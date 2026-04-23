Colombia confirma que EEUU será observador en las elecciones presidenciales del 31 de mayo

BOGOTÁ .- En medio de amenazas y un tenso clima electoral, el Consejo Nacional Electoral ( CNE ) de Colombia confirmó que EEUU será por primera vez observador internacional en las eleccione s presidenciales pautadas para el 31 de mayo próximo, tras acreditar a 86 miembros de la embajada en ese país.

"La autoridad acreditó oficialmente a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y a sus delegados mediante la Resolución 2090 del 16 de abril de 2026, tras una solicitud formal presentada por la misión diplomática", informó el CNE en un comunicado.

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Colombia se encamina a un proceso electoral, tras las legislativas de marzo, con una marcada polarización, amenazas, y enfrentamientos entre los principales candidatos de la contienda, Paloma Valencia, por el Centro Democrático; e Iván Cepeda, del izquierdista Pacto Histórico apoyado por el presidente Gustavo Petro.

Estos aspirantes junto a Abelardo de la Espriella, por el movimiento de derecha Firmes por la Patria, aparecen como los favoritos en las encuestas.

Será la primera vez que EEUU asume directamente la observación electoral en unas presidenciales en Colombia, ya que en anteriores comicios el delicado rol estuvo a cargo de misiones de la OEA o de la Unión Europea (UE).

Elecciones con amenazas preocupa a EEUU

La delegación de observadores de EEUU acreditada se desplegará en 16 ciudades de Colombia, entre las cuales se encuentran Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga, y está previsto que participe también en una eventual segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio, en caso de que ningún candidato alcance el 50% más un voto, se informó.

El gobierno de EEUU ha expresado su preocupación por amenazas contra varios candidatos presidenciales, entre ellos la senadora Valencia, del partido Centro Democrático al cual pertenecía el aspirante Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025; y el abogado de la Espriella, del movimiento Firmes por la Patria.

Según agencias, organismos de inteligencia colombianos compartieron información con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense sobre amenazas contra el senador izquierdista Cepeda.

"La observación internacional permite una verificación independiente del desarrollo de las votaciones y de los resultados oficiales", indicó el CNE en el comunicado.

FUENTE: Con información de EFE