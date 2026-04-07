La NASA publica una foto de "puesta de la Tierra" antes del retorno de Artemis

Esta fotografía, distribuida por la NASA el 7 de abril de 2026, muestra la nave espacial Orion (izquierda) y la Luna (derecha) el 6 de abril de 2026. Tras completar su sobrevuelo lunar, batiendo el récord de distancia desde la Tierra, la tripulación de Artemis II se dirige a casa, con un amerizaje previsto en el Pacífico, frente a la costa de California, a última hora del 10 de abril.

Más de 57 años después de la famosa fotografía del "amanecer de la Tierra " tomada por Apolo 8, los astronautas de Artemis II capturaron una "puesta" del planeta en el horizonte de la Luna mientras emprendían el regreso a casa.

Tras un sobrevuelo lunar repleto de momentos memorables, los cuatro astronautas de Artemis II —los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, y el canadiense Jeremy Hansen— iniciaron su viaje de retorno a la Tierra.

HISTÓRICO Astronautas de la misión Artemis II llegan a la cara oculta de la Luna

TECNOLOGíA Astronautas de Artemis II, los humanos en viajar más lejos de la Tierra

"Me sorprendí al notar no sólo la belleza de la Tierra, sino también toda la oscuridad que la rodeaba, y hasta qué punto eso la hacía aún más extraordinaria", relató el martes Christina Koch, primera mujer en sobrevolar la Luna, durante una comunicación con la Estación Espacial Internacional (EEI).

Sentados junto a las ventanas durante casi siete horas, los astronautas disfrutaron de una perspectiva única de la Luna, a mayor altura (6.500 km) que la que tenían sus predecesores del Apolo desde unos 100 km de distancia.

Los cuatro miembros de la tripulación hicieron historia al convertirse en los humanos que más lejos han viajado al espacio, a una distancia de 406.771 km de la Tierra, 6.000 km más que el de la tripulación del Apolo 13 en 1970.

Desde allí, la vista del planeta debía de ser "absolutamente sobrecogedora", señaló a la Jenni Gibbons, encargada de las comunicaciones con la tripulación.

"Imágenes increíbles"

En una serie de impresionantes fotografías publicadas por la NASA el martes, el azul de la Tierra resalta contra la inmensidad del espacio, con el desolado horizonte de la Luna en primer plano, en tonos que van del gris al marrón.

Entre las imágenes, una fotografía del planeta azul ocultándose tras la Luna evoca la legendaria imagen tomada el 24 de diciembre de 1968 por el astronauta estadounidense Bill Anders, del Apolo 8, durante el primer sobrevuelo tripulado a la Luna.

"Este es un día histórico, y se lo ocupados que estarán, pero no olviden disfrutar de la vista", dijo en una grabación transmitida a la tripulación Jim Lovell, miembro de la Apolo 8 fallecido en agosto de 2025.

Estas fotos no son más que las "primeras de una larga serie de imágenes increíbles de la Luna, y seguiremos publicándolas a medida que estén disponibles", indicó el director de la NASA, Jared Isaacman, durante una rueda de prensa.

Los astronautas regresarán el viernes frente a la costa de California, donde está previsto que su cápsula Orion americe.

Irreal

Al igual que las numerosas observaciones descritas y anotaciones realizadas por la tripulación, en particular sobre destellos de luz en la superficie lunar, estas imágenes podrían ayudar a conocer mejor la geología y la historia de la Luna, espera la NASA.

"Lo que lograron ayer realmente marcó la diferencia desde el punto de vista científico", aseguró el martes a la tripulación Kelsey Young, responsable científica de la misión.

Los cuatro presenciaron un amanecer y un atardecer, así como un eclipse en el que la Luna bloqueó el Sol, un espectáculo digno de la ciencia ficción, exclamó Victor Glover. "Es sencillamente irreal".

También observaron regiones de la cara oculta de la Luna que "nunca habían aparecido iluminadas durante las misiones Apolo", declaró Jenni Gibbons, desde el Centro de Control de Misiones de la NASA en Houston, Texas, el lunes.

Para Bruce Betts, científico jefe de la Planetary Society, lo que más destaca de este vuelo alrededor de la Luna, el primero en más de medio siglo, tiene sin embargo más que ver con lo humano que con la ciencia.

"Si se decide explorar con hombres y mujeres, asumiendo los riesgos, los peligros y los costos que ello conlleva, es porque los seres humanos se identifican con sus semejantes, y porque el ser humano tiene ese don de inspirar a los demás", comentó.

Artemis II busca "inspirar a generaciones enteras que no conocieron el Apolo", explicó.

Si una futura misión prevista para el próximo año resulta exitosa, la NASA espera llevar astronautas a la Luna en 2028.

FUENTE: Con información de AFP