futuro de su país. “Costa Rica, y estoy seguro que muchos en el hemisferio, estaremos ahí para darle una mano al pueblo cubano”, puntualizó.