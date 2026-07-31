viernes 31  de  julio 2026
¿A QUÉ SE ENFRENTA?

Arrestan a canadiense acusado de votar en siete elecciones en Florida

Giorgio Dominique Mucelli fue detenido y fichado en el condado de Brevard; las autoridades sostienen que se registró como ciudadano estadounidense y sufragó durante un periodo de 20 años

Giorgio Dominique Mucelli.

Giorgio Dominique Mucelli.

BREVARD COUNTY
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Un ciudadano canadiense fue arrestado en el condado de Brevard bajo acusaciones de haberse registrado ilegalmente como elector y votar en siete elecciones generales de Florida durante un periodo de dos décadas, incluidas las presidenciales de 2024.

Giorgio Dominique Mucelli, de 66 años y residente de Melbourne, enfrenta cargos por votar como elector no ciudadano y por realizar una declaración falsa relacionada con su inscripción electoral, informó el fiscal general de Florida, James Uthmeier.

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Aunque el comunicado divulgado por la Fiscalía General solo indicó que se había emitido una orden de arresto, los registros de fichaje muestran que Mucelli fue detenido el martes 28 de julio, a las 8:18 a.m., en Indialantic. Fue ingresado a las 12:58 p.m. por la Oficina del Sheriff del condado de Brevard bajo el número de registro 2026-00009126.

La ficha pública, que incluye fotografías frontal y de perfil del acusado, identifica como motivo de su detención una orden judicial relacionada con votar sin estar calificado y con irregularidades en la documentación electoral.

Inscripción bajo juramento

Según la investigación, Mucelli se registró para votar en el condado de Brevard el 9 de abril de 2004. En el formulario afirmó bajo juramento que era ciudadano estadounidense, requisito necesario para incorporarse al padrón electoral de Florida.

Sin embargo, los registros del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirman que es ciudadano canadiense y residente permanente legal. Su estatus migratorio fue renovado por última vez en abril de 2023, pero no existe constancia de que se haya naturalizado como estadounidense, sostuvo la Fiscalía.

Las autoridades aseguran que Mucelli votó en las elecciones generales de 2004, 2006, 2008, 2012, 2020, 2022 y 2024. En los tres comicios más recientes utilizó la votación anticipada y presentó una identificación con fotografía.

Sus papeletas no fueron clasificadas como provisionales, sino procesadas como votos regulares. Al sufragar, también habría prestado el juramento mediante el cual confirmaba que reunía los requisitos de un elector calificado.

La residencia permanente, conocida como ‘green card’, permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, pero no concede el derecho a votar en elecciones federales, estatales o locales.

Fiscalía promete aplicar la ley

“Florida no permitirá que personas que no son ciudadanas roben el voto de los estadounidenses en las urnas”, declaró Uthmeier.

El fiscal general afirmó que Mucelli se registró y votó a sabiendas de que no cumplía con los requisitos. También lo acusó de mentir cuando fue confrontado durante la investigación.

El caso fue desarrollado por la Unidad de Delitos Electorales del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), en coordinación con fiscales estatales.

Dos cargos graves

Los delitos atribuidos a Mucelli están clasificados como delitos graves de tercer grado. Cada uno podría conllevar hasta cinco años de prisión, además de multas, si es declarado culpable.

Mucelli deberá responder a los cargos ante un tribunal. El registro de arresto no constituye prueba de culpabilidad y el acusado conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

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