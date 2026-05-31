Colombia cierra los colegios electorales y empieza el conteo de los votos para presidente

Los funcionarios de la mesa electoral cuentan las papeletas en un puesto de votación durante las elecciones presidenciales, el 31 de mayo de 2026.

Colombianos acuden a las urnas para elegir a las nuevas autoridades del país.

Los funcionarios de la mesa electoral cuentan las papeletas en un puesto de votación durante las elecciones presidenciales en Cali, Colombia, el 31 de mayo de 2026.

Los funcionarios de la mesa electoral cuentan las papeletas en un puesto de votación durante las elecciones presidenciales en Cali, Colombia, el 31 de mayo de 2026.

BOGOTÁ — El candidato de la derecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, se consolida en el primer lugar de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia al obtener 7.940.846 votos (43,77%) con el 89,44 % de las mesas contabilizadas por la Registraduría Nacional.

En segundo lugar aparece el senador de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con 8.570.667, que representan el 41,08 %, por lo que se perfila una segunda vuelta el 21 de junio entre estos dos candidatos.

COMICIOS Colombia elige presidente entre una izquierda tambaleante y el ascenso de la derecha

Cierre de las urnas

Los colegios electorales de Colombia cerraron este domingo después de ocho horas de votación para elegir al presidente que sucederá a Gustavo Petro, una elección que puede ir a segunda vuelta el próximo 21 de junio si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos.

Las urnas abrieron a las 8:00 hora local (13:00 GMT) y cerraron a las 16:00 hora local (21:00 GMT), e inmediatamente comenzó el conteo de los votos por parte de la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios y que se espera que tenga resultados consolidados unas dos horas después.

Para estas elecciones fueron llamados a las urnas más de 41 millones de ciudadanos y, dada la alta afluencia de votantes en algunos lugares, se espera que supere el 54,9 % de la primera vuelta de 2022.

Millones acudieron a las urnas

"En el día de hoy, millones de colombianos han votado de manera pacífica, han salido copiosamente a los diferentes puestos y mesas de votación, más de 122.000, a ejercer sus derechos políticos con total y absoluta libertad", dijo el registrador nacional, Hernán Penagos, tras el cierre de los comicios.

El registrador destacó el "espíritu democrático" de estas elecciones que transcurrieron sin mayores incidentes pese a que la campaña estuvo marcada por varios hechos de violencia política y ataques guerrilleros en diferentes partes del país.

"Hoy pueden confiar en la autoridad electoral", agregó el funcionario, quien explicó el proceso de conteo de votos y el posterior escrutinio, ya que el presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, ha puesto en duda la transparencia del proceso electoral.

Las encuestas de intención de voto dan como favorito al senador de extrema izquierda Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, el mismo de Petro, seguido por el abogado derechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y por la senadora uribista Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático.

Sin embargo, las encuestas indican que ninguno alcanzará la mitad más uno de los votos necesarios para ganar en primera vuelta, por lo cual es muy probable que sea necesaria la segunda ronda en tres semanas.

La peor ola de violencia con Petro

El mayor productor mundial de cocaína enfrenta un repunte del conflicto armado al final del gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda del país.

El candidato de su partido, el senador de 63 años Iván Cepeda, lidera la intención de voto según las encuestas previas a la elección, pero no tendría apoyo suficiente para evitar un balotaje el 21 de junio.

Sus posibles contrincantes son el abogado millonario Abelardo de la Espriella, de 47 años, o la senadora opositora Paloma Valencia, de 50, apadrinada por el influyente expresidente Álvaro Uribe.

Ambos candidatos de línea conservadora promueven la mano dura contra el crimen y rechazan las negociaciones de paz impulsadas por Petro sin lograr extinguir la peor ola de violencia en la última década.

"Es muy preocupante por el tema del narcotráfico, ya no hay guerrillas sino que es prácticamente solo narcotráfico", dijo Payan Santiago Calambaz, un indígena misak de 22 años que votó en una zona conflictiva del suroeste del país.

"Esperemos que con el nuevo gobierno esto mejore", añadió.

Los centros de votación cerraron luego de una jornada tranquila, en medio de ceses al fuego de las principales guerrillas. El gobierno desplegó 408.000 uniformados para garantizar la seguridad.

"Incertidumbre" -

Cepeda, hijo de un político comunista asesinado por agentes estatales y paramilitares, votó en un barrio popular de Bogotá en el que se crió antes de exiliarse en Checoslovaquia, Bulgaria y Cuba.

"Celebraremos el segundo gobierno progresista en Colombia", dijo el candidato ultraizquierdista.

En el polo opuesto está Abelardo de la Espriella, un excéntrico abogado millonario de 47 años que se hace llamar "El Tigre", cuyo símbolo es el saludo militar y que promete la muerte o la cárcel para mafiosos.

"Vamos a ganar en primera vuelta para derrotar a la tiranía", dijo rodeado de escoltas al votar en la ciudad caribeña Barranquilla.

La campaña transcurrió en medio de un clima de polarización y miedo, con mortíferos atentados de guerrillas, el asesinato de un aspirante presidencial y negativas de los principales candidatos a participar en debates.

"Para mí lo más complejo es el tema de seguridad, la expansión de los grupos armados que hacen bloqueos en todas partes", dijo Jhon Jairo Aristizábal, un médico de 55 años en el departamento de Antioquia, bastión de la derecha.

"Muy negro"

Petro fue el gran protagonista de la campaña luego de un gobierno disruptivo. El exguerrillero, que firmó la paz en 1990, se enfrentó al Congreso, las cortes, la fiscalía y el banco central.

Al abrir la jornada electoral, mostró a la prensa el sufragio por Cepeda, algo que viola la ley.

"El voto debe ser libre y sin presión", declaró.

Cepeda plantea darle continuidad a las políticas de Petro y apuesta por lo que llama los "excluidos", en medio de una crisis fiscal.

La oposición le critica por ser uno de los arquitectos de la llamada y fracasada "Paz Total", la política con la que Petro intentó sin éxito negociar con las organizaciones criminales que siguieron en armas tras el acuerdo con la guerrilla de las FARC en 2016.

"Es un momento de mucha incertidumbre, porque hay muchísima esperanza, pero también el panorama puede ser muy negro", dijo la colombiana Natalia Valencia, una funcionaria pública de 46 años.

"Sufren" por la guerrilla

De la Espriella despunta con una propuesta antisistema. Promete bombardeos, el fortalecimiento de la fuerza pública y la eliminación del tribunal surgido del acuerdo de paz.

Las "personas en territorio sufren, son las que sufren por la guerrilla, por los desplazamientos", dijo Laura López, una abogada de 27 años.

Admirador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como del salvadoreño Nayib Bukele y del argentino Javier Milei, plantea construir 10 megacárceles y reducir en un 40% el Estado.

En sus actos de campaña hubo espectáculos con fuegos artificiales y videos con inteligencia artificial. Exhibió dotes de cantante y dio discursos beligerantes encerrado en una cápsula antibalas, un sistema de seguridad debido a la inseguridad y tras el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.

Estados Unidos observa de cerca los comicios, tras los choques constantes entre Petro y Trump que amenazaron la relación entre dos países históricamente aliados en la lucha contra el narcotráfico.

FUENTE: Con información de EFE / AFP