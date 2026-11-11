Colombia solicita mediación de EEUU ante Venezuela para búsqueda de militar secuestrada por el ELN

El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora (izquierda), y el mayor general del Ejército de los Estados Unidos, Joseph A. Hopkins III (derecha), se dan la mano durante los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Colombia en el Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo, departamento de Cundinamarca, Colombia, el 11 de noviembre de 2026.

TOLEMAIDA.- El ministro de Defensa de Colombia , Jorge Eduardo Mora, solicitó este miércoles a Estados Unidos mediar ante autoridades de Venezuela para que colaboren en la búsqueda de una subteniente del Ejército, secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento fronterizo de Arauca.

"Estamos en un proceso de búsqueda de inteligencia, pidiendo obviamente el apoyo de los Estados Unidos, que a través de ellos intercedan también en Venezuela, para que desde allá también hagan un esfuerzo de contribución dentro del trabajo que estamos esperando", dijo el ministro Mora a periodistas en el fuerte militar de Tolemaida, donde participó en la inauguración de un hangar donado por EEUU para la reparación de helicópteros militares.

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Indicó que espera que la transición política que atraviesa Venezuela permita avanzar hacia una mayor cooperación en materia de inteligencia y seguridad, no solamente para localizar a la subteniente María Camila Pantoja, sino también para contener la actividad de los grupos armados ilegales en la zona fronteriza.

El funcionario expresó: "Que haya una verdadera contención del otro lado, para que todo este gran esfuerzo que estamos haciendo acá no se vea reflejado en una ocupación del territorio del otro lado". Esto en referencia a las operaciones que adelanta la fuerza pública colombiana en la frontera.

El Frente de Guerra Oriental del ELN confirmó el pasado 5 de noviembre que tiene en su poder a la subteniente Pantoja, luego de que la Décima Octava Brigada del Ejército de Colombia denunciara su desaparición en el municipio de Saravena, en Arauca. La oficial se movilizaba por el casco urbano de esa población cuando fue interceptada por dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta, según la información entregada entonces por las autoridades militares.

En un video difundido en redes sociales, el ELN se atribuyó el secuestro y advirtió que cualquier intento de rescate por parte de las autoridades podría poner en riesgo la vida de la uniformada.

Despliegue de fuerza

El presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, anunció este miércoles un "despliegue total" de la Fuerza Pública para rescatar sana y salva a la esposa del alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago, que fue secuestrada la madrugada del miércoles, en un episodio en el que se apunta a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Despliegue total de la Fuerza Pública para rescatar a la esposa del alcalde de Uribia", puntualizó el mandatario en un mensaje en redes sociales luego de denunciar que Nancy, esposa del alcalde Buitrago y gestora social, fue secuestrada a las 6:10 horas en el departamento de La Guajira.

De La Espriella señaló que ordenó la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano. Agregó: "Ordené emplear todas las capacidades del Estado para dar con su paradero, rescatarla sana y salva y llevar a los responsables ante la Justicia".

El mandatario fue cauto al señalar que las autoridades están "verificando" la autoría de la acción, si bien "las primeras informaciones apuntan a la participación del ELN".

Del mismo modo, se solidarizó con el regidor de Uribia y su familia "en estos momentos de angustia".

FUENTE: Con información de EFE/Europa Press