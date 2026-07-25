sábado 25  de  julio 2026
CRIMEN ORGANIZADO

Capturan en Ecuador a banda que cobraba hasta 15.000 dólares para alterar procesos penales

Fueron detenidos tres personas, entre ellas un funcionario de la Fiscalía e incautaron cinco móviles, cinco computadores y once dispositivos de almacenamiento

Los detenidos usaban una oficina bajo la fachada de venta de seguros (Ministerio de Relaciones Interiores de Ecuador)

Los detenidos usaban una oficina bajo la fachada de venta de seguros (Ministerio de Relaciones Interiores de Ecuador)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GUAYAQUIL -- La Policía ecuatoriana desarticuló una banda dedicada a la manipulación de procesos penales a cambio de pagos de hasta 15.000 dólares al detener a tres personas, entre ellas un funcionario de la Fiscalía, informó este sábado el ministro del Interior, John Reimberg.

Las capturas se realizaron en la provincia costera de Santa Elena, donde los agentes allanaron tres viviendas, una oficina jurídica y la Fiscalía de la zona.

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Además, incautaron cinco teléfonos móviles, once dispositivos de almacenamiento, cinco computadoras portátiles, dinero en efectivo y documentos relacionados con la investigación.

De acuerdo con la Policía, los detenidos utilizaban una oficina paralela a la Fiscalía provincial, que funcionaba bajo la fachada de venta de seguros, donde negociaban la manipulación de las causas para favorecer a investigados por delitos como extorsión, tráfico de explosivos, tráfico de hidrocarburos y abuso sexual.

"Nadie queda impune. Seguimos trabajando", aseguró Reimberg en su cuenta de la red social X.

Los detenidos serán procesados por el presunto delito de delincuencia organizada y en las próximas horas se definirá su situación legal.

FUENTE: Con información de EFE

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