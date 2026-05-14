jueves 14  de  mayo 2026
OPINIÓN

Creadores de miseria, se los demuestro con historia

Sea con Trump o con la gente de la Cuevita en la calle, tenemos de desaparecerlos del mapa, de la Historia no. Los cubanos no podemos olvidar esta plaga que nos auto impusimos desde enero de 1959, hace sesenta y siete años

Perfiles-de-opinion-Omar-Sixto
Diario las Américas | Omar Sixto
Por Omar Sixto

Sigo revisando el texto de mi próximo libro, El tren de los egos, y a cada rato me tropiezo con algún dato que me demuestra, una vez más, lo próspera que era Cuba antes de la imposición del comunismo totalitario. Y no me refiero a lo próspera que era poco antes de que los cubanos le entregaran su destino a un narcisista desquiciado como Fidel Castro.

No, me tropiezo con datos de esa prosperidad que ya se daba en 1833, hace casi doscientos años. Cuando se planeaba la construcción del primer ferrocarril de Iberoamérica, que es de lo que trata mi libro, se calcularon los productos agrícolas que los trenes transportarían desde las fértiles llanuras del sur de La Habana hasta el puerto.

Lee además
el juego de ajedrez de trump con cuba
OPINIÓN

El juego de ajedrez de Trump con Cuba
Cubanos toman las calles de la isla en numerosas protestas
RECHAZO

Colapso eléctrico en Cuba desata protestas masivas

Y estos cálculos no son de toda la provincia, sino solamente de lo que se transportaría desde Santiago de las Vegas, Bejucal, Buenaventura y Melena del Sur. Un corto tramo del tren que por entonces proyectaban. Solo treinta kilómetros, menos de la mitad del ferrocarril a construirse. Se los muestro:

image (1)

Hoy, en mayo de 2026, los campesinos de esa zona sobreviven sin luz, sin aperos de labranza, sin semillas que sembrar, sin petróleo para riego, sin incentivos para producir. La tierra de nuestra isla sigue igual de fértil, pero si incluso un campesino logra sembrar y cuidar sus cultivos, cuando los coseche e intente vender los frutos de su trabajo llegará el Estado omnipresente, a través de sus inspectores o policías y se los decomisarán. Esto, si antes no se lo robaron los rateros, que abundan, durante la noche.

Luego la dictadura culpa a Trump, al "bloqueo" o a lo que sea. Todo menos ellos. Pandilla de inútiles, es ese Estado fallido el que se interpone entre los cautivos de la isla y la prosperidad, el obstáculo entre ellos y la libertad. Mientras esa Junta Militar de Barrigones que desgobierna lo que queda de Cuba exista, nuestra bella isla continuará de rodillas, pobre, amordazada y reprimida.

Sea con Trump o con la gente de la Cuevita en la calle, tenemos de desaparecerlos del mapa, de la Historia no. Los cubanos no podemos olvidar esta plaga que nos auto impusimos desde enero de 1959, hace sesenta y siete años.

En 1834 Cuba no era independiente, pertenecía a España, pero su economía era libre y por ende próspera. Tanto lo era, que ya por entonces era el sostén económico de su metrópoli. Era más rica que España y la mantenía.

No era mendiga, como lo es hoy.

Temas
Te puede interesar

"Las termoeléctricas ya fallan por cualquier cosa", reconoce el ministro de Energía de Cuba

Lea el testamento de la agonizante RoboLución Chavista

Por qué Google y Meta ganan la guerra de la Inteligencia Artificial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Secretario general de la ONU, António Guterres.
POLÍTICA

Guterres: 'Complicidad' interna facilitó captura de Maduro en Venezuela

El nuevo presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh.
SENADO/CONFIRMACIóN

Kevin Warsh es el nuevo presidente de la Reserva Federal de EEUU

Tarek William Saab, el esbirro ejecutor
OPINIÓN

Tarek William Saab, el esbirro ejecutor

El presidente chino Xi Jinping (izquierda) mira al presidente estadounidense Donald Trump durante un banquete de Estado en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, el 14 de mayo de 2026.
Diplomacia

Trump sostiene conversaciones "positivas y productivas" con su homólogo de China

Pedro Roig fue un gran luchador por la libertad de Cuba(EFE)
LUTO

Muere Pedro Roig, uno de los líderes del exilio cubano en Miami y veterano de Bahía de Cochinos

Te puede interesar

Presencia de sargazo den Sunny Isles Beach
ALGAS

Advierten mayor riesgo de sargazo en playas de Florida en 2026

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente chino Xi Jinping (izquierda) mira al presidente estadounidense Donald Trump durante un banquete de Estado en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, el 14 de mayo de 2026.
Diplomacia

Trump sostiene conversaciones "positivas y productivas" con su homólogo de China

Inmigrantes, especialmente venezolanos, en España hacen cola para iniciar tramites hacia la regularización extraordinaria.
MIGRACIÓN

España cesa permisos de residencia temporal a venezolanos a partir del 12 de junio

El gobernador Ron DeSantis y el nuevo mapa congresional de Florida.
POLÉMICA

Florida defiende su nuevo mapa congresional y acusa a estados demócratas de manipulación más extrema

La deuda de PDVSA más el de la República de Venezuela superan 50% de la deuda externa pública (foto fachada de Pdvsa en Caracas)
ECONOMÍA

Venezuela decide reestructurar su deuda externa, pero requiere garantías de estabilización, según expertos