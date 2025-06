Venezuela intercepta buque en aguas internacionales: ¿Soberanía o amenaza regional?

Precedente en enero de 2025

Este no es un incidente aislado. A principios de enero de 2025, una patrullera venezolana —la misma unidad naval que ahora remolcó al buque panameño— se aproximó de forma hostil a la plataforma FPSO Prosperity de ExxonMobil, en el bloque Stabroek, dentro de la zona económica exclusiva reconocida de Guyana.

La acción fue considerada extremadamente provocadora y desencadenó una fuerte reacción diplomática. El entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, emitió un comunicado urgente en el que advirtió al régimen de Nicolás Maduro que “cualquier acto de agresión contra intereses energéticos legítimos de un socio democrático será respondido con consecuencias regionales serias”.

Tanto Georgetown como Washington denunciaron la maniobra como una “violación inaceptable a la soberanía guyanesa” y una amenaza a la seguridad energética hemisférica.

El hecho de que la misma embarcación militar venezolana esté involucrada en ambos eventos refuerza la percepción de que la FANB ejecuta una doctrina sistemática de proyección naval coercitiva, destinada a consolidar reclamos geopolíticos y restringir la actividad extranjera en el Atlántico occidental.

Detalles del incidente más reciente

Ubicación: ~92 km al noreste del delta del Orinoco.

Bandera: Panameña.

Tripulación: Integrada por ciudadanos de hasta siete países, según prensa local.

Motivo oficial: Investigación científica sin autorización en aguas venezolanas.

Acción militar: Buque remolcado a puerto venezolano bajo custodia de la Armada Bolivariana.

Legalidad bajo el derecho del mar

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM, 1982) establece que:

- La ZEE no equivale a aguas territoriales: los buques de terceros estados gozan de libertad de navegación (Art. 58).

- Sin embargo, el Estado ribereño puede regular actividades de exploración o científicas (Art. 56 y 246).

- Solo si el buque estaba explotando recursos o realizando estudios sin consentimiento, puede justificarse legalmente la intervención (Art. 73).

Proyección geopolítica

- Disputa territorial: Este acto se interpreta como parte del esfuerzo venezolano por proyectar control en el Atlántico en apoyo a su reclamación sobre el Esequibo.

- Mensajes de disuasión: Caracas busca demostrar que puede aplicar medidas navales más allá de sus aguas territoriales.

- Reacción internacional: Panamá podría presentar una nota diplomática; Guyana y EEUU podrían incorporar el incidente en sus argumentaciones ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Escenarios probables

- Escalada diplomática: Panamá podría elevar una queja ante la Organización Marítima Internacional (OMI), mientras que Guyana y EEUU consolidarían su caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

- Respuesta militar disuasiva: Guyana podría solicitar patrullajes conjuntos con EEUU o Reino Unido para proteger su infraestructura energética offshore.

- Sanciones dirigidas: EEUU podría imponer sanciones adicionales a mandos navales venezolanos implicados en operaciones de hostigamiento marítimo.

- Canalización institucional: Organismos como CARICOM y la OEA podrían emitir resoluciones condenatorias, generando mayor presión multilateral contra Caracas.

Jurisprudencia relevante

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha establecido precedentes relevantes sobre detenciones arbitrarias en ZEE. En el caso Arctic Sunrise (Países Bajos vs. Rusia, 2013), el tribunal concluyó que Rusia violó la libertad de navegación al apresar un buque neerlandés en su ZEE sin evidencia de actividad ilícita.

Este precedente fortalece el argumento de que la FANB solo puede interceptar buques en la ZEE si existen pruebas claras de actividades no autorizadas conforme al Artículo 73 de la CNUDM. En ausencia de tales pruebas, la acción venezolana puede ser considerada como una infracción del derecho internacional marítimo.

Versión ejecutiva para audiencias diplomáticas

El 18 de junio de 2025, Venezuela interceptó un buque panameño en su zona económica exclusiva (ZEE) bajo alegaciones de actividad científica no autorizada. Sin embargo, la ubicación geográfica se encuentra claramente dentro de aguas internacionales conforme al derecho internacional. Este evento es el segundo de su tipo este año, luego del incidente de enero contra una plataforma de ExxonMobil.

La FANB, a través del mismo buque naval, parece ejecutar una política de interdicción preventiva como forma de proyección estratégica. La reacción de actores como Panamá, Guyana y EEUU determinará si el caso escala ante instancias multilaterales o se convierte en parte de un patrón regional más amplio de disputas marítimas.

Este análisis recomienda atención prioritaria a los derechos de navegación, la soberanía regional y los precedentes establecidos por la CIJ sobre interceptaciones arbitrarias en zonas económicas exclusivas.

Conclusión

La retención del buque panameño en aguas internacionales podría representar un abuso de soberanía si no se demuestra que realizaba actividades ilícitas. Venezuela insiste en que protege sus derechos soberanos sobre la ZEE, pero la comunidad internacional —en especial Panamá, Guyana y EEUU— puede considerar el acto como un uso indebido de fuerza coercitiva. Este episodio forma parte de un patrón mayor de proyección naval estratégica de Caracas que podría escalar las tensiones en el Caribe y el Atlántico sur.

Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).

*Jesús Romero es exoficial de inteligencia de ataque y planificador de misiones, con amplia experiencia tanto a nivel de escuadrón como en la plana mayor del ala aérea de portaaviones. Su experiencia operativa incluye la preparación de inteligencia del espacio de batalla (IPB), la planificación de misiones para operaciones de ataque de precisión y la estrecha coordinación con tripulaciones y comandantes tácticos durante despliegues de alta intensidad.