domingo 26  de  abril 2026
CRISIS

Cuba reordena cúpula energética en plena crisis del sistema eléctrico

El régimen reemplazó a su principal autoridad eléctrica mientras se diluye el efecto del petróleo ruso y los cubanos continúan afectados por cortes prolongados

El sol se pone en Cuba y La Habana va quedando a oscuras por un corte de luz el 26 de junio de 2024.&nbsp;

El sol se pone en Cuba y La Habana va quedando a oscuras por un corte de luz el 26 de junio de 2024. 

AFP
La Habana, Cuba, a oscuras por los apagones prolongados.&nbsp;

La Habana, Cuba, a oscuras por los apagones prolongados. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA.- En medio del recrudecimiento de los apagones y del deterioro sostenido del sistema eléctrico cubano, el régimen realizó cambios en la cúpula de la Unión Eléctrica (UNE), al sustituir a Alfredo López Valdés por Rubén Campos Olmo, un movimiento que ocurre mientras persisten las fallas estructurales de generación y aumenta el malestar ciudadano por los cortes de energía.

Campos Olmo, hasta ahora director de la termoeléctrica Antonio Guiteras —una de las plantas más inestables del país— asumió el control de la UNE, mientras López Valdés pasó a ocupar una nueva función como director de Energía en el Ministerio de Economía, según confirmó el propio funcionario en el programa oficialista Mesa Redonda.

Lee además
Pbro. Juan Lázaro Vélez González.
OPINIÓN

Cuba: Ya no hay pan y al circo le queda poco
Jornada de oración por una Cuba Libre. 
RALLY POR CUBA

Miami: Gran manifestación este domingo "Unidos por una Cuba libre" en Bayfront Park

El relevo se produce cuando comienza a diluirse el leve alivio generado por el envío de 100.000 toneladas de petróleo desde Rusia, que había permitido una reducción temporal en los déficits de generación. Para este domingo, la UNE reportó un déficit de 1.395 megavatios, superior al registrado en jornadas previas, en un escenario marcado por averías en varias termoeléctricas y falta de combustible.

Crisis persistente

Aunque el régimen presentó el cambio como una reorganización administrativa, la decisión se interpreta en medio de cuestionamientos por la profundidad de la crisis energética, que ha derivado en apagones prolongados en gran parte de la isla y ha afectado la actividad económica, los servicios básicos y la vida cotidiana.

El nombramiento de Campos Olmo generó escepticismo entre los cubanos, debido a su gestión al frente de Guiteras, planta que bajo su dirección enfrentó fallas recurrentes, incluida una desconexión masiva en marzo de 2026 que dejó sin electricidad a millones de personas.

Actualmente permanecen fuera de servicio varias unidades clave, entre ellas la Unidad 2 de Ernesto Guevara de la Serna, la Unidad 4 de Carlos Manuel de Céspedes, la Unidad 2 de Felton y las unidades 3 y 5 de Renté. También están paralizadas por mantenimiento otras unidades en Mariel, Nuevitas y Renté, mientras 335 megavatios adicionales están comprometidos por limitaciones térmicas.

Un problema estructural

El relevo ocurre en momentos en que la crisis no responde solo a fallas operativas, sino a problemas acumulados por décadas: obsolescencia de la infraestructura, déficit de inversión y dependencia de suministros externos para sostener el sistema.

Aunque el régimen insiste en presentar estos movimientos como ajustes para mejorar la planificación energética, el deterioro del servicio eléctrico ha continuado incluso tras cambios reiterados en la dirección del sector.

Los apagones, convertidos en uno de los principales focos de descontento social, han sido detonantes de protestas en distintas regiones del país, mientras la población enfrenta también escasez de alimentos, inflación y dificultades para acceder a servicios básicos.

Dependencia y fragilidad

El alivio temporal generado por el crudo ruso volvió a evidenciar la dependencia energética del castrismo de aliados políticos para evitar colapsos mayores. Sin embargo, con la disminución de ese suministro, la fragilidad del sistema quedó nuevamente expuesta.

Mientras el régimen mueve piezas dentro de su aparato burocrático, millones de cubanos continúan enfrentando largas horas sin electricidad, en una crisis que sigue sin solución visible.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

Cuba es una amenaza directa para la seguridad en las Américas

Acabemos con el castrismo para derrotar al Irán islámico

Crónica de un viaje a Cienfuegos hace 28 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington
SUCESOS

Trump tras ser evacuado de una cena por disparos: "El tirador estaba muy lejos"

Esta fotografía ilustrativa, tomada en Los Ángeles, muestra un teléfono con una publicación en Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump, en la que se exhibe una imagen del presunto sospechoso de un tiroteo durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, tendido en el suelo tras ser detenido el 25 de abril de 2026. video
EEUU

Hombre armado en la gala con Trump dijo que apuntaba contra altos funcionarios

Esta imagen, publicada por el presidente estadounidense Donald Trump a través de su cuenta de Truth Social (@realDonaldTrump), muestra a la persona que él afirma ser el presunto sospechoso del tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en el suelo tras su detención el 25 de abril de 2026. video
REACCIÓN PRESIDENCIAL

Trump atribuye a un "odio anticristiano" la motivación del atacante y apunta a señales previas en su entorno

Policía y militares de Colombia llegaron luego del ataque terrorista a un autobús en el Departamento del Cauca, que dejó siete muertos este sábado 25 de abril 2026.
COLOMBIA

Siete muertos y 17 heridos en atentado terrorista contra población civil en medio de ola de violencia

Kevin Warsh, nominado para presidir la Reserva Federal de EEUU, tras concluir una audiencia del Comité Bancario del Senado sobre su nominación, en el Capitolio, en Washington D. C., el 21 de abril de 2026.  
EEUU

El senador Thom Tillis levanta su veto y deja el camino libre al nominado de Trump para dirigir la FED

Te puede interesar

Esta fotografía ilustrativa, tomada en Los Ángeles, muestra un teléfono con una publicación en Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump, en la que se exhibe una imagen del presunto sospechoso de un tiroteo durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, tendido en el suelo tras ser detenido el 25 de abril de 2026.
RECORRIDO PREVIO

De California a Washington: la ruta y las horas clave de Cole Tomas Allen antes del tiroteo

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Loren Parra, directora de DERM, en su oficina en Miami-Dade. 
MOTOR ECONÓMICO Y ECOSISTEMA

Miami-Dade: "Salud de la Bahía de Biscayne es estable, pero siempre debemos cuidarla"

Kevin Warsh, nominado para presidir la Reserva Federal de EEUU, tras concluir una audiencia del Comité Bancario del Senado sobre su nominación, en el Capitolio, en Washington D. C., el 21 de abril de 2026.  
EEUU

El senador Thom Tillis levanta su veto y deja el camino libre al nominado de Trump para dirigir la FED

Captura de imagen de un video facilitado por la Casa Blanca. El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este sábado que el tirador que irrumpió en el hotel donde el mandatario participaba en una cena con corresponsales en Washington fue interceptado y detenido por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero indicó que la bala impactó en su chaleco antibalas.  video
TESTIMONIO

"Es una escena de un crimen": así se vivió el tiroteo de la cena de Trump desde dentro

Esta imagen, publicada por el presidente estadounidense Donald Trump a través de su cuenta de Truth Social (@realDonaldTrump), muestra a la persona que él afirma ser el presunto sospechoso del tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en el suelo tras su detención el 25 de abril de 2026. video
REACCIÓN PRESIDENCIAL

Trump atribuye a un "odio anticristiano" la motivación del atacante y apunta a señales previas en su entorno