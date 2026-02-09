Aterciopelados cierra tour estadounidense "Genes Rebelde" con cuatro conciertos

MIAMI.- La banda colombiana Aterciopelados anuncia el cierre oficial en Estados Unidos de su Tour Genes Rebeldes , una gira especial por lo vital y lo esencial, que culminará en marzo de 2026 con cuatro conciertos íntimos concebidos como encuentros cercanos con el público.

Este anuncio llega tras el exitoso paso del grupo por la más reciente edición de los Premios Grammy 2026, donde el proyecto Genes Rebeldes fue nominado en la categoría Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo, reafirmando la vigencia, relevancia artística e influencia de Aterciopelados dentro del rock latino contemporáneo.

"El tour toma su nombre de esta más reciente producción discográfica, un álbum que dialoga con el presente sin perder la esencia crítica, poética y rebelde que ha definido a la banda a lo largo de más de tres décadas de trayectoria", describe un comunicado de la banda.

Conciertos

Las fechas de cierre en Estados Unidos recorrerán Boston, Philadelphia, Washington D.C. y Carrboro, en escenarios emblemáticos que permitirán vivir una experiencia enérgica, poderosa, íntima y auténtica, en formatos diseñados para la cercanía y la conexión directa con el público.

El repertorio incluirá clásicos fundamentales como Florecita Rockera, Bolero Falaz y Maligno, junto a canciones de Genes Rebeldes como Agradecida, Apocalipsis y Mor, entre otras, en un recorrido musical que celebra pasado, presente y futuro.

Serán cuatro noches y cuatro escenarios especiales, pensados especialmente para el público latino que ha acompañado a la banda durante décadas y para nuevas audiencias que continúan descubriendo el sonido único y comprometido de Aterciopelados.