Lo que está pasando en España es como una coreografía: Un tema, normalmente de portada, se come a otro.

Así, cuando los medios debieran hablar de cómo turbas sindicalistas atacan comercios durante la huelga general del pasado jueves (por cierto, una huelga contra la oposición y no contra el Gobierno, cosa muy extraña), dedican portadas a la ausencia del presidente, Pedro Sánchez, del funeral de Estado por los 69 muertos del más reciente accidente del tren de Alta Velocidad (AVE), o al fiasco que se llevó la televisión pública con la entrevista al líder de Vox (derecha), Santiago Abascal, que redujo a cero al presentador, comediante de oficio, quien ya pidió disculpas por estar mal preparado.

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Tras una jornada de paros laborales el martes 17 de noviembre, los maquinistas ferroviarios en España mantienen la convocatoria para una nueva huelga el 23 de este mes y advierten de más acciones si no se escuchan y se cumplen sus demandas.

Las crisis de Sánchez

El sector ferroviario atraviesa la peor crisis en décadas con dos grandes accidentes en nueve meses, 115 muertos y decenas de lesionados con secuelas graves.

El viernes 6 de noviembre arrancó oficialmente la campaña de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre, que prometen desterrar de la Moncloa a Sánchez tras ocho años de una pésima gestión, marcada por el colapso de las infraestructuras, el pacto con partidos nacionalistas y la ausencia de un presupuesto general, lo que dificulta comprobar hacia dónde han ido a parar los fondos públicos.

Sin embargo, la visita del socialista y controversial presidente reelecto bajo muchísimas dudas de fraude electoral, Luiz inácio Lula da Silva, y las declaraciones Sánchez en la Moncloa presagian un nuevo episodio de trampas de la ultraizquierda globalista.

Al parecer, y en política nada es casual, el socialista recalcitrante Lula fue a dar instrucciones a los socialistas de España de qué hacer en el conteo de votos cuando la asfixia política resulta indiscutible y con los sondeos en contra, que de repente se vuelven "muy disputados" o "a favor".

Sánchez, en una entrevista con Susana Griso en Antena 3, dijo que está seguro de que podrá formar gobierno con una izquierda más amplia para continuar con cuatro años más de gobierno "progresista", que tanto daño han causado a España y a la gran mayoría de los españoles sus nefastas políticas.

Inédito: Paro contra la oposición dirigido por el gobierno

Según los sindicatos, el paro general de 24 horas, para demandar mejores salarios y una vivienda digna, ha sido un "éxito". Sin embargo, para otros como Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la huelga ha sido un fracaso, y la tildó de "atípica" por ser una "huelga oficial".

Barcelona se llevó la peor parte con la quema de tiendas y saqueos por parte de encapuchados que ondeaban banderas rojas. De esa ciudad es un video aterrador que ha dado la vuelta al mundo: un piquete entra a una cafetería y acosa a un anciano que estaba merendando, hasta obligarlo a dejar el establecimiento y se ve al cliente desplazándose afuera con dificultad apoyado en un andador.

En tiempos de internet, esta huelga, organizada por los dos más antiguos sindicatos españoles, UGT (Unión General de Trabajadores), y CCOO (Comisiones Obreras), mostró a los denominados "piquetes informativos" sin algo que informar; más bien parecían acosadores causando daño a las ciudades a la manera de grupos "antisistema".

Por otro lado, nadie comprende cómo el mismo Gobierno que aupó esta huelga es el que envía a la policía a reprimir a los manifestantes. De ahí que no pocos exigieran la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien se cuenta entre los más allegados de Sánchez.

En el programa "El Hormiguero", el más visto de la televisión nacional, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, calificó la huelga como "un acto simulado de precampaña electoral", lo que estaría fuera de la ley, y añadió que se trató de "un error histórico".

Los principales candidatos a las elecciones, Feijóo (PP, derecha), Ada Colau (Frente Amplio, extrema izquierda) y el propio Sánchez (PSOE, izquierda) han visitado ya al "influencer" catalán Jordi Wild, cuyo pódcast, The Wild Project, tiene millones de seguidores. Todos fueron menos Abascal (Vox), quien primero confirmó y luego canceló.

Por sus políticas conservadoras, Abascal no es de los mejores vistos por el electorado en general, aunque se llenó de gloria manejando con buen talante una entrevista totalmente accidentada y agresiva en Televisión Española. Pero hay quien dice que cancelar la entrevista con Jordi Wild le traerá consecuencias.

Todas las encuestas, menos la del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas, un organismo público), dan ganadora a la derecha, mediante una alianza entre Feijóo y Abascal, que entre los dos obtendría mayoría absoluta.

Sin embargo, se escuchan voces escépticas en las redes que auguran el continuismo de Sánchez, o de eso que han dado en llamar el "Pedroplanismo", para referirse a un presidente que convierte en enemigos a quienes no le sigan.

Los últimos estertores del Sanchismo

La ausencia de Sánchez en Toledo, donde se celebró una misa de Estado, encabezada por el rey Felipe VI, para honrar la memoria de las 69 víctimas mortales del choque entre dos trenes de alta velocidad en octubre pasado, ha sido considerada como uno de los errores garrafales del sanchismo. Un error equiparado a su mala gestión de la invasión a Ceuta.

El presidente se excusó al decir que él no asiste a actos religiosos, cuando en realidad, desde hace años, trata de evitar los actos públicos por los abucheos.

Mientras tanto, Sánchez busca apoyo en el foro político de izquierda conocido como Grupo de Puebla, en una carrera contrarreloj porque la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) continúa trabajando en decenas de casos de corrupción graves, en los que el presidente y su entorno familiar están relacionados.

Sánchez habló el jueves con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, y recibirá el lunes en Madrid al reelecto presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, según informó la oficina de la Presidencia española.

Lula, quien ya pasó por la cárcel condenado por corrupción, llega no por casualidad en medio de una campaña electoral para aupar a su compañero de batallas, quien ya está usando en sus mítines las camisetas rojas con el lema de La fuerza del amor.

La mujer de Sánchez, Begoña Gómez, deberá comparecer ante un jurado popular próximamente -después de elecciones- por un caso de tráfico de influencias.

Mientras, la pareja, que recuerda el peronismo en Argentina, se besa en público y agita las masas, con una máxima bien aprendida de caudillos comunistas latinoamericanos: lo importante es repetir una mentira muchas veces.

Los españoles, después de una dictadura de 40 años, creían que lo habían visto todo, pero no conocían el populismo en Estado puro, y nunca mejor dicho.

De perdurar el "Pedroplanismo", esto sería el gran escándalo.

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