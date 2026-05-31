Colombia elige presidente entre una izquierda tambaleante y el ascenso de la derecha

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se prepara para emitir su voto en las elecciones presidenciales en un centro de votación en Bogotá el 31 de mayo de 2026. Los colombianos acuden a las urnas en unos comicios que determinarán la respuesta de la nación, asolada por el conflicto, a la creciente violencia: mantenerse a la izquierda y optar por el diálogo o virar a la derecha hacia la guerra total

Ciudadanos emiten su voto en un centro electoral durante las elecciones presidenciales en Bogotá el 31 de mayo de 2026.

BOGOTÁ.- Los colombianos empezaron a votar este domingo en comicios presidenciales para decidir si renuevan su voto de confianza a la izquierda en el poder o giran con fuerza a la derecha, en medio de la peor ola de violencia en la última década.

"El voto debe ser libre y sin presión", dijo Gustavo Petro , el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.

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A una semana de la primera vuelta electoral, Iván Cepeda,izquierda y Abelardo De La Espriella, derecha, están empatados técnicamente

Vestido de blanco y en compañía de una de sus hijas, Petro abrió la jornada electoral.

Sin posibilidad de reelección, Petro dejará el poder con una alta popularidad entre las clases bajas después de reducir los índices de pobreza monetaria, el hambre, el desempleo y ampliar programas sociales en uno de los países más desiguales del mundo.

El senador oficialista Iván Cepeda (Pacto Histórico), de 63 años, lidera la intención de voto. Plantea darle continuidad a las políticas de Petro en medio de una crisis fiscal y un recrudecimiento de la violencia.

En el polo apuesto está la voz confrontativa contra la izquierda de Abelardo de la Espriella, un excéntrico abogado millonario de 47 años que se hace llamar "El Tigre", cuyo símbolo es el saludo militar y que promete la muerte o la cárcel para mafiosos.

La derechista Paloma Valencia, una senadora opositora apadrinada por el poderoso exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010), aparece en tercer lugar.

Según las encuestas, ningún candidato conseguirá los votos suficientes para ganar en primera vuelta, por lo que se prevé un balotaje el 21 de junio.

El próximo presidente "que nos ayude (...) para tener algo de tranquilidad, algo de paz, porque así como están las cosas, estamos muy nerviosos, hay mucho, mucho conflicto", dice a la AFP María Eugenia Motato, un ama de casa de 57 años, en Suárez, un municipio del suroeste colombiano azotado por la violencia de guerrillas y narcotraficantes.

Seguridad en elecciones

La jornada electoral se extenderá hasta las 21H00 GMT. La autoridad electoral espera tener resultados pocas horas después del cierre y aspira a una reducción de la abstención que suele superar el 40%.

El gobierno desplegó 408.000 miembros de la fuerza pública para garantizar la seguridad en el país con la mayor producción mundial de cocaína.

La campaña transcurrió en medio de un clima de polarización y miedo, con mortíferos atentados de guerrillas, el asesinato de un aspirante presidencial y negativas de los principales candidatos a participar en debates.

Entre "extremos"

Abelardo de la Espriella puntea con una propuesta antisistema. Promete bombardeos, el fortalecimiento de la fuerza pública y eliminar el tribunal surgido del acuerdo de paz.

Admirador de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, así como del salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei, plantea construir 10 megacárceles y reducir en un 40% el Estado.

"Estoy aquí (...) para que la izquierda nunca regrese al poder y destruya el país", afirmó el sábado.

Sus actos de campaña fueron espectáculos con fuegos artificiales y videos con inteligencia artificial, en los que exhibió dotes de cantante y dio discursos beligerantes encerrado en una cápsula antibalas.

"Vamos a muchos extremos" con ambos candidatos, dice Samuel Forero, un universitario de 18 años.

Estados Unidos observa de cerca los comicios, tras los choques contantes entre Petro y Trump que amenazaron la relación entre dos países históricamente aliados.

Washington responsabiliza al gobierno por el repunte del narcotráfico.

Expertos consideran que las organizaciones aprovecharon las negociaciones de paz para fortalecerse, en el último país del hemisferio occidental con un conflicto armado.

Gobierno "disruptivo"

Petro es el gran protagonista de una elección dividida entre quienes lo apoyan y quienes lo rechazan. Su gobierno significó un quiebre en un país gobernado por élites conservadoras a lo largo de dos siglos.

El exguerrillero que firmó la paz en 1990 se enfrentó al Congreso, las cortes, la fiscalía y el banco central ante las negativas a aceptar sus reformas.

Tuvo una "posición disruptiva", dice Juan Camilo Lozano, docente de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional.

Para las elecciones, la base electoral de Petro se volcó hacia Cepeda, hijo de un político comunista asesinado y formado desde niño, debido al exilio, en países socialistas como Checoslovaquia, Bulgaria y Cuba.

El filósofo y defensor de los derechos humanos apuesta por los "excluidos": víctimas del conflicto, indígenas y campesinos.

"Superar definitivamente la pobreza y acabar con la desigualdad social, esta será la prioridad esencial de nuestro segundo gobierno", dijo el sábado.

La oposición le critica ser uno de los arquitectos de la "Paz Total", la política con la que Petro intentó sin éxito negociar con las organizaciones que siguieron en armas tras el acuerdo con la guerrilla de las FARC en 2016.

"Cuando uno viene a votar tiene esa esperanza de que las cosas pueden cambiar", dice en Bogotá Cristina Peña, una comerciante de 50 años cansada de la "guerra".

FUENTE: Con información de AFP