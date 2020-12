Aries: Predicciones para el 2021

En el 2021, se te empujará a echar un vistazo a tus amistades actuales para que te asegures que las personas a tu alrededor estén alineadas con la persona que te esfuerzas por llegar a ser y las cosas que más te importan. Con Saturno transitando por Acuario en el área de las asociaciones y Urano en Tauro caminando a través de tu casa de valores, podrías encontrarte rompiendo lazos con conexiones superficiales y personas con las que ya no compartes cosas en común, a cambio de personas con las que realmente puedes ser tú mismo.

Los aspectos entre Saturno-Urano que ocurren el 17 de febrero, el 14 de junio y el 24 de diciembre podrían traer algunos sentimientos difíciles y hacerte cuestionar tu lugar en el mundo, y averiguar a dónde perteneces. Sin embargo, gracias a la expansión de Júpiter también pasando tiempo en tu casa de las esperanzas, podrías estar motivado hacia una forma de vida más humanitaria.

Los eclipses que ocurrirán el 26 de mayo, el 10 de junio y el 4 de diciembre caerán en tu área de las comunicaciones, la mentalidad y tu filosofía. Te empujarán a pensar globalmente y actuar localmente, lo que podría ayudarte a encabezar proyectos e iniciativas orientadas a hacer del mundo un lugar mejor. Debido a que estos eclipses están ocurriendo en Géminis y Sagitario, signos relacionados con la educación y el conocimiento- pueden brindarte oportunidades para adquirir nuevas habilidades, asegurar un proyecto basado en medios de comunicación o editoriales, o dejar de en medio las creencias autolimitantes.

Mientras tanto, el Eclipse Lunar en Tauro el 19 de noviembre estará activando tus finanzas, lo que te empuja a pensar más profundamente sobre tu dinero y calidad de vida. Si has estado viviendo más allá de tus posibilidades, subestimando tu valor, o midiéndote con recompensas externas, este eclipse te ayudará a vivir desde un lugar más seguro y autoafirmado.

Una vez que Venus, el planeta del placer, las relaciones y los valores empiece su movimiento retrógrado en el signo de Capricornio, por tu área profesional entre el 10 al 19 de diciembre, puedes esperar pasar por un proceso de reevaluación cuando se trata de tus relaciones de trabajo y lo que más aprecias de tu profesión. Este podría ser un momento en el que te llamen a separarte de tu puesto de trabajo o un proyecto que no esté alineado con tus valores y sentido de autoestima, o es posible que debas renegociar un contrato. No será el mejor momento para entrar en nuevas asociaciones, pero si te has sentido infravalorado con el impacto, Venus retrógrada te animará. Como Venus también nos muestra dónde tenemos que comprometernos, este tránsito puede resaltar dónde puedes necesitar atemperar algunas de tus cualidades más testarudas y convertirte en un mejor jugador de equipo.

Los nativos de Aries nacidos del 21 de marzo al 19 de abril este año tendrán la oportunidad de revitalizar su vida amorosa, quizás una amistad podría convertirse en algo más profundo. Te rodearás de personas seguras que sueñan con progresar, y que te aceptan por lo que eres.

Marte, tu regente comienza el año en tu signo, pero sólo hasta el 6 de enero. Empezarás este año con mucha energía, listo para combatir los obstáculos y debes prepararte para un año con muchos retos. Las personas que en el pasado te tendieron una mano este año no podrán hacerlo y deberás manejar todas las situaciones tú solo. Como siempre tomarás la iniciativa en las cosas que deseas y podrás sentir que estás avanzando con mayor facilidad después de vivir la retrogradación de Marte los últimos meses del 2020.

Júpiter y Saturno transitan por Acuario desde Diciembre del 2020, y Saturno pasará todo el 2021 en este signo con Júpiter (excepto de mediados de mayo a julio, cuando estará en Piscis). Esto realza el área de tus amigos, esperanzas, sueños y el futuro, puedes mirar hacia adelante con mayor claridad y enfoque. Te sentirás más optimista, pero estarás más práctico. Puedes deshacerte de amistades que ya no sirven o no cumplen un propósito positivo en tu vida, lo cual puede ser emocional, pero en última instancia necesario. Es posible que te preocupes por contribuir al mundo de forma positiva, dejando una huella que durará en el futuro. Probablemente te mudarás de ciudad debido a un cambio de trabajo.

Amor

Marte activará tu área de las relaciones en el 2021, será un año lleno de acontecimientos en el amor. Primero recorre tu sector del amor de mediados de junio a julio del 2021, y este puede ser un gran momento para las citas y el romance. Si estás solo estarás abierto a conocer diferentes personas y mantendrás tus opciones abiertas. Si estás en una relación se avivará la pasión.

A mitad de septiembre y octubre, Marte transita el sector de tus relaciones y compromiso. Si estás soltero, puedes tomar las relaciones más en serio, y desearás encontrar a alguien para formalizarte; si estás en una relación, puedes estar abierto a llevar las cosas al siguiente nivel, a afirmar tu compromiso. Marte recorre tu sector de la intimidad de noviembre a mediados de diciembre, y tu energía de la pasión puede aumentar. Con paciencia podrás transformar cualquier conexión superficial en algo duradero.

Es muy importante que no te paralices por relaciones que entorpezcan tu camino. Trata de establecer vínculos de mutua apreciación y favorables sobre los que puedas evolucionar con confianza. El mundo está transformándose y te conviene actualizar tus relaciones. Además, empiezas un ciclo en el que podrían volver personas o situaciones del pasado, y será mejor que lo descifres desde tu enfoque.

Mercurio retrograda en tu sector del compromiso desde finales de septiembre a mediados de octubre, inesperadamente personas del pasado pueden regresar, pero con suerte manejaras bien estas sorpresas. Si eres soltero y estás interesado en volver con un ex, este puede ser el período de tiempo para planearlo. Si estás en una relación, observa la impaciencia y los problemas de comunicación con tu pareja, intenta ser un mejor oyente. Los que estén comprometidos tendrán algunos conflictos con su pareja por asuntos relacionados al dinero. Un año que será muy significativo para saber quiénes son tus auténticas amistades, quién eres tú para ellas y cómo deseas relacionarte. Enfoca tu vista en el horizonte porque es la oportunidad perfecta para crear nuevas estructuras y llegar a la cima.

Dinero

Plutón permanece en tu sector de la profesión durante todo el año con Urano todavía en tu sector monetario, por lo que los dos te aportarán buena energía para hacer transformaciones (Plutón) que ayudarán a poner en marcha tus objetivos y ambiciones para que sigas lo que quieres con pasión. Te mostrarás abierto a ganar dinero de nuevas formas o manejarás tus finanzas con nuevos enfoques (Urano). Se cauteloso y no confíes en nadie con quien tengas negocios porque alguien te puede traicionar. Tendrás muchos altos y bajos, pero por lo menos conservarás tu empleo.

Es fundamental que tengas sutileza para adaptar tus deseos con los de tu círculo cercano, este período es muy favorable para transformar la forma en que explotas tus capacidades y talentos. Rompe la inercia, destruye la rutina, prepárate de forma sobresaliente y encontrarás formas de potenciar tu economía.

Marte transitará a través de tu sector monetario enero y febrero, tendrás más energía e impulso para ganar dinero, pero también para gastarlo. Trata de tomar decisiones financieras inteligentes para que puedas emerger con más, en lugar de menos. Marte pasa por tu sector laboral de agosto a mediados de septiembre, y esto te brindará energías productivas para hacer las cosas. Puedes conseguir un nuevo trabajo, o progresar con el trabajo existente. El arte de hacer dinero estriba, sobre todo, en la oportunidad. De manera que pon freno a todos estos afanes sin sentido ni orden, y plantéate una mejor estrategia. No hay una mayor fuerza que aquella que tiene un sentido y una meta bien definidas. Eso es lo que te ha faltado para llegar al éxito.

El eclipse lunar que ocurrirá en tu sector monetario el 19 de noviembre puede ser el momento perfecto para progresar con tus planes financieros, finalizar contratos bancarios o asociaciones, o experimentar contratiempos si no has estado manejando tus finanzas de forma responsable. Venus retrógrada a partir de mediados de diciembre en tu sector de la carrera por lo que reconsiderarás algunos objetivos antes de terminar el año. (esto dura hasta enero de 2022).

Salud

Debes comer más sano, hacer más ejercicios e incluso meditar o practicar yoga. Debes conservar tu estado de salud y no sufrir de nada grave, sobre todo porque esto te hará feliz y tendrás más energías para trabajar. Cuida tu presión arterial, mira por donde caminas y maneja con cuidado sobre todo en los meses de Junio y Diciembre. Debes practicar terapias que te asistan a conectar con tu esencia. Lo perfecto es que planifiques un retiro espiritual o visites un lugar donde estés en contacto con la naturaleza, lejos del bullicio cotidiano y donde tu mente no esté expuesta a la ansiedad o estrés.

Familia y Hogar

Marte visitará tu sector familiar de finales de abril a mediados de junio, y esto te dará energía para centrarte en los asuntos domésticos y familiares. Este puede ser un período en el que planifiques una mudanza, modifiques tus habitaciones, pases más tiempo con la familia o las personas que piensas son como familia. Tu familia puede expandirse o generalmente puedes sentirte mejor con la vida en el hogar.

Si tienes hijos, Marte estará en el sector que rige a tus hijos de mediados de junio a julio, y puedes darles más de tu atención, puedes pasar más tiempo con ellos, disfrutarás de su compañía. Algunos pueden rebelarse en tu contra, sin embargo pueden estar poniendo a prueba tu paciencia o tratando de conseguir algo de espacio.

Durante Mercurio retrógrado, es posible que discutas con más frecuencia con los miembros de tu familia. Trata de ser menos exigente en este período.

Carta del Tarot

La Rueda de la Fortuna: Cambio favorable de suerte, condiciones nuevas y mejores. Éxito y evolución creativa dentro del azar, equilibrio entre fuerzas contrarias, el principio de la polaridad que nos lleva a enfrentar los cambios con valor. Simboliza los ciclos de la vida y habla de nuevos inicios, cambios regidos por la suerte y por ende, fuera de nuestro control. El deseo de la aventura, el oportunismo, la espontaneidad y el buen humor.

Amuleto

Una bolsita roja con un cuarzo jaspe o un coral rojo.

Números de la Suerte:

9, 13, 25, 36, 54, 63

Ritual para el Dinero

Necesitas:

- 3 ramas de romero fresco

- 3 granos de sal marina gruesa

- 1 vela amarilla

- 3 cucharaditas de mostaza en grano

- 1 cazuela de barro

- 3 porciones de tierra

Introduce en la cazuela en el siguiente orden un grano de sal marina gruesa, un puñado de tierra, una cucharadita de mostaza, una ramita de romero. Después lo repites hasta que todos los ingredientes estén dentro. Colocas la vela amarilla delante de la cazuela y la enciendes, y mientras tanto repites en alta voz la siguiente invocación: "Que esta cazuela de la prosperidad atraiga los tesoros de la tierra a mis manos, se lleve las malas influencias y atraiga la abundancia a mi vida". Cuando se apague la vela entierra todos los restos en un jardín, o en una vasija con plantas que de flores.

Ritual para el Amor

Necesitas:

- Aceite de rosas

- 1 cuarzo rosado

- 1 manzana

- 1 rosa roja en un búcaro chiquito

- 1 rosa blanca en un búcaro chiquito

- 1 cinta roja larga

- 1 vela roja

Para mayor efectividad este ritual debe ser realizado un viernes o domingo, a la hora del Sol. (esto lo puedes encontrar en el libro “Dinero para todos los Bolsillos”, en Amazon).

Debes consagrar la vela antes de empezar el ritual con aceite de rosas. (si quieres aprender a consagrar velas compra en Amazon el libro: “Amor para todos los Corazones”) Enciendes la vela. Cortas la manzana en dos pedazos y colocas uno en el búcaro de la rosa roja y otro en el de la rosa blanca. Enlaza con la cinta roja los dos búcaros. Los dejas toda la noche junto a la vela hasta que esta se consuma. Mientras realizas esta operación repite en tu mente: “Que la persona que está destinada a hacerme feliz aparezca en mi camino, la recibo y la acepto”. Cuando las rosas se sequen, junto con las mitades de las manzanas las entierras en tu patio o en una maceta con el cuarzo rosado.

Runa que te Acompaña

Mannaz

Vives un momento de avance y mejora que requiere tu evolución interior de acuerdo con tus principios, así como cambio para amoldarte positivamente a esta nueva situación que se presenta.

Esta runa te tiene presente que el origen de la transformación es uno mismo, por lo que disponte a aceptar los cambios abiertamente, ver nítidamente quién eres en realidad y fluir, para poder así adecuarte a esta renovación. El deseo de cambio y una clara visión interior es la clave de la relación con uno mismo y con los demás.