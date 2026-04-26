domingo 26  de  abril 2026
EEUU

El senador Thom Tillis levanta su veto y deja el camino libre al nominado de Trump para dirigir la FED

El senador confirmó su decisión en un comunicado que allana el camino para la rápida confirmación de Kevin Warsh como sucesor de Powell, cuyo mandato finaliza el 15 de mayo

Kevin Warsh, nominado para presidir la Reserva Federal de EEUU, tras concluir una audiencia del Comité Bancario del Senado sobre su nominación, en el Capitolio, en Washington D. C., el 21 de abril de 2026. &nbsp;

Kevin Warsh, nominado para presidir la Reserva Federal de EEUU, tras concluir una audiencia del Comité Bancario del Senado sobre su nominación, en el Capitolio, en Washington D. C., el 21 de abril de 2026.

 

MANDEL NGAN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El senador republicano Thom Tillis anunció este domingo que votará a favor de la confirmación del nominado de Donald Trump para dirigir la Reserva Federal (FED), Kevin Warsh, tras constatar que el Departamento de Justicia había suspendido definitivamente una investigación sobre su predecesor, Jerome Powell.

En comentarios a la cadena NBC, Tillis defendió que siempre consideró a Warsh como un candidato "perfecto" para dirigir la FED y matizó que su veto se debía a que entendía la investigación sobre Powell como una persecución política dirigida por el Departamento de Justicia.

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"Este fin de semana hemos trabajado mucho para recibir garantías de que el Departamento de Justicia no estaba siendo empleado como un arma para amenazar la independencia de la Reserva Federal. Así que esto permitirá que el señor Warsh continúe con su confirmación a tiempo", explicó Tillis a la cadena.

El senador confirmó su decisión en un comunicado que allana el camino para la rápida confirmación de Warsh como sucesor de Powell, cuyo mandato finaliza el 15 de mayo.

"Con estas garantías, espero apoyar la confirmación de Kevin Warsh", declaró Tillis el domingo en la nota. "Es un candidato excepcional, y es hora de que la Reserva Federal supere esta distracción y vuelva a centrarse por completo en su misión", añadió.

Warsh, quien compareció ante el Comité Bancario del Senado en una audiencia de confirmación la semana pasada para ratificar que actuaría con plena independencia de la Casa Blanca, cuenta con un amplio respaldo de los legisladores republicanos. El comité, del cual Tillis es miembro, ha programado una votación sobre la nominación de Warsh para el 29 de abril.

La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, emitió citaciones al banco central en enero como parte de una investigación penal sobre los sobrecostos en la renovación de un edificio de la Reserva Federal y el testimonio que Powell prestó ante el Congreso sobre el asunto.

Su investigación penal se produjo tras meses de ataques contra el presidente de la Reserva Federal por parte del presidente Donald Trump, quien se quejó de que Powell no estaba bajando los tipos de interés con la suficiente rapidez. La Oficina del Inspector General de la Reserva Federal inició su revisión de la renovación de la sede del banco central el año pasado a petición de Powell.

Pirro declaró en una publicación en redes sociales el viernes que archivaría la investigación mientras el inspector general de la Reserva Federal examina los costos de la renovación, aunque afirmó: "No dudaré en reiniciar una investigación penal si los hechos lo justifican".

Si bien el mandato de Powell como presidente de la Reserva Federal finaliza el 15 de mayo, su puesto en la Junta de Gobernadores no expira hasta 2028, y la revocación parcial de la decisión del Departamento de Justicia no garantiza su salida de la junta.

Warsh, de 56 años, fue gobernador de la Reserva Federal entre 2006 y 2011 y ha criticado a la institución desde que la dejó. En su audiencia de confirmación el martes, pidió un cambio en la forma en que la Reserva Federal lleva a cabo su política monetaria.

FUENTE: EUROPA PRESS

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