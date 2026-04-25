Siete muertos y 17 heridos en atentado terrorista contra población civil en medio de ola de violencia

Policía y militares de Colombia llegaron luego del ataque terrorista a un autobús en el Departamento del Cauca, que dejó siete muertos este sábado 25 de abril 2026.

BOGOTÁ.- En otro hecho de violencia en Colombia, siete personas murieron y otras 17 quedaron heridas, todas civiles, en un atentado terrorista atribuido a guerrilleros contra un autobús que circulaba por un tramo de la Vía Panamericana, principal carretera del suroeste del país

El ataque, perpetrado en una zona llamada El Túnel, dejó destruido el tramo de la Vía, así como varios vehículos que transitaban por la carretera del municipio de Cajibío que conecta con la frontera de Ecuador.

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"Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 17 heridos de gravedad", informó el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, en la red X.

Autoridades atribuyeron el atentado a disidentes de la guerrilla las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y siembran terror en el país a menos de un mes de las elecciones presidenciales.

Condena al atentado terrorista

Tras rechazar el hecho, el gobernador lo catalogó como "una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias

El hecho terrorista fue condenado por candidatos presidenciales y autoridades regionales.

“Las escenas de Cajibío, Cauca, son terribles. Toda la solidaridad con los ciudadanos. Exigimos protección del Estado para el suroccidente. No más paz total", manifestó la candidata presidencial Paloma Valencia, del partido opositor Centro Democrático , oriunda del Cauca y quien ha recibido amenazas de muerte en medio del tenso clima político.

“Nuevamente la violencia golpea a la población civil y altera la tranquilidad de nuestras comunidades", manifestó el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Giovani Yule, quien es oriundo de esa región.

Se informó que el atentado ocurrió cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, encabezaba un consejo de seguridad en Cali para evaluar la situación en el Valle del Cauca.

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Ola de violencia en Colombia

El ataque es una sucesión de otros dos atentados registrados en el departamento del Cauca ayer viernes, y en los que se empleó también cilindros bomba, pero que no dejaron víctimas, según el reporte.

El Ejército atribuyó ambos ataques a la columna Jaime Martínez, que hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, dirigida por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.

Este sábado también un grupo armado también atacó el radar de Santana, situado en la localidad de El Tambo (Cauca), usado para controlar el tráfico aéreo en esa región del país, según denunció la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

Cajibío es un municipio situado a 35 kilómetros de Popayán, capital del Cauca, sobre la Vía Panamericana, que comunica con Cali, capital del vecino departamento de Valle del Cauca, donde los presuntos guerrilleros realizaron el atentado.

FUENTE: Con información de EFE y AFP