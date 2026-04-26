domingo 26  de  abril 2026
COLOMBIA

Violencia en escalada: aumenta número de muertos y heridos en ataque terrorista en el Cauca

Fuerzas militares de Colombia sospechan que el atentado en la Vía Panamericana fue planificado por disidentes de la FARC, a más de un mes de las elecciones

Más muertos deja ataque terrorista en el Cauca, Colombia, ocurrido el 25 de abril 2026&nbsp;

Más muertos deja ataque terrorista en el Cauca, Colombia, ocurrido el 25 de abril 2026 

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTA.-A 14 civiles muertos y más de 38 heridos, todos ocupantes del autobús y vehículos particulares, aumentó el número de víctimas que dejó el ataque terrorista de un grupo de la guerrilla en la Vía Panamericana, principal carretera del Departamento del Cauca, al suroeste de Colombia, informaron las autoridades, lo que representa una escalada de violencia en el país.

"Hasta el momento, reportamos 14 personas muertas y más de 38 personas heridas, entre ellas cinco menores de edad", manifestó el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, este domingo en su cuenta X, cifra que podría aumentar

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El brutal ataque fue perpetrado por guerrilleros en un tramo de la carretera conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío, departamento del Cauca, donde lanzaron un artefacto lleno de explosivos que no solo calcinó el autobús sino que también alcanzó a otros 15 vehículos y abrió un enorme cráter en la Panamericana, dejando un escenario sangriento.

Ataque terrorista de disidentes de las FARC

El comandante de las Fuerzas Militares colombianas, Hugo López, indicó que había "un bloqueo por parte de los terroristas de la Jaime Martínez, en el tramo de la carretera donde cayó el cilindro bomba mientras a unos dos kilómetros mantenían un enfrentamiento con una unidad de la Tercera División del Ejército.

"Los que atentaron y mataron" a los civiles en Cajibío, "muchos indígenas entre ellos, son terroristas, fascistas y narcotraficantes", afirmó el presidente Gustavo Petro en la red X

La columna Jaime Martínez hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, dirigida por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, por quien el Gobierno ofrece una millonaria recompensa.

El ataque guerrillero es el cuarto en los dos últimos días en el país que se dispone a celebrar elecciones presidenciales el 31 de mayo próximo y sobre las cuales políticos demócratas colombianos llevan meses advirtiendo sobre posibles maniobras para suspenderlas.

Analizan escalada de violencia

"Quiero decir que es una acción terrorista clara de las estructuras de Mordisco y de la Jaime Martínez contra la población civil", dijo López al concluir un consejo de seguridad en Cali en el que se analizó la situación de orden público en la región, tras los ataques ocurridos entre el viernes y el sábado.

Este último día sábado, antes de la explosión en la Panamericana, también fue atacado el radar del Cerro Santana, situado en la localidad de El Tambo (Cauca), usado para controlar el tráfico aéreo en el suroeste del país, lo que causó daños a ese sistema, según la Aeronáutica Civil (Aerocivil)

"Durante estos dos días en el Valle del Cauca se han presentado 26 acciones criminales, terroristas, que solo han afectado a nuestra población civil", agregó el comandante de las Fuerzas Militares tras la reunión del alto mando encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

En las últimas horas se han registrado acciones en El Túnel, El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda, todos en el suroeste del país, según dijo el gobernador del Cauca, donde avanza una guerra por el control territorial estratégico que permite la salida de cocaína por el océano Pacífico.

FUENTE: Con información de EFE

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