Baja presión afectaría a las Antillas Menores

Al norte del Caribe, lejos de las costas de Estados Unidos y Bahamas, una onda tropical se convierte en tormenta tropical Fernand, con vientos sostenidos de 40 millas por hora.







Por otra parte, el Centro Nacional de Huracanes informa que imágenes satelitales y datos de reconocimiento de aviones de la Reserva de la Fuerza Aérea indican que un área de baja presión alrededor de 65 millas al este de las Antillas Menores pudiera continuar su curso hacia el mar Caribe, aunque solo da 20% de probabilidades de desarrollo.

No obstante, la pequeña baja presión podría llevar fuertes lluevas a las pequeñas islas centrales del arco antillano. Entretanto, los meteorólogos observan el comportamiento de los vientos y las altas temperaturas que afectan el Caribe oriental.

