Tauro: Predicciones para el 2021

Urano, el impredecible y poco convencional ha estado acampado en tu signo desde marzo del 2019, por eso toda esa revolución personal. En el 2021, Saturno en el innovador Acuario y en tu área de la profesión se cruzará con Urano tres veces (el 17 de febrero, el 14 de junio y el 24 de diciembre), y puedes esperar que se acentúe el deseo de liberarte de una trayectoria profesional estancada o de la presión de la validación externa. Como criatura de hábito y seguridad, podrías sentir miedo de hacer cambios tan amplios, pero este hacinamiento planetario te está empujando a salir de tu zona de confort para lograr una vida auténticamente tuya.

Con Júpiter también pasando la mayor parte del año tu casa por tu profesional, descubrirás que las intenciones que estableces y las acciones que tomas no tendrán mucho significado o impacto a menos que pongas algo de corazón y alma verdaderas en ellas. Empareja estos tránsitos de Júpiter con los eclipses que caen en tu casas del dinero y encontrarás que quieres y lo que estás dispuesto a trabajar cambiará.

Con el Eclipse Lunar en Sagitario el 26 de mayo, seguido de un Eclipse Solar en Sagitario el 4 de diciembre, tu vulnerable casa octava será activada. Como resultado te enfrentaras a tus temores acerca de lo material. El Eclipse Solar del 10 de junio en Géminis te ayudará a redefinir tus valores y encontrarás flujos de ingresos más satisfactorios.

Entre estos eclipses que ocurren en Géminis y Sagitario, también habrá el primero de siete eclipses (sucediendo del 2021-2023) en el eje Tauro-Escorpio: un Eclipse Lunar en Tauro el 19 de noviembre. Este eclipse activará tu primera casa de la autoimagen, lo que te empujará a afianzar tu confianza e ir tras lo que quieres, establecer tu independencia o dejar atrás una versión antigua de ti mismo. Dado que este eclipse coincidirá con los cambios que ocurran en torno a algunas de tus relaciones más significativas, también puedes estar despidiéndote de alguien que ya no forma parte de su viaje.

El 19 de diciembre, Venus, tu regente planetario y el planeta de la belleza, placer y autoestima, se retrógrada en el pragmático Capricornio y tu área de la filosofía. Con Venus viajando hacia atrás aquí, se te llama para evaluar si tus valores actuales se alinean con tu visión para el futuro. También podrías encontrarte regresando a los espacios culturales, lugares o estudios que alguna vez amaste como un recordatorio de quién eres realmente. Cuando Júpiter comience oficialmente su estancia de un año en Piscis el 28 de diciembre, será el momento de ampliar tus horizontes y su círculo social.

Como Urano permanecerá en tu signo todo el año, puedes seguir centrándote en cambios importantes en tu personalidad o en tu vida. Los cambios que realices pueden ser grandes, y pueden durar mucho. Puedes estas más abierto a lo nuevo, lo diferente, lo poco convencional y tal vez quieras ser más independiente, inventivo y fiel a tu individualidad. ¡No es momento de encerrarte demasiado como persona! Los Tauros nacidos del 25 de abril al 6 de mayo pueden sentirse más la presión de Urano en el 2021. Marte se mueve rápidamente en tu signo a principios de año, del 6 de enero al 3 de marzo, y esto aumentará tu energía. Es posible que desees centrarte más en lo que deseas para ti mismo, y estarás más dispuesto a tomar la iniciativa. Esto puede ser una gran energía para comenzar el año, y sólo sucede una vez cada dos años, más o menos. Neptuno permanecerá en Piscis todo el año, y esto ilumina el área de tus amigos, esperanzas y sueños. Es posible que desees involucrarte con una organización benéfica o algún tipo de grupo para tener un impacto mayor. Esta sensación puede hacerse más fuerte cuando Júpiter también transite en Piscis junto con Neptuno de mediados de mayo a julio. Con Venus, retrógrada a partir de mediados de diciembre hasta finales de Enero del 2022 en Capricornio terminarás el año sintiéndote un poco fuera en general, pero esta puede ser una buena energía para rehacer, revisar, repensar y reflexionar. Trata de enfocarte en una segunda oportunidad en ese momento, especialmente una relacionada con la expansión o las experiencias. Vuelve a la escuela, viaja a algún lugar donde hayas estado antes o siente más pasión por tus creencias. El 2021 va a ser un año lleno de acción para los Tauro porque hay algunos planetas que se unirán en este signo. A los Tauro les resultará más fácil hacer compromisos y cerrar acuerdos, por lo que en caso de que tengan un problema con su otra mitad, el 2021 debería ayudarlos.

Si quieren obtener una promoción en el trabajo, deben tener una mente abierta cuando se trata de nuevas ideas y oportunidades. Tus desafíos llegarán dependiendo de la forma en que estés lidiando con tu pasado y las cosas que ya no son de importancia para tu desarrollo. Es importante que combinen tus puntos de vista espirituales con la practicidad, también debes aferrarte a tus propios valores y utilizar tu creatividad tanto como sea posible.

Se te abrirán nuevas puertas , no puedes dejar que las cosas salgan de tu control porque si tu ego se hace demasiado grande pueden aparecer problemas importantes porque estarás tentado a expandirte más allá de tus límites, ya sea desde un punto de vista físico, emocional o financiero. Se diplomático y flexible. Al mismo tiempo, Tu confianza te hará correr riesgos. Es importante que analices cuidadosamente cada situación en la que estás involucrado y no te apresures en terminar. Los taurinos deben soñar en grande y al mismo tiempo ser prácticos haciendo planes a largo plazo que también sean realistas. No deben pasar por alto ninguna posibilidad porque, con determinación, pueden lograr cualquier cosa.

Amor

Marte transita por tu sector del amor de agosto a mediados de septiembre, y esto puede traer mucha energía y atraer el amor a tu vida, pero también puede traer divorcios o separaciones. Si lo deseas, pasa más tiempo con tus seres queridos y expande el amor que les tienes. Si eres soltero, puedes estar más abierto al amor y a las citas, aunque puedes esperar a elegir a alguien específicamente, queriendo mantener tus opciones abiertas y disfrutando de la atención que recibes. Si estás en una relación, es posible que quieras hacer que se sienta como cuando le conociste, y buscar más tiempo para el romance y divertirte con tu pareja.

Habrá muchas personas interesadas en pasar a formar parte de la vida de Tauro, durante Diciembre con el planeta Marte transitando por tu área de las relaciones y compromisos pero preferirás mantener los vínculos cercanos al margen de tu vida. Si eres soltero, es posible que solo te interese una relación real y gravitar hacia aquellos que sientes que tienen una mentalidad de compromiso. Un eclipse solar ocurre en este sector el 4 de diciembre, y puede traer oportunidades para mejorar la intimidad y aumentar tu energía apasionada. Un eclipse lunar ocurre en este sector a principios de año, el 26 de mayo, y puede sacar a la vista algunos problemas y bloqueos con la intimidad que necesitan ser abordados. Los nativos del signo Tauro dan mucha importancia al amor, por lo que lo harán en el 2021 también. Sin embargo, tu matrimonio o relación puede estar en problemas. Algunos pueden pasar por un divorcio, mientras que otros pueden pensar en ello. Es por eso por lo que deberían considerar ver a un consejero de parejas, incluso si esto no les garantiza que no van a romper. Lo que deben hacer para que esto no suceda es pasar por una profunda transformación personal. De cualquier manera, su conexión romántica necesita morir y renacer. Tendrán que empezar todo desde cero, no importa cuán terco y reacio a cambiar sueles ser. De hecho, tus propios problemas volverán a perseguirte, por lo que tendrás que lidiar con la situación lo mejor que puedas. Por otro lado, no deberías tener miedo porque cualquier cosa que esté sucediendo con tu relación en un momento dado, lograrás resolverla antes que termine el año. Por ejemplo, si rompes, una nueva relación seguramente llegará a tu camino, especialmente si no tienes miedo de conectarte con alguien que parece ser tu sueño más hermoso. Es muy probable que los solteros se casen después del 11 de noviembre. Encontrarán a alguien que les proporcionará el lujo que desean, por otro lado, deben ser conscientes del hecho de que todo esto tiene un inconveniente, ya que pueden terminar atrapados en una jaula de oro.

Los mejores períodos para el amor en este año son entre el 19 de febrero y el 20 de marzo, el 21 de junio y el 22 de julio, el 23 de octubre y el 22 de noviembre. Cuando se trata de los períodos perjudiciales para el romance, estos serán entre el 20 de enero y el 18 de febrero, el 20 de abril y el 21 de mayo, el 23 de julio y el 23 de agosto. Estos son los momentos en los que necesitan tener mucha paciencia.

Dinero

Progresarás en tu profesión a través del trabajo duro y la determinación, lo que te traerá una promoción o expansión de tu negocio. Tus finanzas estarán estables de forma general pero a mitad del año se incrementarán tus ingresos, y cualquier problema legal que involucre dinero será resuelto a tu favor. Todos tus activos aumentarán su valor, sin mencionar que puedes participar en eventos destinados a traerte más dinero. Sin embargo, si quieren hacer una inversión, deben hablar con un profesional primero.

Júpiter y Saturno pasan a tu sector del estatus a mediados de diciembre del 2020, y Saturno permanece en este sector todo el 2021; con Júpiter aquí la mayor parte del 2021 (saliendo brevemente de mediados de mayo a julio), esto puede proporcionarte una gran oportunidad para que puedas progresar con tus metas y ambiciones, y puedes asegurarte de que estás en el camino correcto hace mucho tiempo. Si ya has estado haciendo las cosas bien, entonces es posible que veas algunas recompensas de inmediato y tengas algo de éxito rápidamente. Si no lo has hecho, o si necesitas una nueva dirección, entonces puede haber contratiempos, y tienes que evaluar lo que necesitas cambiar. Mercurio retrógrado en este sector durante la mayor parte de febrero, puede ser bueno para recuperar objetivos antiguos, hacer revisiones y hacer algunas ediciones de planes, y volver a conectar con mentores. Marte está en tu sector monetario de marzo a finales de abril, y este puede ser un buen período para que mejore tu situación financiera, crees asociaciones, y haga planes financieros a largo plazo. Puede haber una necesidad de derrochar, pero en gran medida puedes contener eso con cierto esfuerzo.

Mercurio retrógrada en tu sector monetario la mayor parte de junio, y un eclipse solar ocurre en este sector el 10 de junio. Con decisiones inteligentes, este puede ser un buen período para evaluar tus planes financieros, y puedes probar estrategias financieras que querías antes pero no lo hiciste por temor.

Marte estará en tu sector laboral de mediados de septiembre a octubre junto a Mercurio retrógrado para finales de septiembre a mediados de octubre. Es posible que pases más tiempo revisando y editando el trabajo, recuperando proyectos y planes de trabajo antiguos o reconectando con personas con las que trabajaste o para las que trabajaste. En realidad puede ser un gran momento para trabajar en un antiguo trabajo o para un viejo empleador; o puedes redescubrir la pasión por lo que haces si le has perdido el interés. Si odias lo que haces, eso podría empeorar. Sólo asegúrate de ser inteligente antes de hacer algo impulsivo.

Salud

Cuando se trata de salud, Tauro parece tener mucho que hacer a principios del 2021. No sufrirán ninguna enfermedad y serán más resistentes al estrés que nunca. Prestando atención a tu sistema nervioso evitarás problemas mayores en el futuro. Evita alimentos que te sobre estimulen, tales como el café, el té y las sodas. Escoge una alimentación natural y libre de preservativos, será algo que tu organismo agradecerá, en especial durante este 2021 tan importante para ti. Empezar a hacer ejercicios te traerá beneficios para liberarte del estrés y para mejorar tu salud en general. Hacerlo esporádicamente solo te llevará al agobio extremo y te alejará de los verdaderos beneficios que fuiste a buscar. Tu mente también estará en paz y llena de pensamientos positivos. El contexto astral puede traerles algunos problemas si no prestan atención a comer de la forma más saludable.

Familia y Hogar

Con Marte en el área del hogar de mediados de junio a julio esto puede traer mucha energía a los asuntos del hogar y la familia. Si lo deseas, pasa más tiempo en casa o con tu familia, y puedes trabajar en mejorar las conexiones con la familia o con las personas que consideras que son familiares. Puedes planear encuentros o concentrarte en la expansión de tu familia. Si tienes problemas familiares, puedes tratar de trabajar en ellos, de lo contrario la frustración puede crecer. Puedes trabajar en hacer que tu hogar sea un lugar cómodo y tranquilo.

Si tienes hijos, Marte estará en este sector de agosto a mediados de septiembre, y es posible que encuentres que tienen mucha más energía de lo habitual. Esto podría hacerlos más rebeldes, pero trata de tener paciencia adicional con ellos. Dales un poco de espacio para ser ellos mismos. Es posible que desees pasar más tiempo con ellos, y probablemente necesiten más atención, esto puede ser lo que les hace rebelarse, si lo hacen.

Carta del Tarot

El Mago: indica que ha llegado el momento de ser creativos, de avanzar con resolución. Es una carta muy positiva, pues señala que los cielos están de acuerdo con nuestros deseos. Debemos, pues, servir de instrumento a estos designios, pues son favorables para todos. El Mago nos empuja a actuar de manera inmediata. Los milagros pueden suceder si estamos dispuestos a aceptar la responsabilidad, si aceptamos que somos poderosos y podemos cambiar nuestro destino. Están dispuestas todas las circunstancias para iniciar, se tienen todos los elementos creativos para poner en marcha lo nuevo, se cuenta con todo el potencial, las posibilidades y las herramientas.

Amuleto

Un trébol de cuatro hojas. No tiene que ser natural porque son difíciles de conseguir. En forma de dije en la cadena o pulsera funcionan igual. También lo puedes tener en tu cartera o bolsillo.

Números de la Suerte:

3, 11, 21, 29, 30, 54

Ritual para el Dinero

Necesitas:

- 3 cucharadas de té

- 3 cucharadas de tomillo (Thymus vulgaris)

- 1 pizca de nuez moscada

- 3 carbones

- 1 cazuelita de metal con asas

- 1 cofre chiquito

Coloca los carbones en la cazuelita, enciéndelos y añade los otros ingredientes. Cuando el fuego se haya apagado, dispón los restos en el cofrecito pequeño, y consérvalo en tu habitación durante once días. Después entiérralo en una maceta o en el patio de tu casa. Este ritual deberás iniciarlo un jueves a la hora del planeta Júpiter (para conocer acerca de las horas planetarias compra en Amazon el libro “Dinero para todos los Bolsillos”.

Ritual para el Amor

Necesitas:

- 1 Naranja

- Bolígrafo rojo

- Papel dorado

- 1 vela roja

- 7 agujas de coser nueva

- Cinta roja

- Cinta amarilla

Cortas la naranja en dos y en el medio colocas el papel dorado donde previamente habrás escrito el nombre tuyo cinco veces y el de la persona que amas con tintan roja. Cierras la naranja con el papel adentro y sujétala con las agujas de coser. Después la enrollas con la cinta amarilla y la roja, te debe quedar entizada. Enciendes la vela roja y frente a ella colocas la naranja. Mientras realizas este ritual repite en alta voz: “En mi corazón reina el amor, estoy unido para siempre a (repites el nombre de la persona), nadie nos separará”. Cuando la vela se consuma debes enterrar la naranja en tu patio o en un parque, preferiblemente donde haya flores.

Runa que te Acompaña

Hagalaz

El cambio es fundamental para que puedas evolucionar.

No te resistas en este momento de crisis y reconócelo como una oportunidad para avanzar. Si lo consigues, te convertirás en un ser nuevo. Acepta los cambios y valora tus recursos actuales. Se trata de una runa de evolución lenta pero segura, que favorece la seguridad y previene que las energías negativas invadan tu espacio. Es una gran runa para la amistad.