¿La inteligencia cubana brinda información a EEUU para acabar con Maduro?

Una fotografía publicada por la oficina de prensa del Palacio de Miraflores muestra al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i), siendo recibido por el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su llegada al Centro de Convenciones de La Habana el 15 de septiembre de 2023.

MIAMI. - El cerco que el gobierno de los Estados Unidos tiene sobre el dictador venezolano Nicolás Maduro llama la atención de los cubanos que se encuentran en el exilio, quienes no ven la misma presión hacia el régimen castrista.

"La pregunta que siempre nos hemos hecho todos los cubanos sobre Estados Unidos y Cuba. Que Cuba ha tenido tremenda suerte que nunca la han tirado un chícharo. Siempre se ha dicho que Fidel Castro era agente de la CIA. Bueno, ahora con el respecto al problemita este de Maduro, yo estoy seguro que quien le va a proporcionar toda la información al ejército norteamericano con respecto a Venezuela es la inteligencia cubana", señaló un ciudadano cubano en un post.

Desde la cuenta de La Familia Cubana en Instagram, el hombre dijo que esa es la razón por lo que el régimen castrista no se toca y el porqué "Cuba es la chivatona del barrio".

"Cuba tiene infiltrados en todos los países del mundo, recolecta información y se la pasa a los Estados Unidos. Esa es la respuesta a la pregunta de por qué los dictadores de Cuba siempre han estado ahí sin ningún tipo de problema. Ya lo saben, son los chivas del barrio", insistió.

En marzo de este año, la organización Freedom House estableció que Cuba, Nicaragua y Venezuela son “no libres” de América, en una lista de 60 países que registraron disminuciones en sus derechos políticos y libertades civiles en 2024. En estos países, además, se limitan derechos con el objetivo de perpetuarse en el poder.

Presión sobre Nicolás Maduro

El panorama para el régimen de Maduro ha tenido giros en los últimos meses. Ahora, Estados Unidos no solo lo persigue como un narcotraficante, sino como al jefe de una organización terrorista, el Cartel de los Soles.

La administración del presidente Donald Trump pasó del discurso a la acción y puso a la administración chavista contra las cuerdas a través del despliegue de fuerzas navales y aéreas en el mar Caribe.

El 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que "el presidente Trump ha sido muy claro y consistente. Usará todo el poder de EEUU para frenar el flujo de drogas y llevar a los culpables ante la justicia”.

También indicó que, para Estados Unidos, el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo en Venezuela, sino un cartel de narcoterroristas.

FUENTE: Con información de La Familia Cubana Clips/DIARIO LAS AMÉRICAS