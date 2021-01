Sarna, chinches, dengue y Covid-19: el "cóctel molotov" de Cuba

"Tenemos brotes de escabiosis —popularmente conocida como sarna— en todos los municipios, también de dengue y otras enfermedades infecciosas, que se salen de control, y hay casos que ciertamente es por causa del desabastecimiento de medicamentos", dijo a DIARIO DE CUBA un especialista del Centro de Higiene y Epidemiología en el territorio, que habló bajo condición de anonimato.

"Los casos de dengue en varios municipios de la provincia se deben a los focos de Aedes aegyptis. Eso es una bomba de tiempo y se está saliendo de control, porque el mosquito trasmisor es ya endémico, no lo podemos eliminar", explicó.

"También hay ahora más focos de escabiosis y se propaga porque no hay con qué combatirlo. La permetrina está en falta, llega muy poca a las farmacias. Además, ahora hay más recurrencia de chinches y de infecciones en la piel por estafilococos o estreptococos. Claro que esta mayor incidencia está relacionada con el deterioro de la higiene personal y del hogar", añadió.

"La escasez actual de medicamentos y de los productos de higiene solo tiene precedentes en el Periodo Especial", como llamó el Gobierno a la aguda crisis económica de los años 90 del siglo pasado en Cuba. "En esa etapa, al igual que ahora, teníamos una situación epidemiológica similar. Evidentemente, la falta de medicamentos contribuye a que haya una mayor persistencia y mayor contagio", dijo el especialista.

Cecilia tuvo a su hija ingresada en un hospital de Holguín "por una virosis que le inflamó la garganta".

"Tenía un catarro malísimo y, como no hay antibióticos en la farmacia, tuve que ingresarla. Ya estamos en casa, pero cogimos sarna (escabiosis) en el hospital. Y lo peor es que no hay permetrina en la farmacia para curarnos", relató.

"Ya mi esposo y mi otro hijo se contagiaron también. Estamos embarcados. Hacemos remedios caseros. Hervimos plantas amargas y venenosas para untarnos y bañarnos, y agua bien caliente. No tenemos vida de la comezón y me han salido muchas ronchas. Pero los casos que estaban ingresados a nuestro lado, y que de seguro nos la pegaron, sí estaban críticos, con llagas feísimas. Ojalá no lleguemos a ese punto", dijo asustada.

El caso de Eustiquia Álvarez es una infección muy grave en una pierna. "Es un grano (tumoración) que se me complicó porque me salió al lado de una várice que tengo", explicó. "Pero en total me han salido cinco ya, porque son estafilococos. Dicen por ahí que te salen siete antes de curarte, pero eso es un cuento, pueden ser muchos más si no hay con qué tratarlos".

"La doctora del consultorio está preocupada porque para esto no hay antibióticos ni en el hospital, y hay cantidad de gente infestada con esto. Solamente en mi familia somos tres que lo hemos pasado en los últimos meses. Hago lo que sea para curarme, pero hace tiempo que no sacan antibióticos en la farmacia y en la calle he ofrecido pagar lo que sea, pero no los encuentro", añadió.

Elianis, con 32 semanas de embarazo, fue ingresada con urgencia porque presentó síntomas de dengue. "Por suerte, no lo era. Tuve fiebre, dolores musculares y, como mi vecino de al lado pasó el dengue hace poco y en el barrio ha habido varios casos, la doctora sospechó enseguida. Pero era un catarro que me comenzaba. Menos mal".

Expertos en enfermedades infecciosas de la región, donde se manejan abiertamente las estadísticas, están alertando sobre las nefastas consecuencias del Covid-19 en pacientes que han estado enfermos recientemente de dengue, zika o chicungunya, (enfermedades que están presentes en Cuba), o que estén padeciendo incluso lo que denominan "doble carga", que es el padecimiento al mismo tiempo del Covid-19 y otra enfermedad de las mencionadas.

A pesar de ello en Cuba no se encuentra referencia al respecto y ni siquiera publican los índices de incidencia del resto de estas enfermedades, solo del Covid-19. Pero es, innegablemente, un peligro presente e incluso agravado, un "cóctel molotov" por la falta casi absoluta de medicamentos en el país.