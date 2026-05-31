¿Por qué el general Francis L. Donovan se consolida como la pieza clave de EEUU en Cuba?

Esta foto, publicada en la cuenta X del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) el 29 de mayo de 2026, muestra al Comandante del SOUTHCOM, General Francis L. Donovan (C), al Jefe del Estado Mayor y Primer Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), General Roberto Legra Sotolongo (2.º/I) y a otros oficiales militares cubanos, durante su reunión en el perímetro de la Estación Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 29 de mayo de 2026.

MIAMI – El general Francis L. Donovan , actual comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, se consolida como la figura clave en la estrategia de seguridad de Washington para América Latina y el Caribe. Actualmente, su nombre vuelve a sonar debido a que formó parte de la reunión con el jefe del Estado Mayor del r égimen cubano.

Buena parte de su trayectoria profesional ha estado ligada al mundo de las operaciones especiales estadounidenses . Sin embargo, asumió el liderazgo de este mando conjunto en febrero de 2026, convirtiéndose en el máximo responsable de coordinar las operaciones militares estadounidenses en la región, un cargo de alta sensibilidad geopolítica que lo sitúa en el centro de las decisiones estratégicas de la Casa Blanca hacia el hemisferio de habla hispana y el arco caribeño.

Su carrera militar ha estado marcada por la dirección de unidades de reconocimiento, fuerzas expedicionarias y complejas operaciones de combate en diversos teatros internacionales. Esta vasta experiencia en misiones de alta intensidad y tácticas especiales le otorga un perfil de liderazgo idóneo para gestionar escenarios de crisis y coordinar respuestas rápidas en entornos volátiles.

Su relevancia para la seguridad regional quedó en evidencia cuando realizó una sorpresiva e histórica visita a la Base Naval de la Bahía de Guantánamo. Durante su estancia en la instalación, Donovan encabezó una rigurosa inspección de seguridad de todo el perímetro y evaluó la preparación operativa de las tropas.

El punto culminante de la jornada fue un inédito encuentro cara a cara con el general cubano Roberto Legrá Sotolongo, uno de los principales jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), marcando la primera reunión conocida en muchos años entre un comandante del SOUTHCOM y un alto mando de La Habana en dicha base.

Este estratégico acercamiento militar ocurre en un momento de máxima fricción diplomática entre Estados Unidos y Cuba. La agenda bilateral se encuentra fuertemente tensionada tras la reciente acusación federal emitida por la justicia estadounidense contra Raúl Castro, sumada al incremento de la presión política ejercida por la administración del presidente Donald Trump sobre el régimen cubano. En este contexto de hostilidad, el viaje de Donovan a Guantánamo busca medir la capacidad de respuesta ante las crecientes especulaciones sobre posibles escenarios de contingencia en la isla.

La designación de Donovan como nuevo jefe del Comando Sur fue anunciada por el Departamento de Guerra a través de su página web, como el primero de la lista de 11 nominaciones clave para las unidades operativas militares de EEUU.

Se designa al “Teniente General del Cuerpo de Marines Francis L. Donovan para nombramiento al grado de general, con asignación como comandante, Comando Sur de los EEUU, Doral, Florida. Donovan se desempeña actualmente como vicecomandante, Comando de Operaciones Especiales de los EEUU, Pentágono, Washington, D. C.”, se lee en el aviso oficial.

Según el portal del Comando de Operaciones Especiales, el militar nominado es especialista en infantería, reconocimiento y operaciones especiales y “ha servido en operaciones de combate, contingencia y expedicionarias en el mar, desde el mar y en tierra”.

De ser aprobado el nombramiento por el Senado, Donovan tendrá a su cargo el controvertido despliegue de buques y aviones de guerra con sus efectivos, en las aguas internacionales del Caribe y del Pacífico, y las operaciones de tierra que Trump anunció recientemente en suelo de Venezuela, contra el tráfico de drogas.

FUENTE: Redacción/Con información de war.gov; cnnenespañol