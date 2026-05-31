domingo 31  de  mayo 2026
BALONCESTO

Wembanyama y los Spurs retan a los Knicks en las Finales de la NBA tras deshacerse del Thunder

Esta será la primera aparición de los Spurs en la fase culminante de la NBA desde que lograron imponerse al Heat por 4-1 para alzar el título en la 2013-2014

El francés Víctor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, levanta el trofeo Earvin Magic Johnson de MVP tras la victoria de su equipo contra el Thunder de Oklahoma City, el 30 de mayo de 2026.

El francés Víctor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, levanta el trofeo Earvin "Magic" Johnson de MVP tras la victoria de su equipo contra el Thunder de Oklahoma City, el 30 de mayo de 2026.

CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Liderados por los 22 puntos de Víctor Wembanyama, los Spurs de San Antonio se impusieron este sábado 111-103 sobre el Thunder de Oklahoma City en el séptimo juego por la final de la Conferencia Oeste y clasificaron a las Finales de la NBA.

El cuadro tejano logró su séptimo título de conferencia en el Paycom Center (Oklahoma City) y clasificó por primera vez a las finales desde la temporada 2013-14, cuando lograron imponerse 4-1 sobre el Heat de Miami.

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Wembanyama, de 22 años y Defensa del Año en la presente campaña, transitó los últimos ocho minutos del partido con cinco faltas, al límite de la expulsión.

"Parte del sueño se va a convertir en realidad, es un sentimiento que no puedo explicar", dijo Wembanyama a NBC luego de ser nombrado como el Jugador Más Valioso (MVP) de las finales del Oeste.

El estelar francés lanzó para un 47 por ciento de efectividad (7/15), incluidos tres de sus cinco intentos desde la línea de tres.

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"Mis compañeros no saben cuánto los quiero, todos tuvieron un excelente partido", agregó Wemby.

"Todo esto significa mucho para mí, pero no hemos terminado, tenemos cuatro juegos más por ganar".

Los Spurs aspiran a iniciar una nueva dinastía con un electrizante movimiento juvenil alrededor de su estrella, con el explosivo Stephon Castle (21 años, 16 puntos) y Dylan Harper (20 años, 12 puntos).

El año pasado, los Spurs aún se encontraban en el puesto 13 de la Conferencia Oeste, antes de convertirse en el segundo mejor equipo de la temporada regular en un solo año, solo por detrás del Thunder, lo que preparó un enfrentamiento caliente en las Finales de la Conferencia Oeste.

Cuatro días para recuperarse

Julian Champagnie con 20 puntos y Castle con 16 fueron fundamentales para los Spurs en el tramo final del partido, cuando debieron responder ante el ataque constante de un desesperado OKC.

Por el Thunder, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander disputó 43 minutos siendo el máximo anotador del partido con 35 unidades.

"Ellos fueron el mejor equipo hoy de principio a fin", explicó Gilgeous-Alexander. "Mi respeto para ellos, merecieron ganar el partido".

"Ganar un título en la NBA es muy complicado, hay muchas variantes, hay cosas que puedes controlar, otras no, es una tarea muy complicada".

El escolta Chet Holmgren tuvo una de sus peores noches de la temporada al anotar cuatro puntos en 33 minutos con apenas dos lanzamientos en todo el partido.

Los locales agilizaron el juego, imprimiendo velocidad a cada uno de sus ataques y metieron en problemas a una defensa de San Antonio que supo responder en el momento justo.

"En octubre sabíamos que teníamos una oportunidad", comentó el entrenador de San Antonio, Mitch Johnson. "OKC es un gran equipo, ha sido una serie fenomenal".

"Enfrentamos a este equipo 12 veces, sabemos de lo que estamos hechos".

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Pese a que San Antonio logró una ventaja de hasta 14 puntos temprano en el cotejo, el partido fue parejo en el balance general, siendo la línea de tres la gran diferencia donde los Spurs anotaron 17 de sus 40 intentos contra 12 de 35 para los locales.

Las Finales de la NBA se disputarán en el formato tradicional al mejor de siete partidos, iniciando este miércoles en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.

Los Spurs tienen cuatro días para recuperarse antes de las Finales, donde contarán con la ventaja de jugar en casa en esta serie al mejor de siete partidos contra los Knicks de Nueva York, que acumulan una racha de 11 victorias.

FUENTE: AFP

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