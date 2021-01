Arranca la Semana del Restaurante en Nueva York

A partir del lunes 25 de enero en la mañana, los neoyorquinos podrá acceder a los restaurantes visitando la página nycgo.com/restaurantweek. Los negocios tendrán la opción de extender esta oferta por hasta el 7 de febrero.

“Los restaurantes y sus trabajadores necesitan nuestro apoyo ahora más que nunca, por lo que era importante para nosotros que todos los restaurantes de los cinco condados tuvieran la oportunidad de participar en este programa. Estamos encantados de que más de 570 restaurantes se hayan inscrito y estamos agradecidos con cada uno de ellos por unirse para mostrar la cocina de clase mundial en Nueva York durante NYC Restaurant Week To Go. Y a los neoyorquinos les decimos que ordenen con frecuencia y sean generosos con las propinas”, dijo Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de NYC & Company.

Si todo sale según lo planeado, NYC Restaurant Week To Go, será beneficioso para todos, ya que permitirá a la comunidad disfrutar de sus restaurantes favoritos a un precio favorable mientras se quedan en casa, y permitirá a muchos de los restaurantes ofrecer por primera vez el servicio a domicilio o para llevar como fuente de ingresos para sobrepasar la temporada de invierno.

La gama de restaurantes estará disponible en nycgo.com/restaurant-week e incluye clasificaciones como “NYC Classics”, “Date Night”, “Fry-Yay!”, “Winter Warm-Up”, “The Slice Is Right”, “Editors’ Picks”, “Black-Owned” and “Stella Artois To Go”, destacando los restaurantes que sirven a Stella Artois, el patrocinador oficial de bebidas de NYC Restaurant Week To Go.

Para apoyar aún más a los restaurantes, las siguientes plataformas de entrega han acordado descontar comisiones o renunciar a sus tarifas de suscripción durante el período promocional: Seamless y Grubhub, BentoBox, Bbot y Tock.