Trump alcanza acuerdo con Dinamarca que otorga a EEUU "control permanente" de la seguridad de Groenlandia

El presidente Donald Trump saluda después de bajarse del Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 28 de agosto de 2026.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que había alcanzado un acuerdo con Dinamarca que otorga a Estados Unidos el "control permanente" sobre la seguridad de Groenlandia y prohíbe a adversarios extranjeros establecer bases allí.

Se trata de un acuerdo de seguridad con Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, que en la práctica consolidaría la presencia militar permanente estadounidense en la isla ártica y vetaría por completo la presencia de China y Rusia.

"Me complace anunciar que los Estados Unidos de América han celebrado un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia, que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia", dijo Trump en su red Truth Social.

"A partir de ahora, ningún adversario de Estados Unidos podrá NUNCA tener una base en Groenlandia, tener presencia militar en Groenlandia o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito", señaló.

El acuerdo de seguridad sobre Groenlandia alcanzado por Estados Unidos y Dinamarca garantiza que China y Rusia no pueden establecer bases allí, indicó el Departamento de Estado el viernes.

"El acuerdo garantiza explícitamente a Estados Unidos la completa capacidad de hacer lo que considere necesario en Groenlandia para asegurar y defender el continente americano, incluida la posibilidad de acceso permanente, establecimiento de bases y derechos de sobrevuelo", declaró un funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

"Este acuerdo garantiza que China y Rusia no pueden tener una base en Groenlandia, no pueden enviar tropas a Groenlandia y se han instaurado los mecanismos necesarios para impedir inversiones en sectores sensibles", añadió.

El acuerdo, calificado por el propio Trump como "histórico", será firmado la próxima semana, durante la Semana de Alto Nivel de la ONU en Nueva York, y necesita la aprobación parlamentaria tanto de Groenlandia como de Dinamarca.

El anuncio se produce después de que a principios de este año Trump provocara una crisis en las relaciones con Groenlandia, Dinamarca y el resto de países de la OTAN al sugerir la posibilidad de invadir la isla, al considerarla un objetivo estratégico para la seguridad de Estados Unidos.

¿Qué consta en el acuerdo?

Aunque el contenido íntegro del acuerdo no ha sido difundido todavía, fuentes estadounidenses aseguran que garantiza a Estados Unidos un papel permanente en la seguridad de Groenlandia y que se prohibirá a cualquier adversario de Washington tener presencia militar o inversiones no autorizadas en la isla.

De acuerdo con Washington, el pacto otorga a Estados Unidos la capacidad de "hacer lo necesario en Groenlandia" para garantizar la seguridad de la isla y de Estados Unidos, incluida la presencia permanente en la isla y los derechos de sobrevuelo, además de permitir aumentar el número de bases estadounidenses si fuera necesario.

Actualmente, Estados Unidos solo cuenta con una base militar en la isla, la de Pituffik, después de décadas de reducción de su presencia, aunque las autoridades danesas han señalado que esa política fue una decisión de Washington.

El nuevo acuerdo prohíbe explícitamente la presencia en Groenlandia de bases de cualquier país que no forme parte de la OTAN, por lo que ni China ni Rusia podrían establecer bases ni desplegar tropas en la isla.

El pacto, también según Washington, es permanente y seguirá aplicándose incluso en caso de una eventual independencia de Groenlandia, cuyo pueblo tiene reconocido el derecho a la autodeterminación respecto de Dinamarca.

¿Qué dicen Dinamarca y Groenlandia?

Los gobiernos danés y groenlandés confirmaron en un comunicado que pretenden firmar la próxima semana un acuerdo con Estados Unidos para "fortalecer la seguridad" en la isla ártica, del que no ofrecieron mayores detalles.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, celebró la "buena perspectiva" de un acuerdo que "fortalezca la seguridad en común" y que, al mismo tiempo, "reconozca la soberanía y la integridad territorial" de Dinamarca y el "derecho del pueblo de Groenlandia a la autodeterminación".

"Me complace que se vislumbre un buen acuerdo para Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos. Un acuerdo que refuerza nuestra seguridad compartida en el Ártico y la región del Atlántico Norte y que, por lo tanto, también resulta beneficioso para la OTAN y Europa", compartió en un comunicado oficial publicado en redes sociales.

En la misma nota, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agregó que el acuerdo "reconoce los intereses" de la isla, así como su "lugar en la cooperación internacional".

"Es gratificante que estemos a punto de celebrar un acuerdo que garantice y refuerce la seguridad de Groenlandia, Dinamarca, Estados Unidos y la alianza occidental. El acuerdo reconoce los intereses de Groenlandia y nuestro lugar en la cooperación internacional. Esto nos beneficia a todos", insistió.

¿Por qué ahora?

Groenlandia, con unos 56.000 habitantes y considerada la isla más grande del mundo, ha ganado importancia estratégica por el aumento de la competencia en el Ártico, el deshielo, que abre nuevas rutas marítimas, y el interés por sus recursos minerales, incluidos materiales críticos.

Washington teme que Rusia amplíe su actividad militar en la región y que China gane influencia mediante inversiones en minería, puertos, aeropuertos o telecomunicaciones.

Trump, que ya mostró interés por la isla durante su primer mandato (2017-2021), generó una crisis a principios de este año al insistir en comprarla o incluso invadirla militarmente, algo que fue rechazado tanto por Nuuk como por Copenhague y que puso a la OTAN en una situación delicada, dado que la alianza debería proteger ese territorio en caso de ataque estadounidense.

En enero, el republicano anunció un acuerdo marco para llegar a un entendimiento y, desde entonces, ha rebajado su retórica sobre la isla hasta el anuncio del acuerdo definitivo este viernes.

Vigencia indefinida

Trump dijo que el pacto otorga a Washington el "control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades" del territorio insular, asegurando además que no supondrá "ningún coste" para su administración y que dispondrá de una "vigencia indefinida".

"A partir de ahora, ningún adversario de Estados Unidos podrá jamás tener una base en Groenlandia, mantener una presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito", agregó bajo una extensa publicación.

FUENTE: Con información de AFP / Europa Press