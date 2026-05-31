domingo 31  de  mayo 2026
FLORIDA

Conozca las cinco reglas esenciales de su póliza de seguro de viviendas

Ante el peligro y el mal momento que supone realizar reclamaciones, aplique los consejos de quienes saben para ahorrar dinero y dolores de cabeza

Florida padece un serio problema con las aseguradoras de viviendas.

Florida padece un serio problema con las aseguradoras de viviendas.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- El paso de huracanes y la ristra de destrucción que deja atrás nos hace comprender cuán fácil es para la naturaleza destruir lo que a los humanos podría costarnos tiempo, recursos y sacrificio. Por ello, es necesario conocer con antelación los pormenores de las pólizas de seguro y los vericuetos del proceso de reclamaciones en caso de pérdidas materiales.

1-Precaución

Lee además
Imagen referencial. 
CICLONES

Temporada de huracanes 2026 sería menos activa en el Atlántico por influencia de El Niño
Melissa, el decimotercer fenómeno ciclónico de la temporada 2025.
PRONÓSTICOS

¿Qué es un "súper El Niño" y por qué aliviaría la temporada de huracanes en Florida?

Ante todo, mantenga una lista de todos sus bienes en la vivienda, no sólo los equipos electrodomésticos, sino también muebles, ropa y otros valores. “Haga fotografías para documentar su inventario”, aconseja el presidente de la agencia Access Insurance, en Miami, Mario Moreno.

2-Seguro de inundación

Las pólizas regulares de seguro no incluyen cobertura alguna para atender los daños de inundación. De hecho, Moreno comentó que la mayoría de la gente desconoce la ausencia y aconseja que, si vive en una zona que podría ser afectada por la entrada de mar o el bajo nivel de las calles, considere pagar el monto adicional.

3-Contraventanas

La compañía de seguro le hará un descuento a su prima anual si tiene contraventanas y protección para las puertas. “No deje de usarlas. Si la aseguradora se da cuenta que no las usó, el monto a pagar por daños podría ser reducido”, subrayó Moreno.

4-El deducible o exención de pago

El agente de seguros aconseja conocer el monto de exención, o sea la cantidad de dinero que su póliza de seguro substraerá de la suma de daños por pagar.

“Por ejemplo”, argumentó Moreno, “si el árbitro o perito evalúa las pérdidas por reparar en 20.000 dólares y el deducible son 2.500 dólares, usted recibirá 17.500 dólares.

Hay casos, muchos, en los que las roturas no sobrepasan el deducible o exención del pago y por lo tanto el asegurado no recibe compensación.

“Hay que leer el contrato y tener en cuenta lo que cubre y cuánto es lo que la compañía de seguro restaría a la suma de daños”, resaltó el agente asegurador.

5-Reclame

Cualquier daño debe ser reportado a su compañía de seguro, aun cuando piense que no es suficiente para establecer una reclamación. “Si no lo reporta, el daño podría provocar otro, como una rotura o gotera en el techo, y la aseguradora podría decirle que usted no cumplió con el contrato al dejar de hacer un reporte”, explicó Moreno.

Además, no es cierto que una reclamación le produzca un incremento en las primas a pagar el próximo año. “Las primas aumentan según la necesidad económica de las compañías de seguro, independientemente que usted haga una reclamación o no”, recalcó.

Si su vivienda sufre daños, mucho cuidado cuando busque quien la componga. Asegúrese que la firma que contacte tenga seguro y esté autorizada a realizar las obras.

También tenga mucho cuidado con los precios, ya que suelen subir tras el paso de un huracán. Si es posible, obtenga estimados de dos o tres proveedores y analice las opciones de servicio que le ofrezcan.

Temas
Te puede interesar

Asistencia para personas con necesidades durante el paso de un huracán

Usurpan identidades de abogados para defraudar a inmigrantes

¡Preparados para enfrentar el riesgo!

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Florida padece un serio problema con las aseguradoras de viviendas.
FLORIDA

Conozca las cinco reglas esenciales de su póliza de seguro de viviendas

El dictador Raúl Castro (izq.) junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.
DICTADURA

"Es un proceso presión y de ultimátum", dice exoficial de inteligencia sobre reunión militar EEUU-Cuba en Guantánamo

El francés Víctor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, levanta el trofeo Earvin Magic Johnson de MVP tras la victoria de su equipo contra el Thunder de Oklahoma City, el 30 de mayo de 2026.
BALONCESTO

Wembanyama y los Spurs retan a los Knicks en las Finales de la NBA tras deshacerse del Thunder

Ciudadanos emiten su voto en un centro electoral durante las elecciones presidenciales en Bogotá el 31 de mayo de 2026.
COMICIOS

Colombia elige presidente entre una izquierda tambaleante y el ascenso de la derecha

Esta foto, publicada en la cuenta X del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) el 29 de mayo de 2026, muestra al Comandante del SOUTHCOM, General Francis L. Donovan (C), al Jefe del Estado Mayor y Primer Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), General Roberto Legra Sotolongo (2.º/I) y a otros oficiales militares cubanos, durante su reunión en el perímetro de la Estación Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 29 de mayo de 2026.
PERFIL

¿Por qué el general Francis L. Donovan se consolida como la pieza clave de EEUU en Cuba?

Te puede interesar

Ilustración fotorrealista con IA de la clonación del perfil de la abogada de inmigración Isadora Velázquez.
PARTE I

Usurpan identidades de abogados para defraudar a inmigrantes

Por Daniel Castropé
Los funcionarios de la mesa electoral cuentan las papeletas en un puesto de votación durante las elecciones presidenciales en Cali, Colombia, el 31 de mayo de 2026.
COMICIOS

Colombia cierra los colegios electorales y empieza el conteo de los votos para presidente

Florida padece un serio problema con las aseguradoras de viviendas.
FLORIDA

Conozca las cinco reglas esenciales de su póliza de seguro de viviendas

Ciudadanos emiten su voto en un centro electoral durante las elecciones presidenciales en Bogotá el 31 de mayo de 2026.
COMICIOS

Colombia elige presidente entre una izquierda tambaleante y el ascenso de la derecha

Esta foto, publicada en la cuenta X del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) el 29 de mayo de 2026, muestra al Comandante del SOUTHCOM, General Francis L. Donovan (C), al Jefe del Estado Mayor y Primer Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), General Roberto Legra Sotolongo (2.º/I) y a otros oficiales militares cubanos, durante su reunión en el perímetro de la Estación Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 29 de mayo de 2026.
PERFIL

¿Por qué el general Francis L. Donovan se consolida como la pieza clave de EEUU en Cuba?