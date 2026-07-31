Atentan contra el ministro del Interior de Ecuador en una operación antidrogas

El comandante de la Policía de Manabí, Wladimir Acurio, da explicaciones al ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg

QUITO._ El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, fue recibido a disparos por una mujer cuando intentaba ingresar a una vivienda en la provincia de Esmeraldas, en el norte del país, durante un procedimiento contra una red dedicada al narcotráfico y al tráfico ilegal de combustible.

"Nos recibió a bala. Al ver la importante presencia de los policías que nos acompañaban, decidió lanzar el arma y esconderse", relató Reimberg a la prensa.

La presunta responsable, Patricia Espinoza, alias "Lili", fue capturada junto con otras diez personas durante allanamientos ejecutados de forma simultánea en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Tungurahua.

Aclaratoria

El funcionario difundió en sus redes sociales un video en el que conversa con la detenida, quien afirmó que disparó por equivocación. "Hay muchos ladrones", se le escucha decir, a lo que Reimberg responde: "Solamente por el arma tiene tres años de prisión".

De acuerdo con las investigaciones, Espinoza coordinaba, junto con dos de sus hermanos, la logística de la organización criminal, que utilizaba las costas de Esmeraldas y Manabí como centros de acopio y salida de cargamentos de droga.

Entre los arrestados también se encuentra un agente de la Policía Nacional. "El que traiciona el uniforme, traiciona al país, y este mal policía tendrá el castigo que merece", afirmó el ministro.

FUENTE: Con información de Europa Press