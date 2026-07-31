viernes 31  de  julio 2026
POLÍTICA

Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional a subir presión ante reformas en Nicaragua

Nicaragua debe cumplir "con todas las obligaciones vinculantes que le corresponden en virtud del derecho internacional", destacó Amnistía Internacional

Rosario Murillo y Daniel Ortega permanecen en el poder hace 29 años, sumando los dos periodos sandinistas.

Rosario Murillo y Daniel Ortega permanecen en el poder hace 29 años, sumando los dos periodos sandinistas.

JAIRO CAJINA / EL 19 DIGITAL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MANAGUA.- La ONG Amnistía Internacional (AI) pidió a la comunidad internacional elevar la presión contra una reforma del régimen sandinista de Nicaragua que excluirá a la oposición de las elecciones.

AI "solicita a los demás Estados que no reconozcan ni normalicen la supresión de este derecho (a elegir) como una decisión soberana de carácter interno", planteó la organización en un comunicado el jueves.

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La "reforma electoral es un intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos", dijo Ana Piquer, directora para las Américas de AI.

La organización instó a que la situación en Nicaragua sea planteada en todos los foros multilaterales pertinentes, y que exijan que "Nicaragua cumpla con todas las obligaciones vinculantes que le corresponden en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente aquellas que asumió voluntariamente".

La Asamblea Nacional , controlada por el régimen, prevé aprobar a inicios de septiembre los cambios a la Constitución solicitados por el dictador Daniel Ortega para impedir la participación de opositores que, según él, están al servicio de Estados Unidos.

Poder absoluto

Daniel Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La pareja presidencial, en el poder desde hace casi dos décadas, considera esas movilizaciones como un "intento de golpe de Estado" patrocinado por Estados Unidos.

Según el jefe del Legislativo, Gustavo Porras, la Constitución establecerá que "no podrán ser candidatos a cargos de elección popular, ni podrán ejercer cargos públicos (...) los golpistas" y "los que hayan incurrido en actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua".

También excluirá a "los traidores a la Patria" y a quienes "viven pidiendo intervención militar", que "aplauden y piden sanciones para todos nosotros", agregó.

La reforma, además, ampliará el periodo presidencial de seis a siete años "prorrogables", lo que según líderes opositores supone enterrar las elecciones. El texto completo de la iniciativa no ha sido difundido aún por la Asamblea ni por el gobierno de Ortega.

FUENTE: Con información de AFP

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