Olimpia Antigua: donde comenzó la tradición olímpica

Vista interior de Iglesia de la Santa Asunción de la Virgen María, Olimpia, Grecia.

El Museo Arqueológico de Olimpia alberga algunos de los hallazgos más importantes de la zona, Grecia.

Pedestal estatua, la inscripción lee "Marco, hijo de Deidas, antioqueno de Dafne, habiendo ganado la lucha de muchachos en la 219.ª Olimpiada, [dedica esto] a Zeus Olímpico", Olimpia, Grecia.

Olimpia Antigua es mucho más que un sitio arqueológico en Grecia. Es el lugar donde las antiguas competencias olímpicas, la religión y la mitología convergieron para dar al mundo una de sus tradiciones más perdurables.

Situada en el apacible valle formado por los ríos Alfeo y Cladeo, en el Peloponeso, Olimpia fue uno de los santuarios religiosos más importantes de la antigua Grecia, dedicado principalmente a Zeus. En la actualidad está reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

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A pesar de compartir su nombre con la montaña más famosa de Grecia, Olimpia se encuentra en el sur del país, en la histórica región de Élide, y está completamente separada del monte Olimpo, situado mucho más al norte.

El paisaje que rodea Olimpia contribuye a revivir la historia. El fértil valle está enmarcado por suaves colinas y las riberas de los ríos, mientras que los olivares crean un entorno tranquilo donde el canto de los pájaros y el sonido del viento contrastan con la grandeza del antiguo santuario.

En el centro de la antigua Olimpia se encuentra el Altis, el recinto sagrado que alberga los principales templos, monumentos y otras estructuras asociadas con el santuario. Aquí, la religión y el atletismo estaban estrechamente vinculados, atrayendo a peregrinos, atletas y visitantes de todo el mundo griego.

Los restos

El Templo de Zeus era la estructura más imponente del santuario y en su interior albergaba la colosal estatua de Zeus, realizada en oro y marfil por el escultor Fidias y considerada una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

Construido aproximadamente entre 470 y 457 a. C., el templo representaba la madurez del estilo dórico de la Grecia clásica. Sus frontones contenían 42 figuras esculpidas, importantes ejemplos de la escultura griega del período clásico temprano.

No muy lejos de los templos se encuentra el Antiguo Estadio, donde todavía puede atravesar el túnel de acceso de piedra y caminar por la pista original. Tradicionalmente, las competencias olímpicas se remontan al año 776 a. C., aunque el santuario y las competencias atléticas se desarrollaron durante un período mucho más prolongado.

El estadio es un impresionante rectángulo alargado de tierra compactada, de aproximadamente 212 metros de largo y 32 metros de ancho. La distancia entre las líneas de salida y llegada es de 192,28 metros.

Según la tradición antigua, esta distancia fue establecida por Heracles, hijo de Zeus y de la mortal Alcmena, quien supuestamente midió 600 de sus propios pies. Esta medida dio origen al término griego antiguo stadion, originalmente una unidad de distancia que con el tiempo pasó a designar también la pista atlética.

No había filas de asientos permanentes de piedra o mármol para los espectadores. En su lugar, la gente generalmente se sentaba directamente sobre el suelo o en los terraplenes naturales que rodeaban la pista. Se estima que el estadio podía albergar entre 30.000 y 40.000 espectadores.

Los jueces ocupaban una plataforma de piedra en el lado sur, mientras que el altar de Deméter Quamíne, diosa de la agricultura y la fertilidad, se encontraba en el lado norte. Tradicionalmente, la sacerdotisa de Deméter era la única mujer autorizada a presenciar los Juegos.

A poca distancia se encuentra el Templo de Hera, o Heraion, uno de los más antiguos del santuario. Dedicado a Hera, reina de los dioses griegos y esposa de Zeus, mantiene una relación permanente con la tradición olímpica.

Hoy, la llama olímpica se enciende ceremonialmente en Olimpia utilizando los rayos del sol concentrados mediante un espejo parabólico, antes de iniciar su recorrido hacia la ciudad sede de los Juegos Olímpicos modernos.

El Philippeion es otro monumento distintivo dentro del Altis. Este memorial circular fue iniciado por Filipo II de Macedonia tras la victoria macedonia en la batalla de Queronea y terminado por su hijo, Alejandro Magno.

Su inusual diseño circular lo distingue de las demás estructuras del santuario. En su interior había cinco estatuas de oro y marfil que representaban a miembros de la familia real macedonia, realizadas por el célebre escultor Leocares.

Las reglas de los Juegos

Los antiguos Juegos Olímpicos estaban regidos por estrictas normas supervisadas por jueces. Los atletas que infringían las reglas podían enfrentarse a severos castigos. Entre las infracciones se encontraban las salidas falsas y las técnicas prohibidas en la lucha, incluidos los ataques a los ojos y otras formas de agresión física.

Los jueces contaban con la asistencia de portadores de látigos, y podían imponerse castigos físicos por las infracciones cometidas durante las competencias.

Cuentan los historiadores que hacer trampa también podía acarrear fuertes sanciones económicas. Los atletas o entrenadores que intentaban sobornar a sus competidores eran multados, y el dinero se utilizaba para erigir estatuas de bronce de Zeus conocidas como Zanes.

Estas estatuas se colocaban a lo largo del camino que conducía al estadio, como advertencias muy visibles para los atletas. Los nombres de quienes habían sido multados se inscribían en sus bases, asegurando que su deshonestidad quedara públicamente registrada.

Atletas que se convirtieron en leyendas

Los antiguos Juegos dieron lugar a atletas cuyos logros pasaron a formar parte de la historia y la mitología griegas. Nuestra guía, Marianna, de KEY TOURS S.A., compartió historias de algunos de los competidores más conocidos.

Milón de Crotona: el luchador imparable

Milón de Crotona es uno de los atletas más célebres de la Antigüedad. Ganó seis victorias olímpicas en lucha entre 540 y 516 a. C., un extraordinario récord que lo convirtió en una figura legendaria incluso durante su propia vida.

Una de las historias más famosas sobre Milón cuenta que entrenaba cargando sobre sus hombros a un ternero. A medida que el animal crecía, también aumentaba el peso que podía levantar.

Otra historia afirma que Milón podía sostener una granada en su puño sin dañarla mientras desafiaba a otros a abrirle los dedos.

Es imposible establecer si todos los detalles de estas historias son verdaderos, pero ilustran cómo los logros deportivos se transformaban en leyendas en el mundo antiguo.

Leónidas de Rodas: el corredor supremo

Leónidas de Rodas fue uno de los grandes corredores de los antiguos Juegos. A lo largo de cuatro Olimpiadas consecutivas, entre 164 y 152 a. C., ganó 12 coronas olímpicas individuales en tres diferentes pruebas de carrera.

Su logro permaneció sin igual durante muchos siglos, convirtiéndolo en uno de los atletas más exitosos de la historia olímpica antigua.

La mujer que rompió barreras

Cinisca, una rica princesa espartana, alcanzó una distinción extraordinaria en un mundo donde las mujeres estaban en gran medida excluidas de las competencias olímpicas.

Por lo general, las mujeres tenían prohibido asistir a los Juegos masculinos. Sin embargo, las mujeres podían obtener victorias olímpicas como propietarias de caballos y carros.

Esta distinción era particularmente importante en las carreras de carros porque el vencedor oficial era el propietario de los caballos y los carros, y no la persona que conducía físicamente el equipo.

Cinisca era propietaria y entrenadora de un exitoso equipo de caballos de carrera, cuyo carro ganó en Olimpia en 396 a. C. y nuevamente en 392 a. C. Se la reconoce como la primera mujer en lograr una victoria olímpica.

El fin de los antiguos Juegos

Los antiguos Juegos Olímpicos continuaron durante más de un milenio antes de llegar a su fin en la Antigüedad tardía.

La historia recoge que los Juegos terminaron en el año 393 d. C., durante el reinado del emperador romano cristiano Teodosio I, cuyas medidas contra las prácticas religiosas paganas están asociadas con el cese de los Juegos tradicionales dedicados a Zeus.

Las circunstancias exactas de su final fueron más complejas que un solo decreto, pero el declive del culto pagano contribuyó a la desaparición del marco religioso que había sostenido los Juegos Olímpicos.

Durante los siglos posteriores, los terremotos, las inundaciones y otras fuerzas naturales contribuyeron a la destrucción y al enterramiento del santuario. Olimpia fue desapareciendo gradualmente bajo capas de tierra y sedimentos.

Casi 1.500 años después, la tradición olímpica regresó en una forma moderna. Los primeros Juegos Olímpicos modernos se celebraron en Atenas en abril de 1896, con competencias realizadas en el reconstruido Estadio Panatenaico, un antiguo recinto reconstruido en mármol.

Los museos de Olimpia

El sitio arqueológico se complementa con museos que ofrecen un contexto adicional sobre el santuario y los antiguos Juegos.

El Museo Arqueológico de Olimpia alberga algunos de los hallazgos más importantes de la zona, entre ellos el famoso Hermes de Praxíteles, atribuido como el casco del general Milcíades, la Niké de Paionios y las esculturas de los frontones del Templo de Zeus.

El Museo de la Historia de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad se concentra específicamente en los orígenes y el desarrollo de los Juegos. Su colección muestra cómo se organizaban las competencias, las reglas que regían a los atletas y las diferentes disciplinas deportivas.

Más de 400 objetos abarcan desde el período prehistórico hasta el siglo V d. C., incluidos ejemplos de arte minoico y micénico, representaciones de competencias atléticas y equipamiento asociado con los deportes antiguos.

Existe una entrada combinada para el sitio arqueológico y los museos, sujeta a las condiciones de venta de entradas vigentes.

La Olimpia moderna

A poca distancia del sitio arqueológico se encuentra la moderna localidad de Olimpia, también conocida como Archaia Olympia.

Sus calles ofrecen una visión más contemporánea de la zona, con tiendas, restaurantes y lugares de culto. Puede pasear por la localidad después de explorar el sitio arqueológico y museos para disfrutar la cocina griega.

Entre los lugares de interés locales se encuentra la Iglesia de la Asunción de la Virgen María, una iglesia rústica construida en piedra que data del siglo XX. Su prominente campanario domina la localidad, mientras que el interior presenta un iconostasio tradicional ortodoxo griego, tallas de madera y lámparas características de la arquitectura eclesiástica regional.

Las leyendas de Olimpia

Olimpia es inseparable de la mitología relacionada con sus orígenes. Las historias de héroes, dioses, traiciones e intervenciones divinas ayudaron a explicar la importancia del santuario para los antiguos griegos.

Nuestra guía, Marianna, también compartió varias de estas leyendas.

La carrera de carros de Pélope

Según una antigua tradición, Pélope quería casarse con Hipodamía, hija del rey Enómao de Pisa.

El rey desafiaba a cada pretendiente a una carrera de carros y mataba a quienes perdían. Pélope buscó la ayuda de Mírtilo, el auriga del rey, quien supuestamente saboteó el carro de Enómao sustituyendo los pasadores de bronce del eje por piezas de cera.

Durante la carrera, la cera se derritió, el carro se estrelló y el rey murió. Pélope ganó a Hipodamía y finalmente se convirtió en gobernante de la región.

Los antiguos referentes ofrecen distintas explicaciones sobre el origen de los Juegos Olímpicos, pero una leyenda atribuye a Pélope la creación de los Juegos en honor de Zeus.

Pero la historia no termina ahí. Más tarde, Pélope mató a Mírtilo, quien al morir maldijo a Pélope y a sus descendientes. La maldición pasó a formar parte de la mitología relacionada con la Casa de Pélope, una de las familias más atormentadas de la leyenda griega.

Heracles y el olivo

Heracles, el gran héroe griego, también está relacionado con los orígenes de los Juegos Olímpicos.

Una tradición le atribuye la creación de competencias atléticas en honor de su padre, Zeus, después de completar sus famosos Doce Trabajos.

Otra historia relaciona al héroe con el rey Augías, cuyos enormes establos Heracles recibió la orden de limpiar. Cumplió la tarea en un solo día desviando los ríos Alfeo y Peneo a través de los establos.

Cuando Augías se negó a cumplir con la recompensa prometida, Heracles regresó posteriormente con un ejército, derrotó al rey y dedicó a Zeus el botín obtenido en su victoria.

El altar de Zeus y el rayo

El antiguo altar de Zeus en Olimpia era diferente de un altar convencional de templo.

Según relatos legendarios, se formó a lo largo de generaciones con las cenizas de sacrificios de animales mezcladas con agua del río Alfeo.

La tradición antigua también asociaba el lugar sagrado con un rayo enviado por Zeus, interpretado como una señal divina que identificaba el lugar de su santuario.

Los Iámidas, una familia hereditaria de adivinos, estaban tradicionalmente relacionados con la interpretación de señales y presagios en Olimpia. Su presencia reforzaba el papel del santuario no solo como centro de competencias atléticas, sino también como un importante destino religioso.

Guía práctica para visitantes

Cómo llegar

Olimpia se encuentra aproximadamente a 320 kilómetros (199 millas) al suroeste de Atenas. En automóvil, el trayecto generalmente toma unas cuatro horas, dependiendo del tráfico y de la ruta. Olimpia también puede visitarse desde el puerto de cruceros de Katakolo o como parte de un recorrido organizado de varios días.

Mejor época para visitar

La primavera y el otoño generalmente ofrecen temperaturas más agradables que los meses de verano. Abril y mayo traen abundante vegetación y flores silvestres, mientras que septiembre y octubre pueden ofrecer condiciones agradables para explorar el sitio arqueológico.

Qué vestir

Gran parte del sitio arqueológico se encuentra al aire libre, con superficies irregulares y sin pavimentar. Se recomienda llevar calzado cómodo para caminar. La protección solar y el agua son especialmente importantes durante los meses más cálidos, cuando la sombra puede ser limitada alrededor de las ruinas.

Una parada cercana

El Canal de Corinto es una adición interesante a un recorrido por el Peloponeso. Esta extraordinaria obra de ingeniería atraviesa el estrecho istmo de Corinto, conecta el golfo de Corinto con el golfo Sarónico y proporciona una ruta marítima entre los mares Jónico y Egeo.