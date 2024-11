Sin luz, sin gas y sin agua: Cubanos subsisten con leña y carbón

A finales de octubre, la Empresa de Gas Licuado anunció que a partir del 4 de noviembre se vería afectado el abastecimiento de ese combustible en La Habana, Artemisa y Mayabeque. Sin embargo, en Santiago de Cuba, que no fue mencionado, el déficit es anterior. En este escenario, similar al de los años 90 del pasado siglo sin gas y con cortes eléctricos de hasta más de 20 horas seguidas en algunas regiones, los cubanos han tenido que volver al carbón y a la leña, ahora como principales medios de cocción.

“Hemos tenido que desempolvar los viejos métodos del Periodo Especial y peor. Desde hace más de un mes estoy cocinando con carbón, pero ya no hay; si aparece es a 1.000 o a 1.200 pesos el saco, por lo que me fui para el fogón de leña. El humo me tiene mal, ahora con el tiempo de lluvia, tengo que prenderlo dentro de la cocina por la humedad”, explica Dalia Ávila, quien reside en Palma Soriano, Santiago de Cuba, reseña el portal web CubaNet.