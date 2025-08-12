martes 12  de  agosto 2025
Antonio de la Rúa regresa a la vida de Shakira tras polémica ruptura

Fuentes cercanas al entorno Shakira señalan que De la Rúa habría regresado a su equipo desde hace aproximadamente dos años

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Antonio de la Rúa, expareja y antiguo mánager de Shakira, ha retomado un papel activo en la carrera de la cantante más de una década después de atravesar una polémica ruptura personal y profesional. La colombiana rompió la relación de 11 años con el argentino y poco después inició un romance con Gerard Piqué, a quien conoció durante el Mundial de Sudáfrica en 2010.

Durante el reciente concierto de Shakira en Los Ángeles, De la Rúa fue visto entre el equipo técnico con acreditación de staff y acompañando a familiares de la artista, confirmando así su cercanía operativa en el marco de la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran.

Fuentes cercanas al entorno de la artista señalan que De la Rúa habría regresado a su equipo desde hace aproximadamente dos años, tras la salida de la mánager Jaime Levine en 2023.

Su rol incluiría la gestión estratégica de giras, campañas de comunicación y alianzas publicitarias, una función similar a la que desempeñó durante la etapa más exitosa de Shakira a nivel internacional en la década de los años 2000.

El regreso también se ha hecho visible en otros conciertos recientes, como los realizados en Buenos Aires en marzo de 2025, donde estuvo presente junto a sus hijos y otros familiares, integrándose de forma natural en el backstage y en la dinámica del tour.

Aunque ninguno de los dos ha emitido declaraciones públicas al respecto, la reincorporación del abogado argentino se percibe como un movimiento estratégico para reforzar la estructura de gestión de Shakira en un momento clave de su carrera, marcado por giras multitudinarias, nuevos lanzamientos y una agenda internacional intensa.

Antonio de la Rúa demandó a Shakira después de su separación en 2011, reclamando 100 millones de dólares por supuesta contribución al éxito de la cantante. Shakira contrademandó, y un tribunal falló a su favor, determinando que no había pruebas suficientes de un acuerdo profesional entre ambos, según reseñó el diario El País.

