sábado 23  de  agosto 2025
ENTRETENIMIENTO

Antonio Vargas: el publicista y empresario que hace historia con marcas y certámenes de belleza

“Una marca o una persona que se muestra con verdad siempre conecta. El reto es encontrar esa esencia y amplificarla con estrategia”, dijo Antonio Vargas

Cortesía/ Geidis Fundora
Por Carlos Armando Cabrera

Miami – La sala estaba llena de luces, cámaras y miradas expectantes. Entre bambalinas, el bullicio era inevitable: diseñadores ajustando vestidos, maquilladores dando los últimos retoques y aspirantes a reinas de belleza repasando cada paso. En medio de ese torbellino de nervios y glamour, Antonio Vargas observaba en silencio, con la serenidad de quien sabe que todo lo que ocurre delante del escenario es resultado de una estrategia perfectamente diseñada detrás de él.

Ese es su terreno: el de las ideas que se transforman en realidades palpables. Antonio no se define únicamente como publicista. Es estratega, gestor de sueños y arquitecto de campañas que trascienden el instante para dejar huella en la memoria colectiva.

Su trayectoria lo respalda. Desde su rol como director de relaciones y comunicaciones de Miss Universo Cuba hasta su participación junto a reconocidas celebridades de talla internacional, demostrando que el éxito no es cuestión de azar, sino de visión y disciplina. “Yo no vendo sueños, trabajo para que cada proyecto tenga impacto real. Mi misión es transformar ideas en hechos que conecten y que dejen huellas en la industria”, afirma con convicción para Diario Las Américas.

Pero lo suyo no se queda en el universo del entretenimiento. En su cartera de clientes conviven grandes marcas de lujo con empresas emergentes y empresarios latinos que buscan un espacio en el mercado global. Todos tienen algo en común: confían en la capacidad de este venezolano que desde hace más de una década reside en Miami, para convertir una marca en un referente, un nombre en una historia que resuene y se consolide.

Cada campaña que lidera está marcada por un equilibrio singular: la creatividad que emociona y la estrategia que mide resultados. Esa mezcla lo ha convertido en una figura clave dentro de la industria, alguien que no solo acompaña proyectos, sino que los transforma.

En un mundo donde la imagen lo es todo, Vargas entiende que el verdadero reto es la autenticidad. “Una marca o una persona que se muestra con verdad siempre conecta. El reto es encontrar esa esencia y amplificarla con estrategia”, señala, mientras recuerda los rostros de artistas, empresarios y misses que han confiado en su guía.

Hoy, es considerado uno de los rostros de la excelencia latina en el ámbito publicitario. Su capacidad de unir belleza, talento y prestigio empresarial lo sitúa en un lugar único dentro del terreno del entretenimiento. Y aunque su nombre se asocia a escenarios de gala y marcas de prestigio, su verdadera fortaleza está en lo invisible: en las decisiones estratégicas que hacen posible que cada proyecto, cada campaña y todo lo que hace se conviertan en legado.

“La publicidad no es únicamente diseñar una campaña atractiva ni contar una historia bonita. Es lograr que esa historia despierte emociones reales en la gente y, al mismo tiempo, que esas emociones se traduzcan en resultados concretos.“, señala a la vez que ratifica su compromiso en seguir consolidando su trabajo y enfrentar cualquier desafío.

En definitiva, Antonio Vargas no solo acompaña el éxito: lo forja, lo impulsa, lo construye y lo transforma en realidad.

