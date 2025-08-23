sábado 23  de  agosto 2025
DICTADURAS

¿La inteligencia cubana brinda información a EEUU para acabar con Maduro?

Creen que el régimen de Cuba es intocable porque "Tiene infiltrados en todos los países del mundo, recolecta información y se la pasa a los Estados Unidos"

Una fotografía publicada por la oficina de prensa del Palacio de Miraflores muestra al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i), siendo recibido por el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su llegada al Centro de Convenciones de La Habana el 15 de septiembre de 2023.&nbsp;

Una fotografía publicada por la oficina de prensa del Palacio de Miraflores muestra al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i), siendo recibido por el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su llegada al Centro de Convenciones de La Habana el 15 de septiembre de 2023. 

ZURIMAR CAMPOS / Presidencia de Venezuela / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. - El cerco que el gobierno de los Estados Unidos tiene sobre el dictador venezolano Nicolás Maduro llama la atención de los cubanos que se encuentran en el exilio, quienes no ven la misma presión hacia el régimen castrista.

"La pregunta que siempre nos hemos hecho todos los cubanos sobre Estados Unidos y Cuba. Que Cuba ha tenido tremenda suerte que nunca la han tirado un chícharo. Siempre se ha dicho que Fidel Castro era agente de la CIA. Bueno, ahora con el respecto al problemita este de Maduro, yo estoy seguro que quien le va a proporcionar toda la información al ejército norteamericano con respecto a Venezuela es la inteligencia cubana", señaló un ciudadano cubano en un post.

Lee además
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro que ve una "amenaza" ¿Es viable una invasión?
El dictador venezolano Nicolás Maduro, derecha, habla con Diosdado Cabello, el número dos del régimen.
Narcoterrorismo

Otro revés para Maduro, Paraguay sigue a EEUU y declara organización terrorista al Cártel de los Soles

Desde la cuenta de La Familia Cubana en Instagram, el hombre dijo que esa es la razón por lo que el régimen castrista no se toca y el porqué "Cuba es la chivatona del barrio".

"Cuba tiene infiltrados en todos los países del mundo, recolecta información y se la pasa a los Estados Unidos. Esa es la respuesta a la pregunta de por qué los dictadores de Cuba siempre han estado ahí sin ningún tipo de problema. Ya lo saben, son los chivas del barrio", insistió.

En marzo de este año, la organización Freedom House estableció que Cuba, Nicaragua y Venezuela son “no libres” de América, en una lista de 60 países que registraron disminuciones en sus derechos políticos y libertades civiles en 2024. En estos países, además, se limitan derechos con el objetivo de perpetuarse en el poder.

Presión sobre Nicolás Maduro

El panorama para el régimen de Maduro ha tenido giros en los últimos meses. Ahora, Estados Unidos no solo lo persigue como un narcotraficante, sino como al jefe de una organización terrorista, el Cartel de los Soles.

La administración del presidente Donald Trump pasó del discurso a la acción y puso a la administración chavista contra las cuerdas a través del despliegue de fuerzas navales y aéreas en el mar Caribe.

El 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que "el presidente Trump ha sido muy claro y consistente. Usará todo el poder de EEUU para frenar el flujo de drogas y llevar a los culpables ante la justicia”.

También indicó que, para Estados Unidos, el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo en Venezuela, sino un cartel de narcoterroristas.

FUENTE: Con información de La Familia Cubana Clips/DIARIO LAS AMÉRICAS

Temas
Te puede interesar

EEUU tiene argumentos para una operación quirúrgica que 'extirpe' a Maduro

St. Augustine celebra 460 años de fundación

Roberto Jaramillo estrena “Gracias a Ustedes Creo en Mí”, primera gira de stand-up en EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro que ve una "amenaza" ¿Es viable una invasión?

Un camión de bomberos y vehículos policiales se observan mientras la policía responde a un tiroteo en el barrio de Midtown Manhattan de Nueva York el 28 de julio de 2025. La policía invadió Midtown Manhattan el lunes, mientras el alcalde de la ciudad de Nueva York declaraba que se estaba investigando un tiroteo activo, en medio de informes de que un agente de policía había sido alcanzado. La comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, declaró que el pistolero, que andaba suelto en el concurrido Midtown de Manhattan, había sido neutralizado.  video
SUCESOS

Cinco personas mueren en accidente de autobús turístico en el estado de Nueva York

El buque de transporte anfibio USS San Antonio (LPD 17) zarpa de la Estación Naval de Norfolk para su despliegue.  video
ENTREVISTA

EEUU tiene argumentos para una operación quirúrgica que 'extirpe' a Maduro

El canciller ruso Serguei Lavrov saluda al dictador Raúl Castro, al lado el designado gobernante Miguel Díaz-Canel.
Análisis

La hipocresía antiimperialista del régimen de La Habana

El senador estatal republicano por Florida, Joe Gruters.
Política

El senador estatal por Florida Joe Gruters electo presidente del Comité Nacional Republicano

Te puede interesar

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
TENSIÓN Y ALIVIO

Miami-Dade discute su presupuesto en medio de fuertes presiones y reclamos

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Informe Centro Nacional Huracanes, agosto 23, 2025.
CARIBE

Baja presión afectaría a las Antillas Menores

Una fotografía publicada por la oficina de prensa del Palacio de Miraflores muestra al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i), siendo recibido por el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su llegada al Centro de Convenciones de La Habana el 15 de septiembre de 2023. 
DICTADURAS

¿La inteligencia cubana brinda información a EEUU para acabar con Maduro?

El buque de transporte anfibio USS San Antonio (LPD 17) zarpa de la Estación Naval de Norfolk para su despliegue.  video
ENTREVISTA

EEUU tiene argumentos para una operación quirúrgica que 'extirpe' a Maduro

Una persona muestra dólares estadounidenses frente a un banco en La Habana, Cuba. 
CUBA

La Habana es un polvorín: derrumbes, apagones y tiendas en dólares