Artemis II, entre el punto más lejano de la Tierra y la cara oculta de la Luna, hace historia

La tripulación alcanzó la mayor cercanía de la Luna, con sus cárteres; desde la mayor distancia desde la Tierra el 6 de abril de 2026

Este viernes 10 de abril, la tripulación de Artemis II , integrada por cuatro astronautas, regresa a la Tierra al culminar su viaje espacial de 10 días en una misión que supone una experiencia única en la historia de la astronavegación y también de la humanidad.

La nave Orion, tripulada por Reid Wiseman, su comandante; Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, alcanzó este 6 de abril el punto más distante, jamás alcanzado, desde la Tierra y se acercó a la cara oculta de la Luna , logrando el récord de mayor aproximación al satélite. Además, entró a un eclipse solar.

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La trascendencia del viaje plasmado en fotografías inéditas la certificó el presidente de EEUU, Donald Trump, durante su conversación con el equipo de la misión de la NASA en uno de los momentos más significativos. “Han hecho historia”, afirmó.

Con este acercamiento a la Luna, sin precedentes, la tripulación a bordo de Orion superó el récord de distancia desde la Tierra establecido por el Apolo 13 en 1970.

La nave utilizó justamente la gravedad lunar para redirigir su trayectoria, en una maniobra clave para el regreso y cuyo amerizaje al frente de la costa de San Diego, California, se espera sea exitoso como lo fue el viaje.

Tripulación conversó con Trump

Durante su navegación por el lado más oscuro de la Luna, los astronautas y Trump conversaron en una comunicación directa y emotiva, por los logros históricos obtenidos por la misión hasta ese momento, tras la pérdida de comunicación por más de 40 minutos.

Trump agradeció al equipo la valentía mostrada desde el inicio de su viaje, tras su despegue impecable de Cabo Cañaveral, Florida, el 1 de abril, y le dirigió palabras de elogio también a la NASA por su nueva misión, el sexto proyecto espacial.

Durante su conversación, el mandatario preguntó a los tripulantes lo que sintieron al pasar por el lado oscuro de la luna y quedar sin comunicación, a lo que el astronauta Glover respondió: “Recé una pequeña oración, pero luego seguí grabando”.

Trump también preguntó a los tripulantes cuál era “la parte más inolvidable de este día histórico”, y el comandante Weisman respondió con tono emotivo: “Vimos cosas que ningún ser humano había visto antes, ni siquiera en el programa Apolo”.

El mandatario aprovechó para recordar que la bandera de EEUU volverá a la Luna para dejar "no solo huellas" sino también para establecer "una misión permanente", según dijo en un mensaje replicado por las redes de la Casa Blanca.

El programa Artemis consiste en la exploración lunar a profundidad de la NASA, que comenzó con Artemis I, la primera misión en órbita lunar sin tripulación con la que finalizó el proyecto Apolo.

Artemis II tripulación conversa con Donald Trump web EFE

Artemis II hace historia

La tripulación de Artemis II recorrió a bordo de Orión más de 400.000 kilómetros (248,548 millas), lo cual permitió establecer los récords de distancia en el espacio profundo para la humanidad.

Logró alejarse exactamente 406,771 kilómetros (252,760 millas) de la Tierra, según la NASA, y convertirse en el equipo humano más distante del planeta.

Al mismo tiempo, la nave hizo la mayor aproximación a la Luna, jamás lograda, de hasta 6,545 kilómetros (4.067 millas) que permitió una navegación por el lado más oscuro del satélite durante unas siete horas.

Cuando alcanzó el punto más lejano desde el planeta Tierra el 6 de abril, la tripulación compartió una fotografía con el mensaje “La humanidad, desde el otro lado”, una imagen histórica que reprodujo la Casa Blanca en sus redes.

En el caso del Apolo 8, la primera misión tripulada que navegó alrededor de la Luna en 1968 y conocida como Earthrise (Salida de la Tierra), se logró una distancia de aproximadamente 384.000 kilómetros de la órbita terrestre.

Durante esa fase, la nave Orion perdió comunicación con el equipo en la Tierra, como era lo previsible, lo que motivó a que Glover enviara el mensaje antes de perder el contacto. “Los queremos, desde la Luna”, dijo.

"Es tan grandioso escucharlos desde la Tierra de nuevo. A Asia, África y Oceanía: los estamos mirando. Pueden mirar hacia arriba y ver la Luna en este momento. Nosotros los vemos también", aseguró Koch en su primer mensaje tras el restablecimiento de las comunicaciones.

No se reportaron incidentes durante el viaje que hizo historia, salvo la recomendación de la NASA a la tripulación de no usar el retrete a bordo de la cápsula Orión, porque les había dado “problemas” desde el primer día de la misión.

Ambas experiencias de Artemis II representan un avance significativo para las investigaciones, indicó la agencia espacial estadounidense.

SpaceArtemisIiNasa Esta fotografía, distribuida por la NASA el 7 de abril de 2026, muestra la nave espacial Orion (izquierda) y la Luna (derecha) el 6 de abril de 2026. Tras completar su sobrevuelo lunar, batiendo el récord de distancia desde la Tierra, la tripulación de Artemis II se dirige a casa, con un amerizaje previsto en el Pacífico, frente a la costa de California, a última hora del 10 de abril. AFP

Hitos de la misión de la NASA

Esta misión constituye el segundo vuelo del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS por sus siglas en inglés) que es un cohete no recuperable de la NASA y fundamental para sus exploraciones lunares.

Pero es también la primera que sienta las bases para alunizajes futuros del programa Artemis.

El viaje además reúne otros hechos destacables en la historia de los vuelos aeroespaciales, además de las distancias alcanzadas, que se traducen en hitos de la humanidad. Uno de ellos es el eclipse solar.

Durante su aproximación a la Luna, Orion entró en un eclipse solar total que se produjo al ver el astro detrás del satélite, en una dimensión siete veces más duradera que los que han podido verse desde la Tierra, pero que no fue visible por las personas desde el planeta.

Según datos compartidos por la NASA, la reprogramación de la misión que se había programado originalmente para febrero pasado, permitió al equipo de astronautas observar el fenómeno durante 53 minutos, un hecho astronómico singular.

Los astronautas lo experimentaron debido a su posición única alrededor de la Luna, explicó la NASA.

Y detalló que la tripulación pudo ver así al satélite más oscuro, lo cual fue aprovechado para analizar la corona solar, la atmósfera más externa del Sol. También buscó impactos de meteoritos en la superficie para su estudio.

Eclipse solar total

Una fotografía del eclipse solar total, que nunca se había logrado desde el espacio, fue compartida por la Casa Blanca en sus redes como “un punto de vista que pocos en la historia de la humanidad han presenciado”.

La NASA también resaltó, como otro de los hitos, el hecho de que es la primera tripulación más diversa en viajar a la Luna.

El equipo está integrado por tres astronautas estadounidenses, es decir, Wiseman, Koch y Glover, y el primero en ser extranjero pues Hansen es canadiense.

Además, Koch es la primera mujer en llegar a la órbita lunar, mientras que Glover es el primero afroamericano en lograrlo.

“Artemis II con Reid, Victor, Christina, y Jeremy han viajado ahora más lejos desde la Tierra que cualquier otro humano en la historia y ahora empiezan su viaje a casa", dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman en la red social X.

En su mensaje señaló que la observación lunar de unas siete horas es “un avance significativo” para las investigaciones.

Artemis II ante eclipse solar total web AFP

FUENTE: Con información de NASA, agencias