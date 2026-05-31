Usurpan identidades de abogados para defraudar a inmigrantes

MIAMI. - La industria del fraude migratorio en Estados Unidos opera en 2026 como un ecosistema multimillonario que se sostiene sobre tres engranajes: el miedo a la deportación de la población indocumentada, la incapacidad de las plataformas tecnológicas para frenar la suplantación profesional en redes sociales y la saturación de un sistema legal cuya oferta certificada no alcanza para cubrir una demanda desesperada.

El fenómeno, documentado por las fiscalías federales y estatales en Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Carolina del Sur, ha mutado del tradicional engaño callejero del falso "notario público" a operaciones digitales sofisticadas que combinan clonación algorítmica de identidades, audiencias judiciales falsas montadas por videollamada y uso de inteligencia artificial generativa para fabricar documentos oficiales indistinguibles de los reales.

NUEVO LITIGIO Grupo ecologista vuelve a llevar a Florida ante los tribunales por el centro "Alcatraz de los Caimanes"

En el sur de la Florida, donde se concentra la mayor comunidad inmigrante hispana y caribeña del país, la modalidad que más rápido se expande es la suplantación de la identidad de abogados de inmigración con prácticas establecidas.

Para ello, los criminales toman las fotografías, los nombres comerciales, los logotipos y hasta los números de licencia de profesionales reales, los reproducen en perfiles falsos de Facebook, WhatsApp, Instagram y TikTok, y desde allí captan a inmigrantes a los que prometen la residencia legal en quince días por mil dólares.

El dinero se cobra mediante aplicaciones de pago instantáneo, sin contrato, sin firma presencial y sin que la víctima vea jamás el rostro real del supuesto abogado.

Se cae la venda

La abogada de inmigración Isadora Velázquez, titular de una firma con sede en Miami, descubrió que su identidad profesional había sido secuestrada por una red criminal cuando un hombre llamó a su oficina real para confirmar la recepción de un pago.

El equipo del bufete revisó los registros y comprobó que ningún ingreso había entrado a las cuentas oficiales. Toda la comunicación previa que el hombre creía haber sostenido con la firma se había producido en realidad con suplantadores que operaban a su nombre.

"Fue extremadamente frustrante porque nos enteramos debido a que un cliente que fue estafado se comunica con nuestra oficina para confirmar si habíamos recibido un pago. Y es allí donde le advertimos al cliente que no solamente no habíamos recibido el pago, sino que toda la comunicación que había tenido con la supuesta firma no había sido con nosotros", relató Velázquez a DIARIO LAS AMÉRICAS.

La reconstrucción que la jurista hizo del caso, a partir de los documentos que la propia víctima le entregó y del intercambio sostenido con colegas que padecen suplantaciones idénticas, dibuja un patrón replicable. Los estafadores se infiltran en grupos masivos de Facebook destinados a comunidades hispanas, identifican a usuarios de cierta edad que mencionan problemas migratorios y los abordan en privado con la promesa de una solución inmediata.

"Esa persona se comunica con personas vulnerables a través de grupos de Facebook pretendiendo ser abogado de inmigración. Les deja saber que puede conseguir la residencia a través de un monto mínimo de 1.000 dólares y de manera automática", explicó la abogada.

La conversación se desplaza enseguida a WhatsApp, donde los suplantadores operan exclusivamente por mensajes de voz para no dejar rastro escrito. Una vez recibido el pago por el sistema de transferencias Zelle, envían a la víctima documentos falsificados con los sellos en forma de antorcha que identifican las comunicaciones oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). El número telefónico desde el que opera la cuenta que clonó a Velázquez está localizado en California, lejos de la jurisdicción del bufete real.

Confrontación telefónica

Velázquez afirmó que rápidamente decidió enfrentar a los suplantadores. Llamó por WhatsApp desde la línea oficial de su oficina y al otro lado le respondieron varias personas que insistieron en sostener el guion incluso después de que la profesional real se identificara. La escena adquirió un tono surrealista cuando los estafadores rehusaron salir del personaje.

"Me decían: 'No, yo soy la abogada Isadora Velázquez'. Y yo: '¿Cómo va a ser? Si yo soy la abogada, tienes mi foto en tu cuenta de WhatsApp, yo soy la persona que está en la foto'. Le dije que estaba estafando a personas vulnerables, que la iba a reportar al FBI, que dejara de hacer eso", narró la jurista.

La abogada presentó denuncia formal ante el FBI, ante la policía de la ciudad de Miami y reportó la cuenta a WhatsApp. Ninguna de las tres vías produjo resultados. La plataforma nunca dio de baja el perfil, las agencias federales no respondieron y la cuenta continúa operativa con la misma metodología: simplemente sustituyó la fotografía de Velázquez por la de otro abogado de inmigración.

Por las conversaciones sostenidas con colegas, la jurista calcula que entre cinco y diez abogados de la región han padecido suplantaciones similares, algunos de manera reiterada en Facebook, Instagram y WhatsApp.

Aplicacion falsa USCIS Documento supuestamente original enviado a una de las víctimas del fraude. CAPTURA DE IMAGEN

“Todo en quince días"

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con una de las personas afectadas por un esquema idéntico al descrito por Velázquez. La mujer, centroamericana de 52 años y residente en el sur de la Florida desde hace más de una década, solicitó mantener su identidad bajo reserva por temor a represalias migratorias y por vergüenza ante su entorno familiar. Llegó a los suplantadores a través de un grupo de Facebook donde se intercambian consejos sobre trámites de inmigración.

"Vi videos de la abogada en Facebook, parecía muy profesional. Me escribió por mensaje privado una asistente, me pidió mi nombre completo, mi fecha de entrada al país y me dijo que mi caso era sencillo, que en quince días tendría todo resuelto por mil dólares. Me pasaron a un WhatsApp y de ahí todo fue por audios. Nunca vi una cara en vivo, nunca firmé un contrato en papel", relató la afectada.

La mujer transfirió el dinero por Zelle en dos partes, con la promesa de que recibiría primero su permiso de trabajo y después la residencia. A los pocos días le llegó por WhatsApp un documento con apariencia oficial, sellos del USCIS y un número de caso. Buscó en internet el nombre de la abogada para agradecerle el trámite y dio con el sitio web del bufete real, donde el número de teléfono no coincidía con el que ella había estado utilizando. Llamó al despacho verdadero y allí le confirmaron que había sido estafada.

"Cuando colgué el teléfono lo único que pensé fue en mis hijos. Llevaba años ahorrando ese dinero. Pero también pensé que si iba a la policía me iban a preguntar por qué estoy aquí, qué papeles tengo, y preferí callarme. Hasta hoy nadie de mi familia sabe lo que me pasó", confesó.

Su testimonio coincide con la hipótesis manejada por Velázquez sobre la magnitud real del fenómeno. La abogada estima que las víctimas no denunciadas se cuentan por miles, justamente porque admitir haber pagado por una residencia falsa equivale, para una persona indocumentada, a exponerse ante el aparato del Estado que más teme.

"Me atrevo a decir que pueden ser miles las personas que pueden estar estafadas sin darse cuenta. Yo no voy a reportar a la policía que yo fui una de las personas que pagó mil dólares por una residencia falsa", afirmó la jurista.

El mismo patrón

La denuncia de Velázquez no es un caso aislado. El abogado de inmigración John De la Vega, también consultado por este matutino, confirmó punto por punto el patrón descrito por su colega. Su firma ha identificado decenas de perfiles falsos que reproducen su contenido audiovisual, su nombre comercial y hasta el número de su licencia profesional para captar clientes en redes sociales.

"Es lamentable lo que estamos viendo en relación al fraude migratorio y al robo de identidad por parte de criminales inescrupulosos. En mi caso personal he conocido de decenas de perfiles falsos que se hacen pasar por nuestra firma, que roban nuestro contenido, que al final del día es propiedad intelectual", declaró De la Vega.

El impacto trasciende el ecosistema digital. De la Vega relató episodios en los que víctimas se han presentado físicamente en la recepción de su oficina convencidas de haber firmado un contrato de representación legal con su bufete, para descubrir que sus ahorros terminaron en cuentas de estafadores y que el despacho real jamás tuvo conocimiento de sus casos. El abogado responsabilizó de manera directa a las plataformas digitales por la persistencia del fenómeno.

"El problema es que continúa el aumento de este tipo de estafas porque lamentablemente las plataformas digitales no hacen absolutamente nada para eliminarlo. Uno puede enviar cien denuncias a TikTok o a otros medios y lamentablemente no toman acción, no hacen absolutamente nada", denunció.

John De la Vega Cortesia Abogado John de la Vega. CORTESÍA JDLV

Mutación de un fraude

La suplantación digital constituye el eslabón más reciente de una cadena de fraudes que las autoridades federales y estatales han documentado durante 2025 y 2026 con cifras de impacto corporativo.

En el condado Orange, una operación conjunta de la Oficina del Sheriff dirigida por John Mina, la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la fiscalía general de Florida desmanteló en abril la falsa agencia Legacy Imigra, que acumuló más de 20 millones de dólares estafando principalmente a ciudadanos brasileños mediante el secuestro de sus correos electrónicos y la retención de sus documentos migratorios como palanca de extorsión.

En el Distrito Este de Nueva York, fiscales federales procesan a un grupo de operadores que estructuró el falso despacho CM Bufete y llegó a simular audiencias judiciales completas mediante Google Meet. Falsos jueces, vestidos con togas negras, exigían pagos de hasta 25.000 dólares bajo amenaza de deportación inmediata.

En Miami-Dade, el pastor Nelson David Ochoa Vázquez y su socio Ismer González fueron arrestados por defraudar a feligreses de su propia iglesia bajo la promesa de gestionar permisos de trabajo y licencias de conducir, en un caso clasificado por las autoridades como fraude de afinidad religiosa.

El éxito económico de estas redes se sostiene sobre el silencio de sus víctimas. Al carecer de estatus legal, los afectados calculan que cualquier interacción con una agencia gubernamental puede derivar en su propia deportación y prefieren absorber la pérdida patrimonial antes que denunciar.

Aunque las autoridades federales promueven el acceso al programa de la Visa U, un estatus migratorio reservado para víctimas de delitos graves que cooperan con la justicia, los tiempos de procesamiento se extienden durante años, la asignación anual está limitada por cuota y la adjudicación final depende de USCIS, factores que la mayoría evalúa como demasiado inciertos frente al riesgo inmediato de exposición.

Verificar siempre

Frente a la inacción institucional y corporativa, los profesionales del derecho insisten en que la única barrera efectiva sigue siendo la verificación previa. De la Vega recomendó a la comunidad inmigrante consultar el portal oficial del colegio de abogados del estado donde el profesional declara estar licenciado, comprobar la coincidencia exacta de los datos de contacto y desconfiar de cualquier oferta que prometa resultados garantizados.

"Si suena muy bueno para ser verdad, probablemente sea una estafa. En inmigración no hay ningún proceso simple, no hay ningún proceso que te vayan a dar una residencia o una ciudadanía de manera automática", subrayó el abogado.

Entretanto, Velázquez modificó los protocolos internos de su bufete tras descubrir la suplantación. Su equipo tiene prohibido sostener consultas legales por mensajería instantánea y todas las redes sociales del despacho se utilizan exclusivamente como canal informativo, no operativo. La regla, sostuvo, debería extenderse a toda la comunidad como medida preventiva mínima.

"Ese es mi consejo a toda persona: nunca haga una transacción con un abogado sin verle su cara. Es esencial que usted sepa que usted está hablando con una persona de verdad", concluyó la jurista.

El mensaje de los abogados consultados a la comunidad indocumentada es inequívoco: no envíe dinero por aplicaciones de pago instantáneo a quien no haya visto en persona o por videollamada, verifique el número de licencia en el portal oficial del colegio de abogados del estado y, ante la sospecha de haber sido víctima, busque asesoría con un abogado de inmigración certificado antes de cualquier otro paso.