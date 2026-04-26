domingo 26  de  abril 2026
EEUU

Hombre armado en la gala con Trump dijo que apuntaba contra altos funcionarios

El profesor californiano Cole Allen confesó que su intención era matar a cualquier miembro de la Administración que estuviera atendiendo al evento

Esta fotografía ilustrativa, tomada en Los Ángeles, muestra un teléfono con una publicación en Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump, en la que se exhibe una imagen del presunto sospechoso de un tiroteo durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, tendido en el suelo tras ser detenido el 25 de abril de 2026.

Esta fotografía ilustrativa, tomada en Los Ángeles, muestra un teléfono con una publicación en Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump, en la que se exhibe una imagen del presunto sospechoso de un tiroteo durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, tendido en el suelo tras ser detenido el 25 de abril de 2026.

CHRIS DELMAS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Washington.- El hombre armado que intentó irrumpir en el salón de un hotel en Washington, donde se celebraba la gala de corresponsales de la Casa Blanca, parecía apuntar contra altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, dijo el domingo el fiscal general interino de Estados Unidos.

Todd Blanche declaró a CBS News que la información "muy preliminar" ha llevado a los investigadores a creer que el hombre "tenía como objetivo a miembros del gobierno".

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El sospechoso, que se cree que viajó a Washington en tren desde Los Ángeles pasando por Chicago, "no está cooperando activamente" con la investigación, dijo Blanche, quien se encontraba en el salón de baile del Washington Hilton la noche del sábado junto con el presidente Trump y cientos de otros dignatarios y periodistas.

Blanche explicó así en entrevista a la cadena NBC lo que fuentes de la investigación avanzaban a Fox News: el sospechoso, identificado como el profesor californiano Cole Allen, confesó que su intención era matar a cualquier miembro de la Administración que estuviera atendiendo al evento.

"Creemos que sus objetivos eran responsables de la administración", indicó Blanche al programa Meet the Press, en el que declinó confirmar si Trump era un objetivo principal y específico del sospechoso. Blanche añadió que todavía no se conocen sus motivos exactos y que de momento no parece existir una conexión particular entre el intento fallido y alguna política específica de la Administración Trump.

El incidente comenzó poco después del comienzo del evento, a las 8 de la noche, hora local, cuando Allen se presentó en uno de los últimos controles de seguridad que daban paso al salón de actos del hotel; el mismo donde el entonces presidente Ronald Reagan salvó la vida de milagro en 1981 tras recibir varios disparos de John Hinckley Jr.

En el momento en que se le aproximaron los agentes, Allen abrió fuego y arrancó a correr para atravesar el perímetro de seguridad. Solo pudo avanzar unos metros antes de acabar placado por el Servicio Secreto. El disparo que efectuó impactó en el chaleco antibalas de uno de los agentes, que fue hospitalizado por precaución. En redes sociales, la Policía de Washington D.C. confirmó que se habían encontrado dos armas de fuego y "múltiples cuchillos".

A pesar del incidente, Trump quiso comparecer después ante los medios para comentar lo ocurrido y trasladar su agradecimiento al "fantástico trabajo" del Servicio Secreto de su Administración durante todo el suceso.

De confirmarse las intenciones del sospechoso, se tratará del tercer atentado contra su vida desde 2024, cuando un disparo del joven francotirador Thomas Crooks acabó a milímetros de su cabeza (le rozó la oreja, de hecho) durante un mitin en Pensilvania.

Otro incidente ocurrió en septiembre de ese mismo año, cuando el Servicio Secreto detectó a un hombre armado junto al campo de golf del club de West Palm Beach (Florida), que fue posteriormente detenido.

FUENTE: AFP / Europa Press

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