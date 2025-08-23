sábado 23  de  agosto 2025
FLORIDA

Posponen manifestación en Miami para excluir a familiares del 'Travel Ban'

El grupo ciudadano en Miami que organiza la protesta aguarda por el permiso requerido

Embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Habana, Cuba.

Embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Habana, Cuba.

AFP
Por Heidy Hidalgo Gato

MIAMI. - Residentes permanentes y ciudadanos de Estados Unidos que impulsan una manifestación pacífica para exigir la exclusión de categorías familiares del ‘Travel Ban’ anuncia que la concentración prevista para el domingo 24 de agosto está pospuesta, luego de que no obtuvieran los permisos oficiales a tiempo.

El grupo, identificado como Residentes y Ciudadanos Unidos y que suma 300 miembros activos, explicó que la decisión responde al compromiso de mantener la legalidad y el orden de la protesta.

Lee además
Embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Habana, Cuba.
EEUU

Piden excluir a familiares del 'Travel Ban'
La Habana, Cuba. 
CUBA

Un país en ruinas, mientras el botín de GAESA supera los 18.000 millones de dólares

Edisleidys Martínez Álvarez, gestora del grupo y portavoz oficial, señaló que se realizan las gestiones necesarias para obtener la autorización correspondiente, dada la posibilidad de que afecte el tráfico vehicular, y que el objetivo es reprogramar la protesta lo antes posible.

“Queremos garantizar que sea una marcha cívica, organizada y dentro del marco legal. No contar con los permisos a tiempo nos obliga a posponer, pero seguimos trabajando para lograrlo”, expresó.

Demanda sigue vigente

La portavoz declaró que la postergación no altera el propósito central del movimiento: “lograr que las categorías de reunificación familiar —F1, F2A, F2B, F3 y F4— queden excluidas de las restricciones del Travel Ban”, política que limita el ingreso de nacionales de varios países, incluido Cuba.

Los organizadores subrayaron que la movilización se mantiene como una acción cívica, pacífica y respetuosa, orientada a visibilizar la situación de miles de familias separadas durante años por las restricciones migratorias.

Travel ban

La prohibición de viajes fue implementada en junio de 2025 y restringe o prohíbe la entrada a Estados Unidos a personas de ciertos países, a menudo por motivos de seguridad nacional.

Estas prohibiciones pueden ser "totales", lo que significa que no se permite la entrada, o "parciales", lo que implica restricciones para ciertos tipos de visa.

Impacto directo en las categorías F

En Cuba, los solicitantes de visas de reunificación familiar en las categorías F1, F2A, F2B, F3 y F4 reciben un “papel rosado”, tipo notificación de la sección 221(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EEUU, lo que, según el Departamento de Estado, significa que “la solicitud de visa necesita más información o verificación para tomar una decisión final”.

No obstante, en la práctica, el documento, según informan cubanos en redes sociales, significa una negativa al visado bajo las restricciones del Travel Ban.

El impacto humano es profundo: padres que no pueden ver a sus hijos, hermanos separados por décadas y familias enteras condenadas a vivir separadas.

Temas
Te puede interesar

El mayor desafío de los Dolphins será borrar la fama de equipo blando

Jenisbel Acevedo es nombrada co-presidenta de la Caminata St. Jude Walk Miami 2025

Obra "Balada de un verano" explora la pérdida y la separación familiar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro que ve una "amenaza" ¿Es viable una invasión?

El presidente de Estados Unidos habla a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la capital estadounidense.
BANCO CENTRAL

Chicago y Nueva York, próximas en la ofensiva contra la extrema delincuencia

Un camión de bomberos y vehículos policiales se observan mientras la policía responde a un tiroteo en el barrio de Midtown Manhattan de Nueva York el 28 de julio de 2025. La policía invadió Midtown Manhattan el lunes, mientras el alcalde de la ciudad de Nueva York declaraba que se estaba investigando un tiroteo activo, en medio de informes de que un agente de policía había sido alcanzado. La comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, declaró que el pistolero, que andaba suelto en el concurrido Midtown de Manhattan, había sido neutralizado.  video
SUCESOS

Cinco personas mueren en accidente de autobús turístico en el estado de Nueva York

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Tras múltiples críticas, la Reserva Federal abre la puerta a recorte de tasas

El canciller ruso Serguei Lavrov saluda al dictador Raúl Castro, al lado el designado gobernante Miguel Díaz-Canel.
Análisis

La hipocresía antiimperialista del régimen de La Habana

Te puede interesar

El buque de transporte anfibio USS San Antonio (LPD 17) zarpa de la Estación Naval de Norfolk para su despliegue.  video
ENTREVISTA

EEUU tiene argumentos para una operación quirúrgica que 'extirpe' a Maduro

Por María Cristina Hernández
Embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Habana, Cuba.
FLORIDA

Posponen manifestación en Miami para excluir a familiares del 'Travel Ban'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro que ve una "amenaza" ¿Es viable una invasión?

Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza. 
COLOMBIA

Padre de Miguel Uribe Turbay asume precandidatura presidencial

El canciller ruso Serguei Lavrov saluda al dictador Raúl Castro, al lado el designado gobernante Miguel Díaz-Canel.
Análisis

La hipocresía antiimperialista del régimen de La Habana