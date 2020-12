Géminis: Predicciones para el 2021

En general, puedes esperar pasar mucho tiempo en el centro de atención en el 2021 gracias a algunos eclipses auto afirmantes e influyentes que ocurren en tu casa de la imagen: el 26 de mayo, 10 de junio y 4 de diciembre. El Eclipse Solar en Junio es particularmente especial porque está sucediendo en tu signo, empujándote a comprometerte con una forma de ser que se siente más auténtica a quién eres. Alrededor de este tiempo, las oportunidades pueden venir a su manera y podrían catapultarte a la cima.

Plutón permanece en Capricornio todo el año, y puedes seguir haciendo una profunda inmersión en ti mismo y en tu vida, tratando de erradicar problemas profundamente arraigados, y trabajar en tu transformación para mejor. Esto probablemente no es algo que se hace rápidamente, y puede tomar un tiempo. Venus retrógrada a mediados de diciembre para terminar el año (hasta enero de 2022) en Capricornio, y esto puede sacar a la luz problemas o bloqueos que pueden necesitar ser trabajados porque no has tenido tiempo. Saturno y Júpiter se mudaron a Acuario a mediados de diciembre del 2020, y Saturno estará en Acuario todo el 2021 con Júpiter en Acuario la mayor parte del año (excepto de mediados de mayo a julio, cuando estará de gira Piscis), esto puede hacerte más serio acerca de las formas en que quieres expandir tu vida, tener nuevas experiencias y explorar. Puedes encontrar que tiene menos opciones para esto, pero las opciones que quedan pueden ofrecerte mayores recompensas y oportunidades de crecimiento como persona. Mercurio retrograda en Acuario durante la mayor parte de febrero, y esto puede ayudarte a reflexionar, a reconectarte con tus creencias y a revisar los planes de expansión que tenías antes. También podría ser un buen momento para volver a la escuela o nivelar tu formación profesional de alguna manera. Marte estará en tu signo de marzo a mediados de abril, aumentando tu energía y haciéndote mejor equipado para tomar la iniciativa. Este puede ser un momento en el que decidas dar los primeros pasos con algo grande, y este puede ser el comienzo de algo que dura otros dos años. Mercurio, tu regente, retrógrada en tu signo durante la mayor parte de junio, y puedes sentirte totalmente apagado, agotado y disperso. Tienes dejar espacio para la flexibilidad, y tratar de centrarte en las segundas oportunidades, que pueden ser excelentes durante este período, especialmente porque también hay un eclipse solar en tu signo el 10 de junio. Si has estado deseando otra oportunidad, ya sea que ya lo hayas intentado y fracasado, empezaste pero no terminaste, o querías hacer, este puede ser el mejor momento para hacerlo. El 19 de noviembre, hay un eclipse sacudiendo tu futuro, un Eclipse Lunar en Tauro. Como este eclipse estará activando tu casa de los sueños y secretos, podría haber algo que te empuje a dejar de lado una situación opresiva o sin salida. Lo importante es saber que lo que surge alrededor de este eclipse te mostrará que tienes opciones y no debes ser demasiado apegado a la certeza.

Amor

Un eclipse lunar ocurre en esta área a principios de año, el 26 de mayo, y puedes trabajar en abordar las cuestiones y bloqueos de relaciones y compromisos que se han puesto en el camino. Marte recorre tu sector del amor de mediados de septiembre a octubre con Mercurio retrógrado en tu sector del amor de finales de septiembre a mediados de octubre. Este período puede ser un momento en el que te concentres en devolver el amor a tu vida, así que si eres soltero, puedes pensar en un ex con el que te gustaría reconectar, o en maneras en las que puedes reconectarte con tus seres queridos, o cómo puedes mejorar el amor propio. Si estas en una relación, tal vez quieras trabajar en traer el amor de vuelta a tu relación, encender chispas entre ustedes dos, y traer de vuelta los sentimientos que tenías cuando se unieron por primera vez. Puede ser bueno para traer de vuelta el romance y el afecto. Marte entra en tu área de las relaciones de mediados de diciembre para terminar el año, si estás en una relación, es posible que desees dar el siguiente paso lógico con ella y mostrar lo comprometido que estás con la relación y su pareja. Si eres soltero, es posible que desees establecerte de alguna manera con alguien serio, y puedes tener menos paciencia para cualquier cosa superficial, queriendo un compromiso real con alguien. Un eclipse solar ocurre en este sector el 4 de diciembre, ayudando con la energía y proporcionando alguna oportunidad para ti.

Dinero

Neptuno permanece en tu área del estatus todo el año, y esto puede traer niebla en tus tratos y metas. Es posible que a veces no te sientas seguro sobre si estás tomando las decisiones correctas o no, y si estás en el camino correcto. Sin embargo, tu intuición puede hacerse más fuerte, y puede guiarte si la escuchas. Júpiter ayuda, entrando en este sector por una corta estancia de mediados de mayo a julio, y puedes abrirte a nuevas oportunidades profesionales y dar paso al reconocimiento y al progreso. Te puedes sentirse más cómodo con tus responsabilidades, y práctico con tus elecciones. Marte estará en tu sector monetario de finales de abril a mediados de junio, y puedes sentirte más impulsado a hacer dinero, y podrías tratar de tomar un segundo trabajo o tratar de hacer un hobby rentable. Puedes gastar más también, por lo que deberías ejercitar un mejor control.

Marte transita por tu área laboral de noviembre a mediados de diciembre, y podrás centrarte en tu vida laboral. Es posible que solo quieras hacer un trabajo que te apasiona, así que si no lo tienes, puedes tener problemas y querer hacer un cambio.

Salud

Tu enfoque durante este año será tu piel. Debes cuidarla mediante protectores solares, en especial cuando vayas a la playa, mientras que por otro lado deberás fomentar una alimentación equilibrada y rica en vitaminas. Si has olvidado la dieta en los últimos meses, te será especialmente beneficioso comenzar el año con un plan alimenticio depurativo. Liberarte de las toxinas que se han acumulado en tu hígado te dejará pensar mejor y tener ideas más fructíferas. Un Géminis no es nadie sin sus ideas, así que nutrirte para seguir produciéndolas es una inversión para conservar tu propia esencia.

Familia y Hogar

Marte transita por tu sector familiar de agosto a mediados de septiembre, y Marte es el planeta de la energía y el impulso, por lo que esto puede traer más energía a los asuntos en tu casa y trataras de lidiar con los problemas de la familia. Es posible que desees más tiempo con la familia o las personas que consideras como familia, y que puedas trabajar para tratar de obtener más de ese tiempo. Puedes dar un paso adelante en la autoridad con tu familia, y tomar las riendas con algo relacionado con la misma. También puedes trabajar en mejorar tu vida en la casa, queriendo asegurarte de que el ambiente sea alentador y solidario tanto contigo mismo como con las otras personas allí. Tus hijos estarán un poco rebeldes y te causarán estrés.

Carta del Tarot

La Fuerza: Puedes soportar obstáculos recurriendo a tu fuerza interior y confianza, tienes una gran resistencia y tenacidad, tienes paciencia subyacente y calma interior. Estás enfocado en lo que tienes que hacer, y afrontas los problemas de una forma que demuestra una gran compostura y madurez. La Fuerza también refleja un enfoque compasivo. Tienes que ser como la mujer de la carta que ofrece amor y paciencia al león feroz con la finalidad de ser capaz de domarlo.

Amuleto

El símbolo del ying-yang.

Números de Suerte

5, 9, 23, 48, 51, 68

Ritual para el Dinero

Necesitas:

- 1 vela verde

- 1 plato de cerámica

- 1 pedazo de papel marrón o papel cartucho

- 1 lápiz

Escribe tus deseos sobre trabajo, dinero o prosperidad en el papel, dóblalo por la mitad y colócalo sobre el plato. Enciende la vela verde y colócala sobre el papel. Concéntrate en tu pedido e imagínate que lo obtienes. Deja que la vela se consuma en su totalidad, y que queme también el papel. Recoge los restos de cera y papel y entiérralos. Recuerda que no debes decirle a nadie que has realizado este ritual, y tampoco en dónde has enterrado los restos. Realiza este ritual las tres noches de Luna nueva.

Ritual para el Amor

Coges una vela roja y la consagras con aceite de canela o girasol. (puedes aprender a consagrar velas comprando en Amazon el libro “Amor para todos los Corazones”). Escribes el nombre completo de la persona que quieres mantener. Después la cubres con azúcar morena. Cuando la vela tenga bastante azúcar pegada le cortas la punta de atrás y la enciendes por debajo, es decir al revés. Mientras enciendes la vela repites en tu mente: “Encendiendo esta vela estoy encendiendo la pasión de (dices nombre de la persona) para que nuestra relación sea más dulce que el azúcar”. Cuando la vela se consuma debes enterrarla, pero antes de cerrar el hoyo polvorea un poco de canela.

Runa que te Acompaña

Teiwaz

Es momento de actuar y expresarte con firmeza para lograr lo que te propongas. Nos encontramos ante una runa muy espiritual y que define nuestra paciencia y nuestra tenacidad. Es una runa que remite al coraje, a la valentía y la conquista. Todas ellas palabras relacionadas con los valores y logros del guerrero. Se trata por tanto de una runa llena de fuerza que apela al esfuerzo y convicción para lograr la victoria.