¿Eres ciudadano? Es la nueva pregunta del IRS en el formulario de declaración fiscal de 2026

WASHINGTON — Nuevos cambios. El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) incorporó una nueva pregunta sobre ciudadanía y autorización legal para trabajar en Estados Unidos en el borrador del Formulario 1040 correspondiente al año fiscal 2026.

El IRS publicó el borrador del nuevo formulario de declaración fiscal individual que, por primera vez, incluye una pregunta sobre el estatus de ciudadanía del contribuyente, lo que supone un paso más del Gobierno del presidente Donald Trump para avanzar en su agenda migratoria.

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La agencia federal incorporó una nueva pregunta sobre ciudadanía y autorización legal para trabajar en Estados Unidos en el borrador del Formulario 1040 correspondiente al año fiscal 2026. El borrador del Formulario 1040 para la declaración del año 2026, usado por los contribuyentes para reportar ingresos, calcular deducciones/créditos y determinar si debes pagar o recibir un reembolso, pregunta explícitamente al declarante sobre su ciudadanía estadounidense.

"Al momento de presentar su declaración, ¿es usted —y su cónyuge, si presentan una declaración conjunta— ciudadano estadounidense, nacional de los EEUU o extranjero legalmente autorizado para trabajar en los EE UU?", se lee en el borrador publicado por el IRS.

Control sobre elegibilidad

La inclusión de la pregunta forma parte de los esfuerzos de la Casa Blanca para reforzar los controles sobre la elegibilidad de inmigrantes para determinados beneficios fiscales y su cruzada contra la inmigración indocumentada.

El mes pasado el IRS y el Departamento del Tesoro pusieron a consideración pública varias propuestas relacionadas con los requisitos de elegibilidad para créditos reembolsables del impuesto sobre la renta.

"Bajo la Administración del presidente Trump, se han acabado los días en que los extranjeros ilegales recibían beneficios financiados por los contribuyentes", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Las normas propuestas se aplicarían a los años fiscales que finalicen en la fecha de publicación de las regulaciones definitivas o con posterioridad a ella, indicó el IRS.

Por ahora es solo una propuesta; la propia agencia anunció que los formularios preliminares no serán utilizados para presentar declaraciones y que las instrucciones podrían cambiar antes de la publicación final.

FUENTE: Con información de EFE